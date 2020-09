Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen muistuttaa EU-keskustelussa sooloillutta Hannu Hoskosta siitä, että ryhmäkuri pätee.

Eduskunnan keskiviikkoisessa EU-hätärahoituskeskustelussa hallituspuolue keskustan rivit repesivät, kun kansanedustaja Hannu Hoskonen ilmoitti, ettei hän aio hyväksyä pakettia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei ota toistaiseksi kantaa siihen, tuleeko Hoskoselle seuraamuksia sooloilusta. Hän patistaa silti tätä riviin viittaamalla eduskunnan ryhmäkuriin. Hoskonen tietää pelisäännöt, Kurvinen sanoo.

”Jos hallitus on jotakin linjannut ja eduskuntaryhmä on sen hyväksynyt, niin ryhmän jäsenet tukevat sitä. Pelisäännöt on olemassa, ja Hoskonen tietää ne.”

Hoskosen keskiviikon kommentit eivät ole Kurvisen mukaan erikseen käsittelyssä puolueen torstaisessa ryhmäkokouksessa. Mahdollisista myöhemmistä seuraamuksista Kurvinen toteaa ainoastaan, että niitä on turha ennakoida.

EU:n heinäkuussa päätetty 750 miljardin euron hätärahoitus on ollut keskustalle sisäisesti vaikea ja keskustelua herättävä kysymys. Puolueen kannattajakunnassa on myös paljon ratkaisuun kriittisesti suhtautuvia. Rivien rakoileminen eduskunnassa ei olekaan kovin yllättävää.

Eduskunnan keskiviikon keskustelussa Hoskonen toisti useamman kerran suorasanaisesti, ettei voi hyväksyä pakettia.

”Meidän budjetistamme lähivuosikymmeninä päättää osittain joku muu kuin Suomi. Lapsenlapsenikin joutuvat näitä velkoja maksamaan, eikä heiltä koskaan tulla kysymään, haluavatko he sen maksaa”, hän muun muassa perusteli.

Katso Hoskosen puheenvuoro kokonaan täältä.

Hoskonen ei ollut ainoa keskustalainen, joka nosti esiin paketin kielteisiä puolia. Puolueen puheenjohtaja Markus Lohi tarttui paketin perussopimusten mukaisuuteen.

”On kyllä rehellisesti sanottava, että oikeusperusta tämän osalta on kyllä aika ohut. EU ottaa velkaa, ja pitää olla jonkinlainen jonglööri, että saa sen mahtumaan siihen perussopimukseen. Sen takia tämä on vähän epämiellyttävä paketti”, hän sanoi.

Lohi kuitenkin sanoi tukevansa ratkaisua, sillä suomalaista vientiteollisuutta ei voi tuhota.

Keskustan eduskuntaryhmä käsittelee torstaina myös valiokuntapaikkojen jakoa uudelleen, kun valtiovarainministerin tehtävästä eronnut Katri Kulmuni ja tiede- ja kulttuuriministerinä toiminut Hanna Kosonen palaavat päivittäiseen eduskuntatyöhön.

Viikonloppuna puolueen varapuheenjohtajaksi äänestetty Markus Lohi sanoi aiemmin Ylelle, että hän on luopumassa paikastaan valtiovarainvaliokunnassa. Tämä paikka on siis avoimena. Lohi on sosiaali- ja terveysvaliokunnan tuore puheenjohtaja, mikä vaatii paljon työtä.

Kulmuni itse kirjoitti viikonloppuna Facebookissa eduskuntatyöhön viitaten, että hänellä on nyt kansanedustajana mahdollisuus perehtyä entistä syvällisemmin talouden sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.