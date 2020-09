Pääministeri Marin lupaa matkailun avautuvan testauksella ja kommentoi Kaipolan tapausta: ”Tietojeni mukaan tehdas on ollut pitkällä aikavälillä kannattava”

Pääministeri Sanna Marin keskusteli ajankohtaisista kysymyksistä Politiikan toimittajat ry:n edustajien kanssa tiistaina.

Politiikan syksy on käynnistymässä toden teolla, kun hallitus valmistuu ensi viikolla pidettävään budjettiriiheen. Samalla koronaviruksen torjuminen vaatii edelleen tiukkoja toimia, ja edessä ovat myös muun muassa sote-uudistus ja keskustelu EU:n hätärahoituspaketista eduskunnassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tapasi tiistaina Politiikan toimittajat ry:n edustajia. Tapaamisen yhteydessä toimittajilla oli mahdollisuus kysyä Marinilta ajankohtaisista asioista.

Budjettiriihessä hallitukselta odotetaan muun muassa ratkaisuja työllisyyteen liittyen. Kysymys on, miten hallitus aikoo kasvattaa työllisyyttä 30 000:lla päätösperäisellä työpaikalla hallitusohjelman mukaisesti. Hallituspuolueiden välillä on ollut sävyeroja sen suhteen, pitääkö päätökset koko potista tehdä jo riihessä vai voidaanko aikataulua venyttää esimerkiksi loppuvuoteen.

”Meillä on joukko erilaisia toimenpiteitä, joista on arvioita. Eri toimenpiteistä voidaan laskea haarukka vaikutuksista. En lähde yksilöimään näitä asioita. Laskentaa tehdään yhä. Oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi toimenpide.”

Marinin mukaan tavoitteena on edelleen saada päätös aikaan ensimmäisten 30 000 työpaikan suhteen ensi viikon riihessä. Marin ei kerro, millaisia toimenpiteitä työllisyyden lisäämiseksi otetaan käyttöön.

”Hallituspuolueet ovat sopineet, että teemme riihessä kaikki päätökset, joita voimme tehdä. Ei ole mitään syytä viivyttää päätöksiä. Koronakriisin takia kaikki asiat eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa. Haluamme Suomeen lisää työllisiä, tästä ei ole erimielisyyttä.”

Marinin mukaan hallitusohjelman uudelleenkirjoittamista ei tulla riihen yhteydessä tekemään ja näkee, että hallituksella on yhteinen näkemys tilanteesta. Neuvottelujen aikatauluksi on sovittu ensi viikon maanantai ja tiistai.

”Olen raivannut kalenteristani tilaa myös keskiviikolle. En osaa ennustaa, kuinka pitkiksi neuvottelut tulevat menemään.”

Toinen budjettiriiheen liittyvä keskeinen kysymys koskee teollisuuden tukemista ja esimerkiksi energiaveroja, joista hallituspuolueilla on ollut näkemyseroja. Myös tästä teemasta voi syntyä keskustelua samoin kuin koronarajoituksista esimerkiksi matkailuun liittyen.

Pääministeriltä tiedusteltiin lisäkommentteja UPM:n päätökseen sulkea Kaipolan tehdas Jämsässä.

”Kysymys, jonka esitin oli se, että miksi tehdas haluttiin ajaa alas juuri nyt kriisin keskellä ja oliko se tässä tilanteessa tarpeellista ja välttämätöntä. Hallitus on tehnyt mittavia päätöksiä yritysten auttamiseksi, jotta voimme selvitä tästä mahdollisimman pienin vaurioin. Tietojeni mukaan tehdas on ollut pitkällä aikavälillä kannattava.”

Marin sanoi, että tiedot tehtaan kannattavuudesta perustuvat UPM:n tehtaalta ja palkansaajapuolelta annettuihin tietoihin.

Hän kertoo, että yleensä on ollut tapana antaa vastaavissa tilanteissa ennakkovaroitus yrityksen toimesta.

”Näin ei tässä tapauksessa toimittu”, Marin sanoo viitaten UPM:n päätökseen sulkea tehdas.

”Itse kannan huolta ensisijaisesti Jämsän seudun suhteen. Tämä on erittäin kova isku alueelle.”

Marinin mukaan energiaverotus ja päästökauppaan liittyvät asiat ovat hallituksen pöydällä budjettiriihessä. Hän ei kerro, mihin suuntaan päätöksiä ollaan näistä asioista tekemässä.

Matkailutilannetta helpottaisi Marinin mukaan se, jos matkustamaan pääsee lähtömaassa hankittavan negatiivisen testituloksen turvin. Marinin mukaan päätöksiä ja toimia saadaan aikaan niin, että Lapin talvisesonki ei vaarannu.

”Matkustamisen osalta tärkeää on se, että saamme aikaan systeemisen muutoksen siitä miten matkustamista tarkastellaan. Emme halua estää ihmisiä tulemasta, vaan haluamme estää tautia tulemasta.”

Kuntatalouden haasteiden selättäminen on yksi riihen tärkeistä osa-alueista. Marin sanoo, että kuntatalous on osissa Suomea hyvin huolestuttavalla tasolla ja on ollut jo ennen koronakriisiä.

”Siihen pitää budjettiriihessä löytyä ratkaisuja. On mahdollista, että kuudennessa lisätalousarviossa tulee toimenpiteitä myös kunnille.”

Marinin agendalla ajankohtainen kysymys on myös EU:n koronan vuoksi laatimaa 750 miljardin hätärahoitus. Hän antaa pääministerin ilmoituksen asiasta keskiviikkona. Keskustelusta eduskunnassa odotetaan vilkasta, sillä oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet haluavansa estää Suomen osallistumisen pakettiin.

Ennen eduskunnan keskustelua Marin puhuu aiheesta myös suuressa valiokunnassa, jossa hän kertoo keskustelun olevan vapaamuotoisempaa.

Kokoomuksen puoluekokouksessa otettiin puheeksi jopa hallituksen kaataminen.

Marin kommentoi kokoomuksen näkemystä synkäksi, mutta totesi etteivät julkiset ulostulot aina kuvaa täysin koko todellisuutta ja sanoi, että kaikki eduskuntapuolueet ovat vastikään yhdessä kokoontuneet keskustelemaan.