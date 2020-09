Suomeen saa hallituksen päätöksen jälkeen matkustaa ilman karanteenia muun muassa Ruotsista, Virosta ja Serbiasta.

Hallitus on lieventänyt Suomeen matkustaviin henkilöihin kohdistuvia rajoituksia.­

Hallitus on lieventänyt ulkomailta Suomeen matkustamiselle asetettavia rajoituksia. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoivat torstai-iltana hallituksen neuvottelujen jälkeen, että Suomeen sallitaan matkustaminen ilman karanteeniin asettautumista niistä maista, joissa on todettu alle 25 koronavirustartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisten 14 päivän aikana. Muutos astuu voimaan ensi viikon lauantaista.

Nykyisillä tartuntamäärillä Suomeen saisi matkustaa 15 maasta ilman karanteenia. Näitä maita ovat Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Liettua, Latvia, Saksa, Kypros, Serbia, Monaco, Puola, Bulgaria, Slovakia, Liechtenstein ja Vatikaanivaltio.

Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että suomalaiset voivat matkustaa näihin maihin ja palata takaisin Suomeen ilman karanteenia. Maihin matkustaminen riippuu tosin myös siitä, millaisia rajoituksia muut maat asettavat niihin saapuville suomalaisille.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on lisäksi vireillä lakimuutos, jonka myötä ulkomailta Suomeen tulevilta voitaisiin edellyttää negatiivista koronavirustestin tulosta lähtömaassa. Lakiesitys on lausuntokierroksella. Liikenne ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi torstaina, että ennakollinen negatiivinen testitulos edellytetään raja-arvon 25 ylittävistä maista.

Hallitus neuvotteli rajaliikenteestä ja matkustusrajoituksista torstaina pitkälle iltaan asti. Edellinen hallituksen asettama raja oli 8–10 tautitapausta 14 päivän aikana 100 000 asukasta kohden. Euroopassa on jäljellä enää vain kourallinen maita, jotka jäävät tuon rajan alle. Suomenkin vastaava luku on 8,1.

Suomen kansalaisella on perustuslain takaama oikeus poistua Suomesta ja palata Suomeen milloin tahansa. Riskimaista Suomeen palaavia on suositeltu jäämään 14 päivän omaehtoiseen karanteeniin. Lisäksi viranomaiset ovat voineet määrätä ihmisiä niin sanottuun pakkokaranteeniin, joka on velvoittava.

Juttua täydennetty 10.9. kello 21.18: Lisätty maiden joukkoon Saksa.