Terveysviranomaiset pettyivät matkarajoitusten höllentämiseen – ”STM:n lähtökohta on ollut kriittinen”

Hallitus päätti koronavirusrajoituksia koskevissa neuvotteluissaan helpottaa matkustamista Suomeen. ”Ei ole mahdollisuutta ennustaa, miten tämä vaikuttaa”, sanoo THL:n Mika Salminen.

Terveysviranomaiset pettyivät hallituksen ratkaisuun höllentää koronaviruksen varalle asetettuja matkustusrajoituksia.

Hallitus päätti neuvotteluissaan vapauttaa matkustamista Suomeen. Jatkossa Suomeen voi matkustaa ilman karanteeniin asettautumista niistä maista, joissa on todettu alle 25 koronavirustartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisten 14 päivän aikana. Muutos astuu voimaan ensi viikon lauantaista.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa perjantaina, että terveysviranomaiset vastustivat matkustusrajoitusten höllentämistä.

”Nämä ratkaisut on tehty laajan keskustelun ja pohjatyön perusteella hallituksessa. STM:n lähtökohta ilmaantuvuuden nostoon on ollut kriittinen, mutta tässä on tehty hybridistrategian mukainen kokonaisharkinta ja päädytty tähän ratkaisuun. Sen mukaan mennään”, Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki sanoi myös, että epidemiatilanteen kehittymistä täytyy nyt seurata erityisen tarkasti.

Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen korosti, että kyse on hallituksen valinnasta. Salmisen mukaan ei ole mahdollisuutta ennustaa esimerkiksi sitä, miten hallituksen ratkaisu vaikuttaa uusien tartuntojen leviämiseen.

”Suomessa on tehty paljon töitä sen eteen, että mahdolliset tapaukset ja heidän kontaktinsa löydetään ja sitä kautta pystytään katkomaan tartuntaketjuja ja estetään epidemian kiihtymistä”, Salminen sanoi.

”Hallitus on tehnyt päätöksen rajasta ottaen huomioon, mitkä Suomen yhteiskunnan kokonaistarpeet ovat.”

Kokonaistarpeita puntaroitaessa on pohdittu sekä terveysturvallisuutta että yhteiskunnan muuta toimintaa.

”Tämä on hallituksen valinta ja sillä nyt mennään.”