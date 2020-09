Suomen Venäjä-politiikka tarvitsee presidentin, jolla on todellista valtaa, sanoo Hiski Haukkala

Hiski Haukkala kirjoitti maailmanselityksen, jossa Suomen asema suuren valtapelin keskellä on vaikea muttei mahdoton. Suomi on löytänyt tavat toimia vaikean Venäjän kanssa. Keskeistä Venäjän-suhteissa on myös se, että presidentillä on todellista valtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Viimeistään koronapandemia paljasti maailman ammottavan johtajuustyhjiön. Muu maailma on seurannut sivusta, miten rajussa murroksessa maailman entinen johtaja Yhdysvallat on.

Yhdysvallat on koronakriisissä polvillaan, sanoo tutkija, Tampereen yliopiston professori ja tasavallan presidentin entinen neuvonantaja Hiski Haukkala. Niin on käynyt saranakohdassa, jossa kaksi kaksi jättiä, Kiina ja Yhdysvallat, kilpailee siitä, kuka on kukkulan kuningas.

”Kiina vaikuttaisi pääsevän vähemmällä. Kiinan ja Yhdysvaltojen talouskehitykseen aukeaa valtava railo.”

Yhdysvaltojen täydellinen kyykkääminen pandemiassa on hurja juttu, Haukkala sanoo.

”Taloudellinen isku on historiallinen, mutta Yhdysvallat sulaa myös poliittisesti. Se on täysin kykenemätön hoitamaan pandemiaa liittovaltiotasolla, ja osavaltioillakin on vaikeaa.”

Yhdysvaltojen murentumisesta koronakriisissä voi seurata maailmanpolitiikkaan vielä aikamoinen takapotku.

”Jos ajatellaan 1930-luvun laman poliittisia seurauksia ja sitä, millainen hurlumhei seurasi vuoden 2008 finanssikriisiä, niin myös nyt seuraukset ovat valtavat.”

Haukkala alkaa olla jo tuttu monelle suomalaiselle turvallisuuspolitiikan analyyseistään. Hän näkee paljon vaivaa kertoakseen maailmanpolitiikan monimutkaisuuksista selkeästi ja myös hauskasti, vaikka pohjimmiltaan viesti on synkkä.

Tänään perjantaina ilmestyy Haukkalan kirja Suuren pelin paluu: Suomen tulevaisuus kriisien maailmassa.

Kirja on Haukkalan maailmanselitys. Kirja kertoo globaalista etsikkoajasta ja suurvaltojen uhman kasvusta ja Suomen paikasta tämän kaiken keskellä.

” ”Yritättekö yhä istua aidalla – vaikka aita jo kytee ja savuaa, eikä kauaa enää ole aitaa, jolla istua?”

Suuressa pelissä Kiina haastaa Yhdysvallat, ja Yhdysvallat vastaa kovin ottein, koska pelkää menettävänsä asemansa maailman johtajana. Venäjä ei halua jäädä sivustaseuraajaksi, vaikkei sillä noin muutoin olisi rahkeita saman sarjan suurvallaksi kuin Kiina ja Yhdysvallat.

Suuren pelin tiimellyksessä Suomen paikka ja suhteellinen asema muuttuvat, ja se vaatii Suomelta uudenlaista toimijuutta. Suomen on pystyttävä vastaamaan, kenen joukoissa seisoo.

”Sitä kysyy meiltä Yhdysvallat ja sitä kysyy Kiina. Vielä Venäjä ei sitä tivaa, mutta sekin päivä todennäköisesti tulee. Kun tilanne on Venäjän mielestä Euroopassa kyllin epävakaa, se kysyy, oletteko meikäläisiä vai heikäläisiä vai yritättekö yhä istua aidalla – vaikka aita jo kytee ja savuaa, eikä kauaa enää ole aitaa, jolla istua.”

Haukkala vaatii Suomelta hyvää peliä, sillä taitavaa ulkopolitiikkaa ja diplomatiaa ei korvaa puolustuslinjana mikään. Suomen on myös hyväksyttävä, että turvallisuus maksaa. Kyse ei ole vain puolustusmenoista tai hävittäjistä, vaan kumppanuuksista ja teknisestä ja taloudellisesta kehityksestä.

Monenkeskinen ja sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä natisee liitoksissaan. Finanssikriisit seuraavat toisiaan. Kysymys teknologisesta kylmästä sodasta alkaa olla realismia. Taloudellista ja poliittista valtaa kirjaimellisesti taistellaan uusiksi.

Sitten päälle vyöryi vielä koronapandemia. Se on iholle tunkeva esimerkki siitä, mitä tarkoittaa globaali uhka. Myös Suomi sai huomata olleensa liian omahyväinen ylpeillessään kokonaisturvallisuusajattelullaan. Kokonaisturvallisuudesta oli tullut osin omahyväinen mantra, Powerpoint-kalvolla vaikuttavalta näyttävä timantti, joka kuitenkin vain loi illuusion siitä, että kaikki on hallussa, Haukkala sanoo. Kun pandemia iski, varautuminen oli riittämätöntä ja hallinto jäykkää.

Globaalien ongelmien yksi ongelma on niiden mittaluokka. Haukkala kuvaa koronapandemiaa ja ilmastonmuutosta mustiksi elefanteiksi. Toisin kuin tuttu vertauskuva mustat joutsenet, mustat elefantit ovat ennalta tiedossa olevia ilmiöitä, mutta niin hankalia ratkaista tai vaikea hahmottaa, ettei kukaan halua tarttua niihin.

Haukkala lähtee siitä, että maailma pelastuu vain toimimalla strategisesti ja viisaasti.

Politiikka on kuitenkin armotonta kamppailua vallasta ja niistä yhteiskunnallisista ratkaisuista, joita päästään tekemään sitten, kun ollaan vallassa. Sinänsä likaiset temput eivät ole mitään uutta, mutta uutta ovat teknologian ja sosiaalisen median niille antama voima.

”Missinformaatio-elementti on poikkeuksellisen vahva, jopa niin vahva, että se kovertaa ihmisten todellisuuskäsitystä. Se on uhka demokratialle ja rationaaliselle yhteiskunnalliselle keskustelulle.”

Suomea Haukkala varoittaa typerehtimisestä. Sitä olisi esimerkiksi luulla, että pieni Suomi pärjäisi paremmin ilman EU:ta. EU:ssa Suomella on tulessa sekä oma hyvinvointi että Suomen nykyinen kansainvälinen asema.

Silti myös EU on suuressa pelissä lähinnä pelinappula, mutta suurempi kuin Suomen nappula. Euroopan talous ja turvallisuus on hyvin paljon riippuvaisempi kuin Kiina, Yhdysvallat tai Venäjä nykyisen maailmanjärjestelmän jatkuvuudesta. Ja jos Eurooppa jostain on riippuvainen, niin Yhdysvaltain tuesta, mikä teki Euroopasta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin silmissä helposti rahastettavan ryhmän.

On myös turha luulla, että Yhdysvallat muuttuisi, jos Trump häviäisi marraskuiset presidentinvaalit, Haukkala sanoo.

” ”Olen enemmän huolissani Venäjästä kuin aiemmin, mutta silti jotenkin optimistinen.”

Suomelle Venäjän vieressä on elintärkeää pitää kiinni omasta kansainvälisestä liikkumatilasta, Haukkala sanoo.

Liikkumatilasta on kyse siinäkin, ettei Suomi kuulu Natoon – mutta voisi kuulua. Haukkala kuvaa sitä kolmanneksi tieksi. Se lähtee ajatuksesta, että Suomen turvallisuus on ratkaisematon ongelma, mutta jota silti voi hallita. Hallinta tarkoittaa sitä, että Suomi huomioi omassa toiminnassa Venäjän keskeiset turvallisuusedut, ja silti varjelee omaa kansainvälistä asemaansa ja läntistä puolustusyhteistyötä.

Juuri tämä on parhaillaan Suomen linja. Etuna on ketteryys ja joustavuus. Suomi todella pystyy toimimaan itse, Haukkala sanoo.

”Olen enemmän huolissani Venäjästä kuin aiemmin, mutta silti jotenkin optimistinen. Meidän on mahdollista tässä tilanteessa luovia ja pärjätä, mutta se vaatii työtä ja yhteyksiä.”

Nyt niitä on. Ja niitä pitää vaalia.

Haukkala työskenteli vuodet 2016–2018 presidentti Sauli Niinistön turvallisuuspoliittisena neuvonantajana ja kabinetin johtajana. Haukkalan mielestä Suomen Venäjän-suhteille on tärkeää se, että presidentillä on todellista valtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

”Jotta suhde Venäjään pysyy relevanttina, Suomen on oltava kiinnostava kumppani. Jos meillä olisi täysin vallasta riisuttu presidentti, joka ei saa sanoa yhtään mitään mistään, ei Putinia kiinnostaisi. Menettäisimme kyvyn kuulla itse Venäjän johtoa, ymmärtää sitä ja tulla kuulluksi. Tällaisina aikoina se, että meillä on pääsy ei vain Putinin vaan myös Xi Jingpingin ja Donald Trumpin luo, on hyvin arvokas.”

Haukkalan suhde Suomeen on vanhahtavallakin tavalla isänmaallinen, ja Suomen tarinaa suuressa pelissä hän kertoo ennen kaikkea siitä näkökulmasta – Suomen on pidettävä itse huolta omista eduistaan.

Oikeistonationalistit eivät silti löydä Haukkalasta sitä kansallismielisyyttä, jota ehkä kaipaisivat. Suomen etu on toimia viisaasti muiden kanssa. Kun globaaleja ongelmia katsoo ahtaasti America first – tai Suomi ensin -näkökulmasta, kuva on täysin vääristynyt, Haukkala sanoo.

Suomen on oltava sopivasti itsekäs.

”Nämä ovat globaaleja haasteita, ja me emme kykene näitä itse ratkomaan. Mutta paras neuvo pienelle ei ole se, että aina olisi oltava se maailman paras globaali kansalainen. Meidän täytyy myös pitää itsestämme huolta. Kukaan muu ei sitä meidän puolestamme tee.”

Kansallisvaltion merkitys ei ole kadonnut minnekään, mutta nationalismin nousu on ongelma, Haukkala sanoo. Se hiertää Suomen perinteistä vahvuutta, yhteiskunnallista eheyttä.

”Nationalistit tarrautuvat eilisen ratkaisuihin ja vastauksiin, mutta ne eivät enää päde. Uudessa tilanteessa mittakaava on niille liian pieni. Toimijuus jää alamittaiseksi, ja ne ratkaisut, joita ehdotetaan, ovat nollasummapeliä, suojautumista ja kilpailua.”

” ”Aika ei ohjaa meitä nyt oikeaan kysymyksenasetteluun eikä johda politiikkaamme ratkomaan kaikkein pakottavimpia kysymyksiä.”

Maailma on ollut murroksissa usein ennenkin, mutta uutta on tapahtumien nopeus ja muutoksen laajuus. ”Asioita tapahtuu laajalla rintamalla nyt hirmuisella vauhdilla. Ongelmana on se, että aika ei ohjaa meitä nyt oikeaan kysymyksenasetteluun eikä johda politiikkaamme ratkomaan kaikkein pakottavimpia kysymyksiä.”

Suuren pelin paluussa ei ole kyse vain suurvaltojen valtataistelusta vaan maailman kohtalosta. Se, miten kyvyttömiä valtiot ja johtajat ovat ratkomaan ilmastonmuutosta ja eliölajien tuhoutumista, pakahduttaa Haukkalaa.

Aikaa ratkoa ongelmia on koko ajan kutistuvasti – eikä toimijuutta löydy. Oikeiden johtopäätösten vetäminen ei ole yksinkertaista, ja se vaatii poliittista tahtoa. Sitä ei tämä aika ruoki.

”Maailma on tällä hetkellä hukassa. Ei kellään ole oikein vastauksia. Pahinta on se, että ihmiset, jotka pyrkivät artikuloimaan minun nähdäkseni ihan oikeita asioita, vaikuttavat tässä ajassa jotenkin naiiveilta.”

Suomelle suuren pelin paluu tarkoittaa sitä, että tietä onneen ei yksinkertaisesti ole. Mutta on mahdollisuus suhteelliseen vahvaan turvallisuuteen, ja se riippuu Suomen omien toimien viisaudesta.

Katseen pitäisi olla karsastava, Haukkala sanoo. ”Pitää katsoa taakse, tähän päivään ja tulevaan. Pitää kantaa vastuu ja olla mukana ratkomassa isoja pitkän aikavälin alati kasvavia ongelmia. Pitäisi kyetä kansakuntana ja myös yksilöinä katsomaan omaa etuja ja silti myös yhteistä etua – ja sovittaa ne yhteen.”