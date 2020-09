Suomessa jopa 70 prosenttia toisen asteen opiskelijoista on ammatillisessa koulutuksessa. Selityksenä on aikuisopiskelijoiden suuri osuus. Esimerkiksi Puolassa, Itävallassa ja Italiassa ammattikouluopiskelijat ovat keskimäärin 17-vuotiaita, kun Suomessa he ovat 28-vuotiaita.

Vaikka Suomessa ammatillinen koulutus näyttäytyy usein kielteisessä valossa rahoitusleikkausten ja vähentyneen lähiopetuksen takia, nostaa tuore OECD:n vertailu Suomen esimerkiksi muille: ammatillinen koulutus on täällä suosittua niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa yleissivistävän koulutuksen eli lähinnä lukion rinnalla.

”On hienoa, että Suomen koulutusjärjestelmä, ja erityisesti ammatillinen koulutus, pääsee esille OECD:n vertailussa. Nykyisen järjestelmämme joustavuus on myös poikkeuksellista maailmassa”, kommentoi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amken asiantuntija Saku Lehtinen.

Lehtinen huomauttaa, että ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa enemmän opiskelijoita kuin korkeakouluissa yhteensä.

Yhtenä syynä ammatillisen koulutuksen vetovoimaan Suomessa pidetään sitä, että se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden myös korkeakoulututkintoihin, mikä ei ole yleistä kaikissa maissa.

Joissakin maissa ammattiopinnoista voi jatkaa vain niin sanottuihin lyhyttutkintoihin eli enintään kaksi vuotta kestäviin korkeakouluopintoihin, joiden päätteeksi saa diplomin.

Lyhyttutkintoja ei Suomessa ole, vaan alin korkeakoulututkinto on yleensä vähintään kolmen tai neljän vuoden pituinen ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto. Yliopistossa useimmat suorittavat suoraan maisterin tutkinnon.

Lyhyiden tutkintojen puute Suomessa selittää myös sitä, että Suomi jää korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuuksien vertailussa alle OECD:n keskiarvon. Jos vertaillaan vain ”oikeita” eli vähintään kandidaattitason tutkintoja, Suomi sijoittuukin yli keskiarvon esimerkiksi 25–34-vuotiaiden ryhmässä.

Käytännössä Suomessakin ammattikouluista jatketaan lähinnä ammattikorkeakouluun, ei niinkään yliopistoon. Ylioppilastodistuksen suurempi painotus opiskelijavalinnoissa korottaa entisestään ammattikoulusta valmistuvien kynnystä yliopistoon.

Suomessa jopa yli 70 prosenttia kaikista toisen asteen koulutuksen opiskelijoista opiskelee ammatillisessa koulutuksessa, kun OECD-maissa vastaava osuus on noin 40 prosenttia. Toinen aste tarkoittaa ammattikoulun ja oppisopimuskoulutuksen lisäksi myös yleissivistävää lukiota.

Korkeaa lukua selittää pitkälti aikuisopiskelijoiden suuri määrä Suomessa. Monissa muissa maissa ammatillinen koulutus on käytännössä nuorten valmentamista työmarkkinoille, jolloin opiskelijoiden keski-ikäkin on alhainen. Esimerkiksi Puolassa, Itävallassa ja Italiassa ammattikouluopiskelijat ovat keskimäärin 17-vuotiaita.

Suomessa ammattiopiskelijoiden keski-ikä on 28 vuotta, kun OECD:ssa ja EU:ssa se on 21 vuotta. Suomeakin vanhempia ammattiin opettelevat ovat Australiassa, Irlannissa ja Uudessa-Seelannissa.

Nuortenkin keskuudessa ammatillinen koulutus on Suomessa suositumpaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Suomalaisista 15–19-vuotiaista toisen asteen opiskelijoista lähes puolet on ammattikoulussa, kun OECD:n keskiarvo on 37 prosenttia.

Ääripäät ovat kaukana toisistaan, sillä esimerkiksi Itävallassa ammattiopiskelijoiden osuus tässä nuorten ryhmässä on noin 70 prosenttia, kun Islannissa se on 14 prosenttia. Etenkin Euroopan ulkopuolella on maita, joissa alle kymmenen prosenttia toisen asteen opiskelijoista on valinnut ammatillisen suuntautumisen.

Peruskoulun päättävästä ikäluokasta lukioon pyrkijöitä ja sinne sijoittuvia on viime vuosina Suomessakin ollut kuitenkin enemmän kuin ammattikouluun menijöitä. Esimerkiksi tämän kevään yhteishaussa peruskoulun päättäneistä ja toiselta asteelta paikan saaneista 56 prosenttia hyväksyttiin ensi vaiheessa lukioon ja 44 prosenttia ammattikouluun, kertovat Opetushallituksen tilastot kesäkuulta.

Aloista tekniikka on ylivoimaisesti suurin ammatillisessa koulutuksessa. Keskimäärin kolmasosa OECD-maiden toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valmistuu tekniikan alalta.

Suomessakin tekniikka on suosituin koulutusala. Osuus on kuitenkin selvästi pienempi eli noin neljäsosa, kuin OECD:ssä keskimäärin, ja terveys- ja hyvinvointialan tutkinnon suorittavien osuus on lähes yhtä suuri.

Miehet ovat enemmistönä – 55 prosenttia – toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa niin OECD- kuin EU-maissakin. Suomessa ammatillisessa koulutuksessa on suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia, kun vertailuun otetaan kaikki opiskelijat, ei vain peruskoulun päättäneiden ikäluokkaa.

OECD-maissa tekniikan aloilla tutkinnon suorittaneista keskimäärin vain 13 prosenttia on naisia, kun Suomessa vastaava osuus on 17 prosenttia.

Naiset ovat sen sijaan yliedustettuja terveys- ja hyvinvointialan tutkinnon suorittaneissa. Naisten osuus on keskimäärin 81 prosenttia OECD-maissa ja Suomessa 83 prosenttia.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tiistaina vuotuisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glancen.

Julkaisussa tarkastellaan OECD:n jäsenmaiden ja eräiden kumppanimaiden koulutustasoa, koulutukseen osallistumista, koulutuksen kustannuksia sekä korkeakoulutettujen määriä ja työllistymistä.

Tämän vuoden julkaisun erityisteemana on ammatillinen koulutus. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2018 tai 2019. Suppea katsaus on tehty myös tämän kevään koronaviruspandemian vaikutuksiin koulutukseen. Raportin mukaan pandemia oli maaliskuun loppuun mennessä sulkenut koulut joiltain osin kaikissa OECD-vertailun maista. Koulut olivat kiinni 7–19 viikkoa, keskimäärin 14 viikkoa.

Vertailun taloustiedot ovat vuodelta 2017. Suomessa päätettiin vuonna 2015 tuntuvista koulutuksen rahoitussäästöistä, mikä näkyy raportin vertailuissa niin, että opiskelijakohtaiset kustannukset olivat vuonna 2017 Suomessa Pohjoismaiden alhaisimmat, mutta jonkin verran OECD:n keskivertoa korkeammat.

Esimerkiksi korkea-asteen koulutuksessa opiskelijakohtaiset kustannukset kasvoivat vuodesta 2012 vuoteen 2017 OECD-maissa puolisen prosenttia, mutta Suomessa lasku oli 2,7 prosenttia.