Annika Saarikon ja Katri Kulmunin linjoissa on iso ero, ja se perustuu erilaisiin ihmiskäsityksiin

Kun aatteellisella poliitikolla on myös tervettä järkeä, itseluottamusta ja asiat hallussa, ei hänellä ole tarvetta itsekorostukseen, poukkoiluihin tai tekaistuihin irtiottoihin, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan. Saarikko on hänen mielestään tällainen poliitikko.

Politiikkaan tulee harvoin suuria lahjakkuuksia. Millään puolueella ei ole varaa olla ottamatta heitä vastaan silloin, kun heitä tulee. Siksi oli jo etukäteen selvää, että Annika Saarikosta, 36, tulisi Oulun puoluekokouksessa puolueensa uusi puheenjohtaja.

Seurasin toimittajana keskustan Lahden puoluekokousta vuonna 2010. Puhujapönttöön nousi nuori nainen, josta harva oli kuullut. Hän piti puheen, jota monet kokouksen osanottajat kuuntelivat kyyneleet silmissä. Liikutti se meitä ulkopuolisiakin. Niin Annika Saarikko nousi puolueensa varapuheenjohtajaksi vain 26-vuotiaana.

Katri Kulmunin vaihtuminen Saarikkoon parantaa Sanna Marinin (sd) hallituksen yhteistyön ja onnistumisen edellytyksiä. Poliitikkona auttamattoman keskenkasvuinen Kulmuni ei ollut tasaveroinen yhteistyökumppani valovoimaisen ja varmaotteisen Marinin rinnalla. Saarikko on.

Tietenkin myös Saarikko on sydänjuuriaan myöten keskustalainen. Vahva aatteellisuus ei kuitenkaan ole yhteistyön este vaan pikemminkin edellytys. Kun aatteellisella poliitikolla on myös tervettä järkeä, itseluottamusta ja asioiden laajaa hallintaa, ei hänellä ole tarvetta itsekorostukseen, poukkoiluihin eikä tekaistuihin irtiottoihin. Saarikko on tällainen poliitikko.

Yksi ihminen ei kykene puoluettaan pelastamaan, mutta nyt keskustan nousu takaisin suurten puolueiden joukkoon ei ole ainakaan puheenjohtajasta kiinni. Paljon auttaa jo se, jos edes osa Saarikon itseluottamuksesta, myönteisyydestä ja tulevaisuudenuskosta tarttuu koko puolueeseen.

Monet ovat arvioineet, ettei Saarikon ja Kulmunin poliittisissa linjoissa ole juuri eroa. Olen eri mieltä. Maailmankatsomusten erot kiteytyvät ennen muuta ihmiskäsitykseen. Se ratkaisee, nähdäänkö ihmiset tasa-arvoisina ja ihmisoikeudet kaikkia koskevina vai rajataanko ne vain niin sanottuihin omiin.

Kulmunin ja Saarikon suhtautuminen on hyvin erilaista sekä maahanmuuttoon että perussuomalaisiin. Kulmuni on suhtautunut maahanmuuttoon likimain yhtä pelokkaasti ja torjuvasti kuin perussuomalaiset. Saarikko on korostanut inhimillistä velvollisuuttamme auttaa hätään joutuneita ja nähnyt myös maahanmuuton myönteiset puolet.

Kulmuni piti keskustan ja perussuomalaisten yhteistyötä mahdollisena jo silloin, kun oli vasta pyrkimässä puolueensa johtoon elokuussa 2019. Oulun puoluekokouksessa hän haikaili, että perussuomalaiset olisivat mahtuneet keskustaan, kuten myös vihreät.

Ihanko totta? Niinkö myös kaikki se muukalaisviha, kansalliskiihko ja etnonationalismi, joille perussuomalaisten suosio pitkälti perustuu, olisivat ilman mahanpuruja sulaneet osaksi humaania alkiolaisuutta?

Saarikko sanoi, että keskustalla on paljon opittavaa perussuomalaisilta siinä, miten puhutella kansalaisia. Hän näki kuitenkin puolueiden välillä myös ratkaisevia eroja.

Ongelmien luetteleminen ei riitä, on tarjottava myös ratkaisuja. Keskustan suhde suomalaisuuteen ei ole myöskään poissulkeva. Maahan sopii väkeä myös muualta, Saarikko sanoi.

Kyse ei ole vivahteesta vaan ratkaisevasta arvomaailman erosta, jolla on välittömät vaikutuksensa politiikkaan – muuhunkin kuin maahanmuuttopolitiikkaan.

Kokoomus maalasi omassa puoluekokouksessaan äärimmäisen synkän kuvan maan tilanteesta ja syytti uhkaavasta katastrofista Marinin hallitusta. Puolue toivoi keskustan irtaantuvan hallituksen ”vasemmistopolitiikasta” ja asetti tavoitteekseen jopa hallituksen kaatamisen.

Kokoomus jätti kertomatta, mikä hallituksen politiikassa on ollut tuomittavan vasemmistolaista, ja sen, mitä se itse olisi tehnyt toisin. Velkaa hallitus on ottanut rutosti, mutta niin olisi tehnyt myös hallitus, jossa kokoomus olisi ollut mukana.

Koronavirusepidemia ei ole kysynyt, mikä on vasemmistolaista tai mikä oikeistolaista. Maa ja kansalaiset on täytynyt pelastaa, ja tässä hallitus on onnistunut tähän asti hyvin.

Hallituksen vaikeimmat ajat ovat vasta edessä, ja hallitus saattaa vielä tehdä virheitä, joista kokoomus syytti sitä jo nyt. Niitä olisivat esimerkiksi se, ettei se kykenisi sopimaan työllisyystoimista eikä varautumaan velkojen takaisinmaksuun. Saarikon valinta keskustan johtoon lisää todennäköisyyttä, että hallitus onnistuu myös niissä.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.