Jatkossa Suomi vaatii jokseenkin kaikilta vapaa-ajan matkailijoita lähtömaasta otetun koronatautitestin.

Hallitus helpottaa rajavalvontaa ja Suomeen kohdistuvaa matkailua.

Jatkossa Suomeen voisi tulla ilman karanteeniin joutumista maista, joissa on 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti edellisen 14 päivän aikana. Nykyään raja on 8 tautitapausta. Hallituksen on määrä ilmoittaa asiasta tänään torstaina.

Nykyisillä tautimäärillä alle 25 tapauksen jäävät muun muassa Ruotsi, Saksa ja Puola.

Hallitus jatkaa neuvotteluitaan Säätytalolla kello 13.30.

Euroopassa on enää muutama maa, jossa alittuu nykyinen kahdeksan tapauksen rajan. Suomen lukukin on nyt jo 8,1.

Hallitus päätyi ratkaisuun keskiviikkoiltana pidetyssä kokouksessa. Kokous jatkuu tänään, kun hallitus viilaa tulevaa matkustukseen liittyvää periaatepäätöstään. Vielä on siis mahdollista, että esimerkiksi tapausmäärää koskevaan rajaan tulee neuvotteluissa yllättäviä muutoksia.

Rajaa ollaan nostamassa osittain EU:n takia.

EU:ssa on tehty suositus, jossa se suositteli jäsenmaita pitämään rajan avoinna maille, joissa on alle 25–50 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Lisäksi EU:n rajavalvontasopimuksen mukaan vapaata matkustamista voi poikkeustapauksissa rajoittaa puolen vuoden ajan niin sanottujen Euroopan Schengen-maiden välillä. Sen jälkeen pitää pyytää lisäaikaa. Lisäaikaa pyydettäessä pitää olla suunnitelma, miten rajavalvonnasta päästään eroon.

Suomessa tuo puoli vuotta tulee täyteen 18. syyskuuta.

Hallituksen neuvotteluissa nousi epäilys, että rajan ylittäminen tulee lisäämään koronavirukseen sairastuneiden määrää. Euroopassa on koko ajan vähemmän maita, jotka jäävät edes 25 uuden tautitapauksen alle.

Hallituksen lukua 25 suurempi päätös oli se, että jatkossa on käytännössä vain vihreitä ja punaisia maita. Suomi alkaa vaatia vapaa-ajan matkailijoilta alkuperämaassa tehtyä testiä. Lisäksi karanteenista vapautuisi, jos ottaisi muutaman päivän kuluttua Suomessa uuden testin.

HS kertoi testeihin siirtymisestä maanantaina.

Lue lisää: Hallitus etsii matkustus­rajoituksiin mallia, joka perustuu enemmän testeihin kuin karanteeneihin

Tähän ei vielä voida mennä, koska Suomen laki ei anna periksi eikä testikapasiteetti ole riittävän suuri. Uusi laki lähti maanantaina lausuntokierrokselle.

Tarkoitus on, että Suomeen voisi tulla matkailijoita, kunhan testit ja lait ovat kunnossa.

Lisäksi hallitus kirjaa joukon erityisryhmiä, joilla ei ole testivaatimusta tai ne ovat kevyemmät kuin vapaa-ajan matkailijoilla. Näitä ovat esimerkiksi Virosta päivittäin töissä käyvät tai muuten lyhyellä työkomennuksella kävijät.

Ylipäätään työmatkailua tullaan yksinkertaistamaan.

Periaatepäätöksen toteuttamissa on monia vaikeita kysymyksiä. Kuka maksaa esimerkiksi Lappiin tulevien matkailijoiden testit Suomessa? Kuinka paljon testikapasiteettia voidaan käyttää vain matkailun varmistamiseksi, jos tautitilanne muuten pahenee Suomessa? Voiko suomalaisilta vaatia ulkomailla otettua testiä, kun he joka tapauksessa voivat saapua Suomeen?