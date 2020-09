”On selvää, että väkivalta ei voi tulla mukaan suomalaiseen politiikkaan. Politiikassa toimivat eivät saa joutua pelkäämään minkäänlaista väkivaltaa”, sanoo Ville Tavio.

Kaksi miestä on vangittu epäiltynä todennäköisin syin perussuomalaisten eduskunta-avustajan Pekka Katajan murhan yrityksestä, kertoi poliisi perjantaina.

Nimien ja ikien perusteella toinen vangituista on perussuomalaisista erotettu poliitikko ja toinen äärioikeistolaisen Soldiers of Odin -ryhmän aktiivi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, että on hyvä asia, jos oikeat tekijät saatiin kiinni.

”Teko oli raukkamainen. En kommentoi tapausta kuitenkaan kovin laajasti, sillä tutkinta on vielä kesken. Toivottavasti poliisi saa selvitettyä tapauksen perinpohjaisesti ja sai oikeat tekijät kiinni.”

”On selvää, että väkivalta ei voi tulla mukaan suomalaiseen politiikkaan. Politiikassa toimivat eivät saa joutua pelkäämään minkäänlaista väkivaltaa.”

Tavio sanoo, että tapauksesta tullaan keskustelemaan puolueen sisällä.

”Vangittu henkilö oli erotettu puolueesta, ja tilanne herättää hämmästystä puolueen sisällä. Koko tapaus on hyvin poikkeuksellinen. Politiikassa toimivaa henkilöä kohtaan on hyökätty vakavalla tavalla. Jos vahvistuu, että uhri on tuntenut tekijät ennestään, on mielenkiintoista nähdä, onko takana poliittinen motiivi. Mutta johtopäätöksiä ei voi vielä tehdä tutkinnan ollessa kesken.”

Alun perin Pekka Kataja antoi lausunnon, jonka mukaan hänen näkemänsä hyökkääjä oli ollut ”arabialaisen näköinen”. Tämä johti sosiaalisessa mediassa tulkintaan, että hyökkääjät olisivat olleet ulkomaalaisia. Kataja on myöhemmin harmitellut lausuntoaan.

Muun muassa europarlamentaarikko Laura Huhtasaari kutsui tapahtunutta tuolloin ”rasistiseksi ja poliittiseksi hyökkäykseksi” omalla Twitter-tilillään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Simo Grönroos tuomitsivat hyökkäyksen heinäkuussa 2020 julkaistussa tiedotteessaan.

”Yhteen puolueeseen kohdistuva jatkuva demonisointi ja hysterian lietsominen voivat johtaa väkivaltaan ja luoda ilmapiiriä, jossa kyseisen puolueen edustajien koetaan olevan lainsuojattomia ja vapaata riistaa.”

Hyökkäyksen jälkeen puoluesihteeri Tavio twiittasi, että ”ulkomaalaistaustainen mieskaksikko oli arvaamatta kotiovelle tullen ryöstänyt ja pahoinpidellyt sairaalakuntoon PS:n Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Katajan, jonka tiesivät perussuomalaiseksi.”

Mistä Tavio tuolloin päätteli, että mieskaksikko olisi ollut ”ulkomaalaistaustainen”?

”Tein johtopäätöksen uhrin kertomuksen perusteella. Hän viittasi silloin siihen, että miehet olivat arabitaustaisia. Nyt tietenkin korjaan omaa sanomaani. Lausunto oli hätiköity. Eikä tässä tietenkään ole tärkeää se, että minkä näköisiä hyökkääjät ovat olleet.”

Oikaisu 11.9. kello 18.06: Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja puoluesihteeri Simo Grönroosin tiedote julkaistiin heinäkuussa 2020, ei heinäkuussa 2019.