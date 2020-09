Turpeen kohtalo on budjettiriihessä viimein edessä: hallitus saa pohjaesityksen, joka kolminkertaistaisi turpeen veron kolmessa vuodessa

Bioenergia-alan etujärjestön mielestä päästökauppa puolittaisi turpeen käytön ilman hallituksen toimiakin: ”Me kaipaamme malttia, kun yrityskenttä on muutenkin vaikeuksissa.”

Hallitus saa budjettiriihessä eteensä virkamiestyönä tehdyn ehdotuksen, jonka mukaan turpeen nykyinen verotaso yli kolminkertaistettaisiin seuraavien kolmen vuoden aikana ja turpeen verotuesta luovuttaisiin asteittain kokonaan.

Tämä herättänee vastustusta ainakin keskustassa, joka on kokenut tehtäväkseen puolustaa turvetta sen kotimaisuuden ja turvetuotannon työllisyysvaikutusten takia.

Turpeen verotus on vain yksi osa ensi viikon budjettiriihessä tehtäviä energia- ja ilmastotoimia, jotka ovat vaikeudessaan työllisyyspäätösten veroisia, elleivät vielä vaikeampia. Hallitus muun muassa joutuu pohtimaan, poistaako se niin sanotun päästökauppakompensaation eli tuen, jolla raskaalle teollisuudelle on korvattu päästökaupan takia kohonneesta sähkön hinnasta aiheutuvat lisäkustannukset.

Lisäksi budjettiriihessä on tarkoituksena laskea teollisuuden sähkövero matalimmalle EU:n sallimalle tasolle, poistaa energiaverojen palautusjärjestelmä eli energiaveroleikkuri ja nostaa lämmityspolttoaineiden verotusta noin 100 miljoonaa euroa. Kaikki nämä toimet on kirjattu hallitusohjelmaan, mutta keinoissa ja aikatauluissa on vielä runsaasti neuvoteltavaa.

Keskustasta kuuluu jo viestejä hallituskumppaneille. Torstaina kansanedustajat Arto Pirttilahti (kesk) ja Mikko Savola (kesk) kehottivat vasemmistoa ja vihreitä malttiin keskusteltaessa turpeesta ja ihmettelivät vaatimuksia turpeen veron moninkertaistamisesta. Kansanedustajien mielestä turveyrittäjien toimeentulo on äkkinäisten päätösten takia vaarassa.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa turpeen käyttö energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelmassakin arvioidaan, että turpeen käyttö päättyy joka tapauksessa 2030-luvulla, kun päästöoikeuden hinta nousee. Veromuutoksilla halutaan varmistaa turpeen alasajo, sillä jos päästöoikeuden hinta pysyy nykyisellä tasollaan, puolittumistavoite ei toteudu.

Hallituksen energiaveroihin liittyvän päätöksenteon pohjana budjettiriihessä on valtiovarainministeriön virkamiesten esitys, joka ilmestyi viime viikolla.

Turpeen verotaso on nyt kolme euroa megawattitunnilta. Virkamiesryhmä esittää, että vero nousisi ensi vuoden alusta saman verran kuin muidenkin lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy. Tämän lisäksi turpeelle tulisi ylimääräinen 1,5 euron korotus vuosina 2021–2023 verotuen asteittaiseksi pienentämiseksi.

Vuonna 2023 turpeen vero olisi korotusten jälkeen noin 10 euroa megawattitunnilta.

Työryhmää vetänyt lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriöstä sanoo, että jos turvetta verotettaisiin siten kuin muitakin polttoaineita, sen verotuksen pitäisi olla kymmenkertainen nykyiseen verrattuna. Jos ottaa huomioon muiden polttoaineiden saaman tuen yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa, turpeen veron pitäisi silloinkin olla kuusin- tai seitsenkertainen nykytasoon nähden.

Turpeella ei ole hiilidioksidipäästöihin perustuvaa veroa kuten muilla polttoaineilla. Turpeen käyttö lämmityspolttoaineena tuottaa noin 12 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Toimialan etujärjestön Bioenergian mukaan energiaturpeen verotukseen on tulossa suuri muutos aivan liian nopealla aikataululla. Järjestön mukaan se johtaisi energiaturvetuotannon romahtamiseen jo ensi vuonna.

Bioenergian toimitusjohtajan Harri Laurikan mukaan päästöoikeuden hinta on noususuunnassa, minkä lisäksi komissio tiukentanee lähiaikoina päästökauppajärjestelmää.

”Me kaipaamme malttia tässä tilanteessa, kun yrityskenttä on muutenkin vaikeuksissa. Ilmastopolitiikalla tätä veronkorotusta ei voi oikein perustella. EU-lainsäädäntö tulee ohjaamaan energiaturpeen kehityksen siten, että 2020-luvun aikana hallitusohjelman tavoite sen puolittamisesta reilusti ohitetaan.”

Etujärjestön mukaan turpeen energiaveron korotus ja siitä mahdollisesti seuraava biomassapolttoaineiden kallistuminen siirtyisivät laajasti kaukolämmön hintaan.

Hallitus on jo aiemmin linjannut, että teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimalle vähimmäistasolle ja energiaveron palautusjärjestelmä poistetaan. Teollisuus maksaa nyt noin 0,7 senttiä kilowattitunnilta sähköveroa, kun EU-minimi on 0,05 senttiä kilowattitunnilta.

Nykyinen energiaverojen palautusjärjestelmä merkitsee sitä, että todellisuudessa teollisuus ei tälläkään hetkellä maksa sähköstä 0,7 sentin veroa vaan palautuksen ansiosta 0,11–0,14 senttiä kilowattitunnilta.

Hallituksen on budjettiriihessä päätettävä, mennäänkö EU-minimitasolle jo ensi vuoden alusta ja millä aikataululla palautusjärjestelmä poistetaan. Valtiovarainministeriön työryhmä esittää molemmissa portaittaista etenemistä ja siirtymäkautta vuoteen 2024.

Palautusjärjestelmän poistaminen ja siirtyminen EU-minimitasolle sähköverossa nostaisivat etenkin paljon energiaa käyttävien yritysten energiaverotusta noin 46 miljoonaa euroa. Tämä osuu erityisesti metsä- ja elintarviketeollisuuteen.

Vastaavasti palautuksen ulkopuolelle nykyisin jäävät yritykset hyötyisivät sähköveron alennuksesta noin 47 miljoonaa euroa. Näitä yrityksiä on lukumääräisesti paljon. Monet niistä ovat pieniä teollisuusyrityksiä, jotka eivät ole hyötyneet palautuksesta siinä olevan suuren omavastuuosuuden takia.