Hallitus esitteli perjantaina päätökset, joilla matkailun rajoituksia pyritään helpottamaan kolmessa vaiheessa syksyn aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö suhtautuu muutoksiin kriittisesti.

Hallitus esitteli perjantaina päätöksensä, joilla matkailua pyritään helpottamaan koronaviruksen oloissa. Käytännössä matkailu vapautuu kolmessa vaiheessa syksyn aikana, ja terveysturvallisuus yritetään taata testauksen avulla sekä lähtömaassa että Suomessa.

”Jäykkien rajoitusten jälkeen haluamme sanoa, että testatut matkustajat ovat Suomeen tervetulleita. Haluamme auttaa liike-elämää, kuljetuselinkeinoja ja matkailua”, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan ensi viikon lauantaina 19. syyskuuta. Tällöin turvallisen maan raja-arvoa nostetaan jo torstaina kerrotun mukaisesti 25 koronatapaukseen 100 000:ta asukasta kohti. Tähän saakka vastaava raja-arvo on ollut 8–10.

Käytännössä matkustusrajoituksen poistuvat siis muun muassa Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Saksan väliltä. Maahantuloa rajoitetaan taas Italiasta ja Unkarista.

Marraskuun 23. päivä voimaan tulee kokonaan uusi testaukseen perustuva malli, joka korvaa sisärajatarkastukset. Niin kutsuttu ”testaa ja tule” -malli mahdollistaa matkat EU- ja Schengen-maista ja EU:n niin sanotuista vihreän listan maista vapaasti silloin, kun 25 tapauksen raja-arvo ei ylity. 25 tapauksen raja-arvon ylittävistä maista tai alueilta saapuvilta edellytetään Suomeen tultaessa todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä.

Maahan saapuvat voidaan tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin. Karanteenista voisi päästä uudella ja negatiivisella koronatestillä, joka tehtäisiin aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta. Toista testiä eikä karanteenia vaadita, mikäli maassa oleskelu kestää alle kolme vuorokautta.

Testitulosta ei vaadita maahan palatessa suomalaisilta tai Suomessa vakituisesti asuvilta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjattaisiin testeihin ja karanteenia suositellaan.

Uuteen malliin sisältyy myös se, että pohjoisella maarajalla työssäkäynti ja muu rajayhteisöjen päivittäisliikenne on mahdollista ilman testaustodistusta ja karanteenia riippumatta 25 tapauksen raja-arvosta. Edellytyksenä on kuitenkin, että alueellisen tautitilanne on suurin piirtein toisiaan vastaava. Tämä pätee myös Viron ja Ruotsin päivittäisliikenteessä lautoilla ja lentokoneissa.

Pysyvä malli ei tule voimaan heti, koska se vaatii lakimuutoksia. Lokakuun alusta marraskuun lopulle saakka sovelletaan siirtymävaiheen käytäntöjä.

Tänä aikana maahantulon rajoitukset jatkuvat sisä- ja ulkorajoilla. Riskimaasta välttämättömän syyn perusteella saavuttaessa suositellaan ennakkotestausta aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa. Omaehtoisen karanteenin suositusta muutetaan siten, että 14 päivän karanteenin voisi päättää negatiivisella testituloksella. Alle kolmen päivän matkoilla Suomeen toista testiä tai karanteenia ei tarvittaisi.

Rajayhteistöjen päivittäisliikenne pohjoisella maarajalla ja Viron ja Ruotsin päivittäismatkailu helpottuisi pysyvän mallin mukaisesti jo tässä vaiheessa.

Perjantain tiedotustilaisuudessa kävi selväksi, että hallituksen neuvottelut rajoituksista olivat vaikeat. Uudessa mallissa talouden tarpeet painottuvat aiempaa enemmän, ja sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) linjaan suhtaudutaan kriittisesti.

Ministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että epidemiologista tilannetta täytyy nyt seurata erittäin tarkasti.

”STM:n lähtökohta tähän ilmaantuvuuden nostoon on ollut kriittinen, mutta tässä on tehty hybridistrategian mukainen kokonaisuuden harkinta ja päädytty sitten tähän ratkaisuun, ja sen sen mukaan mennään”, hän sanoi

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen totesi, ettei matkustusrajoitusten höllentämisen vaikutuksista tautitilanteeseen ole mahdollista arvioida.

”Ei ole mahdollista ennustaa, että miten tämä vaikuttaa.”

Salminen korosti, että työtä on tehty sen eteen, että altistukset havaitaan ja taudin leviämistä pystytään estämään.

”Tämä on tietenkin hallituksen valinta ja tällä mennään.”

Ministereiltä kysyttiin perjantaina myös, jyräsikö talouslinja terveyslinjan.

”Ei tässä varmaan kukaan ketään jyrännyt, tästä tuli hallituksen yhteinen päätös”, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Hän kiitti matkustusrajoitusten höllentämistä elinkeinoelämälle suotuisaksi.

”Nyt kun tulee nopean liikkumisen mahdollisuus alta kolmen vuorokauden, saamme elinkeinoelämälle huomattavasti parempia mahdollisuuksia toimintaan, niin normaaliin kuin on näissä olosuhteissa mahdollista”, hän sanoi perjantaina tilaisuudessa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) painotti, että hallitus joutuu tasapainoilemaan lainsäädännön raamien, terveyden ja talouden välillä, mikä ei ole yksinkertaista. Keskustelut muutoksesta ovat olleet pitkiä, mutta lopputulos on yhdessä linjattu.

”Kun hallitus päätökset tekee, ne tehdään yhteisenä rintamana”, Ohisalo sanoi.

Uudessa testaukseen perustuvassa mallissa lakimuutoksia vaatii muun muassa se, että kuljetusyrityksien tehtäväksi tulee tarkistaa maahantulijoiden negatiivinen testitulos. Esimerkiksi lentoyhtiö, laivayhtiö tai linja-autoyhtiö, on vastaisuudessa sanktion uhalla velvollinen tarkistamaan testituloksen silloin, kun lähtö- tai kauttakulkupaikka on korkean ilmaantuvuuden avulla. Ilman negatiivista testitulosta saapuvalta voidaan evätä maahantulo, ja kuljetusyritys velvoitetaan viemään hänet takaisin lähtöpaikkaan.

Lakiesitykset asiasta on Harakan mukaan tarkoitus antaa eduskunnalle jo kahden viikon kuluessa ja saada voimaan lokakuun aikana.