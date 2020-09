Työttömyys

Hallituksen odotetaan ensi viikon budjettiriihessä linjaavan yksilöllisestä työnhakumallista, jossa te-toimisto ottaisi työttömään yhteyttä jo viiden päivän kuluttua ilmoittautumisesta. Laiminlyönneistä seuraisi karenssin sijaan ensin huomautus.

Työttömän työnhaku voi muuttua niin, että vastedes te-toimisto ottaa häneen yhteyttä jo viiden päivän kuluttua ilmoittautumisesta, kun nyt se tapahtuu kahden viikon kuluttua.

Työttömän velvollisuus hakea töitä tiukentuisi, mutta laiminlyönneistä ei heti seuraisi kahden kuukauden karenssia vaan alkuun vain huomautus, mikäli hallitus päättää uudesta työnhakumallista.

Hallituksen ensi viikon budjettiriihestä odotetaan työllisyyttä kohentavia toimia, jotka toisivat Suomeen alkuun 30 000 uutta työllistä. Yksi monista keinoista on luoda työttömälle nykyistä selkeämpi työnhakumalli, joka tarkoittaisi myös nykyistä tiukempaa ja valvotumpaa velvollisuutta hakea töitä. Vastapainona luvassa olisi henkilökohtaista palvelua työttömälle.

Hallituspuolueissa on vielä erilaisia näkemyksiä yksityiskohdista, mutta hallituksella on myös kova paine saada aikaan ainakin periaatepäätös uudesta mallista korvaamaan vuoden alussa kuopattua aktiivimallia. Pahaa verta herättäneessä aktiivimallissa oli se vika, ettei aktiivisuuden osoittamiseen riittänyt töiden haku, vaan työttömän piti myös päästä töihin tai koulutukseen, jottei menettäisi etuuttaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelma lupasi valmistella laajan työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistuksen. Sitä alettiin valmistella työryhmissä työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta viimeistään koronavirusepidemia hyydytti valmistelun ja vei etenkin virkamiehet ”koronatöihin”. Työryhmiä on nyt yhdistelty, mutta käytännössä valmistelu on nyt poliittista.

Omia esityksiään työnhausta ovat esitelleet myös valtiovarainministeriö (VM) ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK. HS käy läpi kolme mahdollista muutosta.

Jo viiden päivän päästä ”puhutteluun”

Tavoitteena on, että työttömään oltaisiin vastedes yhteydessä mahdollisimman varhain eli jo työttömyyden alkupäässä.

Neuvotteluissa esillä on nyt malli, jossa työtön tapaisi niin sanotun omaneuvojan tai -valmentajan verkossa tai kasvokkain jo viiden päivän päästä.

Henkilökohtainen palvelu tulisi kalliiksi järjestää kaikille työttömille, mutta toisaalta turvamenoissa kertyisi säästöjä pidemmän päälle.

Nykyisin työttömään otetaan yhteyttä vasta kahden viikon kuluttua siitä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi te-toimistoon. Tässä ensimmäisessä haastattelussa kartoitetaan työttömän palvelujen tarve ja laaditaan hänelle työllistymissuunnitelma.

Vuodesta 2017 lähtien työttömiä on haastateltu kolmen kuukauden välein.

Velvollisuus hakea töitä tarkentuu

Nykylain mukaan työttömän ”velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta”. Tätä velvoitetta ja sen valvontaa on nyt määrä tarkentaa. Epäselvää on vielä, pitäisikö kaikkien työttömien hakea tietty määrä työpaikkoja tietyin väliajoin.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana hahmoteltiin omaehtoisen tai omatoimisen työnhaun mallia, jota kutsuttiin myös aktiivimalli kakkoseksi. Siinä kaikkien olisi pitänyt hakea työpaikkaa vähintään neljä kertaa kuukaudessa eli kerran viikossa.

Moisen tiiviin ”pakkohaun” arvioitiin johtavan näennäisiin hakemuksiin, eikä sitä toteutettu.

Vaihtoehtona on yksilöllisempi hakuvelvoite, koska työllisyystilanne eri aloilla ja alueilla vaihtelee. Työllistymissuunnitelmassa sovittua hakutahtia tulisi kuitenkin noudattaa ja kertoa, miten se sujuu.

SAK:n esityksessä työttömän tulisi raportoida työnhaun edistymisestä kuukauden välein, mutta valtiovarainministeriön malli vaatisi työttömän ”omaraportointia” viikon välein.

Te-toimistojen ”velvoittavista työtarjouksista” haluttaisiin eroon, koska niitä tehdään vain osalle työttömistä ja ne voivat johtaa ”feikkihakuihin”. Pääpaino olisi vastedes omavalintaisessa työnhaussa.

Karensseihin kohtuullisuutta

Jos työtön ei hae tarjottua työtä tai koulutusta eikä muuten noudata hänelle laadittua työllistymissuunnitelmaa, edessä voi nyt olla 60 päivän karenssi, jonka aikana ei saa päivärahaa.

Etuuden saanti katkeaa, mikäli työtön laiminlyö velvoitteensa puolen vuoden aikana kaksi kertaa. Silloin pitää täyttää työssäolovelvoite eli olla vähintään 12 päivää töissä, koulutuksessa tai työllistymistä edistävissä palveluissa.

Karensseja on nyt määrä lyhentää ja mahdollisesti myös porrastaa. Ensimmäinen ”rangaistus” voisi olla huomautus.

SAK on hakenut mallia Ruotsista, jossa karenssit vähitellen kasvavat niin, että huomautuksen jälkeen seuraavat yhden, viiden ja kymmenen päivän karenssit.