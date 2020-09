Kulttuuri, tiede, urheilu ja moni muu ala on riippuvainen rahapelien tuotoista, jotka ovat hupenemassa kovaa vauhtia.

Kulttuurin, tieteen, urheilun, nuorisotyön ja järjestökentän tukiin on tulossa rajut leikkaukset, jos hallitus ei löydä ratkaisua näiden alojen tulevien vuosien rahoitukseen.

Ongelmaan on tarkoitus löytää ratkaisu hallituksen ensi vuoden tuloja ja menoja koskevissa neuvotteluissa eli niin sanotussa budjettiriihessä. Neuvottelut pidetään 14. ja 15. syyskuuta.

Leikkausvaara johtuu siitä, että kyseisiä aloja on rahoitettu laajalti rahapelien voitoista valtiolle tuloutetuista rahoista, joiden arvellaan vähenevän ensi vuonna noin 300 miljoonalla eurolla entisestä miljardista eurosta.

Näistä rahoista maksetaan muun muassa Suomen Akatemian tutkimusta, kulttuurilaitosten toimintaa, kriisityötä ja liikuntaharrastusta. Esimerkiksi sotaveteraaneille potista menee 90 miljoonaa euroa.

Rahapelitulot eivät ole olleet käytettävissä muihin valtion menoihin kuin mihin ne ovat puolueiden välillä sovitun jako-osuuden mukaisesti päätetty käyttää. Veikkausvoittovarat eivät siis ole hallituksen vapaasti mihin tahansa käytettävää rahaa.

Jos voitot ovat kasvaneet, myös tuet ovat lisääntyneet. Näin onkin käynyt koko 2000-luvun, mutta nyt suunta on laskeva.

Edunsaajille ennätyksellisimmät ajanjaksot olivat todennäköisesti entisen pääministerin ja nykyisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk) hallituskaudet, jolloin kulttuurin määrärahat kasvoivat peräti 59 prosenttia. Se oli enemmän kuin useimpien muiden määrärahojen kasvu.

Tämä johtui paljolti siitä, että Vanhasen kaudella rahapelituottojen jako-osuusjärjestelmän olemassaolo varmistettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Tanja Karpelan (kesk) ja myöhemmin kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin (r) kausilla.

Tuottojen väheneminen johtuu paljolti valtion omista toimista.

Pelihaittoja on torjuttu keinoilla, jotka vähentävät tuottoja. Sen lisäksi pelaaminen on siirtymässä kovaa vauhtia nettiin, jossa Veikkauksella pelien osuus on enää noin 60 prosenttia.

Ongelman ratkaisua hankaloittaa se, että hallitus on palaamassa kevään koronaviruksesta aiheutuneiden menolisäysten jälkeen kevään 2019 budjettineuvotteluissa sovittuihin tulo- ja menoraameihin.

Keväällä julkisuudessa vilisivät miljardit eurot. Ne olivat kuitenkin poikkeuksellisen kriisin hoitoon tarkoitettuja kertaluonteisia tukia, eivät pysyviä menoja.

Nyt on palattu aikaan, jolloin poliittisesti on vaikea saada edes muutaman miljoonan euron lisäystä valtion pysyviin menoihin.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että 300 miljoonan euron lisäys normaaleihin budjettimenoihin tarkoittaa 300 miljoonan euron leikkausta jostain muualta, ellei valtio saa lisää tuloja.

Edunvalvojat haluaisivat tulevien vuosien tukisumman pysyvyyteen ratkaisun jo tänä syksynä, sillä budjettikuri ei tule ainakaan helpottumaan ensi ja seuraavana vuonna. Hallitus pyrkii tasapainottamaan menoja ja tuloja hallituskauden loppuun mennessä.

Hallituksessa on keväästä asti pohdittu keinoja asian ratkaisemiseksi, mutta valmista ei ole syntynyt.

Kaikki puolueet ovat periaatteessa sillä kannalla, ettei edunsaajien tukia leikata, mutta tästä periaatteesta voi olla hyvin vaikea pitää kiinni, koska valtion menot ovat muutenkin kasvamassa.

Hallituksessa on pohdittu yhdeksi keinoksi arpajaisveron alennusta, mikä lisäisi Veikkauksen voittoja. Ongelma on, että se tekisi valtion menoihin loven, joka pitäisi tilkitä joko uusilla tuloilla tai leikkaamalla menoja.

Toinen keino on yrittää estää ulkomaisten peliyritysten otetta suomalaisista pelaajista netissä. Joissakin maissa on käytössä erilaisia estojärjestelmiä, joilla rajoitetaan ulkomaisten peliyritysten tarjontaa.

Suomen lisäksi Norjassa rahapelit ovat valtionyhtiön monopoli. Norjassa pelaamista ulkomaisten yhtiöiden palveluissa on rajoitettu muun muassa estämällä rahansiirtoja.

Kolmas keino on siirtää osa avustuksista normaalista budjetista maksettaviksi.

Esimerkiksi, jos sotaveteraanien avustus siirtyy veroista ja maksuista kerättävästä budjetista maksettavaksi, tuskin yksikään puolue rohkenisi leikata avustusta.

Oopperalle puolestaan voisi käydä kehnommin, sillä eduskunnan nuortuessa oopperan kannattajien määrä kansanedustajien joukossa lienee vähentynyt.

Jonkin verran apua voi olla myös rahapelien aikaisemmista voitoista syntyneistä puskureista.

Vaikka tuen kokonaissumma pysyisi samana, on mahdollista, että eduskuntapuolueiden aikoinaan tekemä jako-osuuspäätös ei enää päde, jos rahoitus tulee entistä enemmän muualta kuin veikkausvoittovaroista.

Jotkut voivat saada enemmän, jotkut vähemmän. Se lienee selvä, että kokonaispotti ei kasva, ja edunsaajien välillä taistelu rahasta kiihtyy.

Eräs keino on se, että esimerkiksi rahankeruulakia muuttamalla helpotetaan edunsaajien omaa varainkeruuta. Myös lippujen hinnat saattavat nousta.

Puolueet kannattavat varsin vankasti Veikkauksen monopolia. Veikkauksella on yksinoikeus rahapelien toimeenpanoon Manner-Suomessa, mutta Veikkauksen toimintaa on Suomessakin kyseenalaistettu.

EU suhtautuu kitsaasti monopoleihin, mutta Suomi on saanut pitää Veikkauksen monopolin, koska se on vedonnut sen olevan tehokas tapa lieventää pelaamisen haittoja.

EU-komission mukaan rahapelien tuotto ei ole monopolin peruste.

Keväällä julkaistun tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti monopolia hyvänä keinona rajoittaa rahapelien haittoja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelman mukaan Suomessa pyritään vahvistamaan yksinoikeusjärjestelmää, mutta muuten meneillään on isoja muutoksia.

Arpajaislakia ollaan parhaillaan muuttamassa. Veikkaus on siirtämässä pelejä pois kaupoista, ja tunnistautumista on laajennettu. Nämä ovat siirtämässä pelaamista nettiin ja myös vähentäneet pelaamista.

Kaksi entistä Veikkauksen ja Hippoksen työntekijää arvosteli HS:n haastattelussa alkuvuodesta, että Veikkauksen tehtäväksi on jäänyt lähinnä pelihaittojen ehkäiseminen.

Tämä taas on johtanut siihen, ettei kehitystyön tuloksia ole saatu ottaa käyttöön, sanovat Reijo Anttila ja Jari Vähänen HS:n haastattelussa.

He sanovat, että Veikkauksen ongelmana on kilpailukyvyn heikkeneminen. Se ei pysty tarjoamaan niin kiinnostavia pelejä ja palveluita kuin ulkomaiset peliyhtiöt tekevät, he toteavat.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on siirrytty lisensseihin perustuvaan järjestelmään.

Yksi keino onkin vapauttaa pelaaminen mutta verottaa kaikkia pelaamista niin, että rahaa kertyy riittävästi edunsaajille.

Edunsaajat pelkäävät, ettei tämä tie tuota yhtä paljon rahaa kuin monopolijärjestelmä.

Edunsaajien laskelman mukaan suomalaisten pitäisi pelata kolme kertaa enemmän, jotta tämä järjestelmä tuottaisi saman tuoton kuin nykyinen monopoli.