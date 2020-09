Halla-aho uskoo, että työn ja yrittämisen verotusta keventämällä Suomen talous kohenisi. Teollisuuden tukemiseksi hän esittää polttoaineverojen korotuksen perumista. Eläkeputken poistoa perussuomalaiset ei kannata, koska puolue ei usko sen tuovan työllisiä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei säästele sanojaan kuvatessaan velkaantumisen aiheuttamia vaaroja. Koronaviruspandemian aiheuttama velkaantumispiikki on voinut hänen mukaansa hämärtää sitä, ettei julkinen talous ole ollut kestävällä pohjalla ainakaan 20 vuoteen.

”Ongelmat eivät ole edessä, vaan ne ovat käsillä. Jos me emme eläisi tällaisessa leikkirahan maailmassa, jossa rahaa voidaan luoda lainaamalla sitä, Suomihan olisi jo konkurssissa. Meillä ei ole varaa tehdä kaikkea sitä, mitä julkinen valta yrittää Suomessa tehdä. Velkarahan suurin ongelma on siinä, ettei se tunnu loppuvan lainkaan.”

Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu ensi viikolla poikkeuksellisen jännitteiseen budjettiriiheen. Koronatilanne jatkuu epävarmana, useat suuret vientiyritykset kertovat yt-neuvotteluista, ja hallituksen on määrä sopia työllisyystoimista tulevan velanoton hillitsemiseksi.

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus on jo sanonut tekevänsä välikysymyksen, jos hallitus ”ei pysty tekemään päätöksiä velkakierteen pysäyttämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi”. Mutta millaisilla keinoilla suurin oppositiopuolue perussuomalaiset yrittäisi nostaa Suomen talouden Halla-ahon kuvaamalta velkaantumisen uralta?

Viime viikolla perussuomalaiset arvosteli eduskunnassa hallituksen esitystä 60 miljoonan euron väliaikaisesta koronalisästä pienituloisille toimeentulotuen saajille.

Hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vastasi perussuomalaisten ”ajavan kylmästi kokoomuksesta oikealta ohi”, sillä myös useat kokoomuksen edustajat tukivat hallituksen esitystä. Julkisuudessa on käyty aika ajoin keskustelua siitä, onko perussuomalaiset siirtynyt talouspolitiikassaan oikealle Halla-ahon puheenjohtajakauden aikana.

Esimerkiksi vuonna 2016 puolueen silloinen puheenjohtaja Timo Soini sanoi perussuomalaisten kädenjäljen näkyneen Juha Sipilän (kesk) hallituksen politiikassa pienituloisten puolustamisessa: takuueläkettä korotettiin, toimeentulotuen taso suojattiin, omais- ja perhehoidontukea korotettiin, Soini luetteli.

” ”Voidaan ehkä sanoa, että me olemme siirtyneet oikealle sikäli, että me emme harrasta tunnepitoista vasemmistopopulismia.”

Halla-aho myöntää, että puolueen käyttämä retoriikka on muuttunut.

”Tiedämme taustatutkimuksista tyypillisen perussuomalaisten äänestäjän kokevan ehkä kaikkein konkreettisimmin sen, että hänen hiellä ja vaivalla ansaitsemistaan rahoista tulee joku kouraisemaan välistä ja jakaa sitä käyttötarkoituksiin, joita hän ei voi hyväksyä. Eli meidän äänestäjämme ovat työssä käyviä ihmisiä, pk-yrittäjiä, duunareita. Voidaan ehkä sanoa, että me olemme siirtyneet oikealle sikäli, että me emme harrasta tunnepitoista vasemmistopopulismia.”

Halla-ahon mukaan tämä ei tarkoita, ettei perussuomalaiset olisi kiinnostunut myös pienituloisten hyvinvoinnista.

”On hyvä, että heistä kannetaan huolta. Yhteiskunnan kyky huolehtia heikoimmassa asemassa olevista kuitenkin loppuu, jos yhteiskunta ei pidä huolta niistä, jotka sitä kakkua leipovat – siis työssä käyvistä ihmisistä ja yrittäjistä.”

Perussuomalaisten talouspolitiikan lähtökohdat kuulostavatkin varsin samankaltaisilta kuin vaikkapa kokoomuksen: velkaantuminen uhkaa hyvinvointivaltiota, joten palveluiden ja etuuksien turvaamiseksi on tuettava yritysten menestystä ja saatava useampia ihmisiä töihin.

Halla-aho itsekin kuvaa puolueensa talouspolitiikan ydintä ”hieman kliseiseksi”: työn vastaanottamisen ja yrittämisen pitää olla aina kannustavaa, ja Suomi elää vientisektorin menestyksestä.

”Nämä asiat voi varmaan allekirjoittaa melkein jokainen puolue. Mutta julistukset ja tavoitteet eivät riitä, vaan pitää olla keinoja niiden toteuttamiseen.”

Mitä konkreettisia keinoja perussuomalaiset tarjoaa budjettiriiheen?

”Toivon, joskin todennäköisesti turhaan, että hallitus pelkästään työllisyystavoitteiden asettamisen lisäksi esittäisi keinoja, joilla pystytään parantamaan Suomessa toimivan teollisuuden kilpailuedellytyksiä. Toivon, että polttoaineveron korottamisesta luovuttaisiin”, Halla-aho kertoo.

”Sitten on paljon riiheen suoraan liittymättömiä asioita, kuten osallistuminen EU:n elvytyspakettiin. Toivon, että hallitus tekee sellaisia poliittisia päätöksiä maahanmuuttopolitiikan ja -lainsäädännön suhteen, jotka eivät lisää julkisen talouden kustannuksia ja verottamisen tarvetta. Kannustavia veroratkaisuja, niitä odottaisin. Mutten usko, että niitä tulee.”

Hallitus korotti hallitusohjelman mukaisesti polttoaineveroja elokuussa noin 250 miljoonan euron arvosta vuositasolla. Tämä osuu Halla-ahon mukaan ennen kaikkea kuljetusalaan ja siten teollisuuden kustannuksiin.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on toistuvasti sanonut korotuksen olevan luonteeltaan tavanomainen indeksitarkistus, jolla estetään verotuoton reaalinen pieneneminen. Samanlaisia korotuksia ovat tehneet Vanhasen mukaan aiemmatkin hallitukset.

” ”Minulla ei nyt ole tässä listaa valmiina kirjoitettuna yksityiskohdista, sillä mikään yksityiskohta ei ratkaise näitä ongelmia.”

Onko perussuomalaisilla muita konkreettisia keinoja vientiteollisuuden tukemiseen kuin polttoaineverojen korotuksen peruminen?

”Minulla ei nyt ole tässä listaa valmiina kirjoitettuna yksityiskohdista, sillä mikään yksityiskohta ei ratkaise näitä ongelmia. Mitä tulee vientiteollisuuteen ja sen pysymiseen Suomessa, siihen vaikuttaa yksittäistä budjettia enemmän se, minkälaista signaalia hallitus lähettää pitkän aikajänteen investoinneista päättäville ihmisille.”

Halla-ahon mukaan päättäjät eivät saa antaa sellaista kuvaa, että savupiipputeollisuuden aika on ohi ja Suomeen ei haluta teollisuutta. Tivataan silti perussuomalaisten puheenjohtajalta vielä kerran selväpiirteisiä ratkaisuehdotuksia teollisuuden ahdinkoon.

”No jos saa hallitusta kehua jostakin, niin sähköveron pudottaminen EU:n minimiin on mielestämme myönteinen asia. Turpeen käytöstä ei pitäisi luopua, siitä on tullut ideologinen kysymys. Se ei ole yksittäisenä asiana ratkaiseva, mutta sillä on yllättävän suuri merkitys sekä energiantuotannossa että paikallisesti työllistäjänä. Ja niin, tärkeintä on se, että työn tekeminen olisi kannattavaa.”

Turvetuotantoalan suora työllistävä vaikutus oli etujärjestö Bioenergian mukaan vuonna 2018 noin 2 400 henkilötyövuotta. Turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta Suomessa oli samana vuonna noin viisi prosenttia.

Halla-aho nostaa keskeiseksi työllisyystoimeksi keskituloisten ansiotuloverotuksen keventämisen.

Nimellispalkkojen korottaminen rapauttaisi kilpailukykyä, joten veronkevennykset olisivat hänen mielestään järkevämpi tapa kohentaa keskituloisten ostovoimaa. Samalla työnteosta tulisi kannattavampaa verrattuna sosiaaliturvan varassa elämiseen, Halla-aho sanoo.

Tuntuvia tuloveron kevennyksiä on esittänyt samoista syistä myös kokoomus. Valtiovarainministeri Vanhasen mukaan veronkevennykset olisivat liian kallis keino lisätä työllisyyttä.

Halla-aho arvioi maaliskuussa, että veronkevennykset maksaisivat itsensä lopulta takaisin kasvavana toimeliaisuutena. HS:n haastattelemat julkistalouden professorit tyrmäsivät arvion. Heidän mukaansa veronkevennyksillä on kyllä niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia mutta ne eivät pitkälläkään aikavälillä riittäisi täysin paikkaamaan veronkevennysten synnyttämää aukkoa.

Sen sijaan kustannustehokkaita toimia työn kannustimien parantamiseksi olisivat valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan esimerkiksi jotkin sosiaaliturvan kiristykset. Tässä perussuomalaisten näkemykset kuitenkin eroavat sosiaaliturvan kiristyksiä kannattavasta kokoomuksesta.

”Kokoomus ajattelee, että meillä on rakenteissa ja työmarkkinajärjestelmässä sellaisia perustavaa laatua olevia ongelmia, joiden poistamisella voidaan kohottaa merkittävästi työllisyyttä”, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset taas ei usko valtiovarainministeriön arvioon, että esimerkiksi ikääntyvien työntekijöiden eläkeputken poistaminen toisi tuhansia työllisiä.

”Me emme pidä tarkoituksenmukaisena, että sellaisista ihmisistä tehdään työttömiä työnhakijoita, joilla ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia työllistyä työmarkkinoille. Mutta olemme käyneet keskustelua tästä esityksestä, ja näkemyksemme on, että se ei tule lisäämään työllisyyttä.”

Myös hallituksen pohtima työnhakuvelvoitteen kiristys epäilyttää oppositiojohtajaa. Esillä olleissa malleissa työttömät velvoitettaisiin hakemaan tiettyä määrää työpaikkoja säännöllisin väliajoin. Halla-aho sanoo hyväksyvänsä esityksen filosofian.

”Yhteiskunnassa, jossa on tulonsiirtoja ja joka huolehtii köyhistä, pitää voida olettaa, että työkykyinen ihminen tekee kaikkensa työllistyäkseen. Mutten tiedä, johtaako suunnitelma toivottuun lopputulokseen vai tulisiko sieltä hirvittävä pino niin sanottuja läppähakemuksia työnantajien pöydälle.”

Sen sijaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen Halla-aho suhtautuu varovaisen myötämielisesti. Hän pitää kaikkien kannalta hyvänä, jos turvan taso olisi alkuvaiheessa nykyistä korkeampi mutta töihin hakeuduttaisiin tuen pienentymisen vuoksi nykyistä nopeammin.

” ”Koettu epäoikeudenmukaisuus aiheuttaa ihmisissä suuttumusta ja turhautumista, joka kanavoituu perussuomalaisten äänestämiseen.”

Perussuomalaiset esittää siis ratkaisuksi Suomen ongelmiin ennen kaikkea työn ja yrittämisen verotuksen keventämistä.

Soinin aikaan puolue kannatti ansiotuloverotuksen progression kiristämistä niin, että keskituloisten veronkevennyksiä rahoitettaisiin suurituloisten veronkiristyksillä. Halla-aho ei pidä tätä järkevänä: suurituloisia on hänen mukaansa niin vähän, ettei heidän verotuksensa kiristäminen entisestään toisi merkittäviä hyötyjä. Hän kuitenkin sanoo kannattavansa ihmisen maksukykyyn perustuvaa verotusta ja olisi esimerkiksi valmis tekemään pääomatulojen verotuksesta nykyistä progressiivisempaa.

Vaikka perussuomalaiset arvostelee hallituksen rahankäyttöä, puolue olisi myös valmis moniin menolisäyksiin ja etuuksien parantamiseen. Perussuomalaiset on ajanut esimerkiksi työeläkkeiden niin sanotun taitetun indeksin parantamista ja eläkeläisten verotusten keventämistä. Miten tämä eroaa ”vasemmistolaisesta rahanjakopopulismista”, jota Halla-aho näkee muissa puolueissa?

Hän vastaa nostamalla kolme esimerkkiä: EU:n elpymispaketissa Suomen nettomaksuosuus on yli kolme miljardia euroa, pääkaupunkiseudulla toimeentulotuensaajista puolet on vieraskielisiä, ja kehitysapuun käytetään miljardi euroa vuodessa.

”Kaikki muu tulee ensin, ja suomalaiset saavat, jos jotain jää. Luulen, että juuri tämä koettu epäoikeudenmukaisuus aiheuttaa ihmisissä suuttumusta ja turhautumista, joka kanavoituu perussuomalaisten äänestämiseen”, Halla-aho sanoo.

”Jos ihmiset kokisivat, että päättäjät tekisivät parhaansa, säästävät kaikesta toissijaisesta ensin, sen jälkeen ihmisten olisi helpompi hyväksyä se, että myös heille tärkeistä asioista tingitään. Tämä on se, missä me eroamme muista puolueista.”

Halla-ahon talouslääkkeiden teho nähdään, jos perussuomalaiset onnistuu pääsemään hallitusvastuuseen. Jo nyt on selvää, että puoluejohtaja on kannattajiensa pulssilla.

Helsingin yliopiston Bibu-hankkeen tuore kysely selvitti suomalaisten näkemyksiä koronaviruskriisin aiheuttaman laskun maksamisesta. Monissa kysymyksissä perussuomalaisten äänestäjät ovat lähellä kokoomusta. Kyselyn perusteella perussuomalaisten äänestäjät eivät kuitenkaan halua Suomeen lisää maahanmuuttajia töihin eivätkä kannata eläkeputken poistamista.

He myös suhtautuvat oman verotuksensa kiristämiseen kielteisemmin kuin yhdenkään muun puolueen kannattajat.