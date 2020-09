Politiikka

Annika Saarikko Ylellä: Matkustusrajoitusten lieventäminen ei pelasta suomalaista matkailua, mutta kaikki voitava on tehty

Kriisiajattelu kerrostuu nyt yhä voimakkaammin taloudella kun nähdään, mitä vientiteollisuudelle ja matkailulle on tapahtumassa, Saarikko sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Tiede- ja kulttuuriministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi Ylen Ykkösaamussa, että koronaviruspandemian hallitsemisessa korostuu nyt yhä enemmän talous.

”Koronaa pitää lähestyä kolmenlaisen kriisiajattelun kautta. Se, mitä kohtasimme keväällä oli ennen kaikkea terveyteen, elämänsuojeluun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyyteen liittyvää huolta. Nyt se kerrostuu yhä voimakkaammin taloudella kun nähdään, mitä vientiteollisuudelle tai matkailulle on tapahtumassa”, Saarikko sanoo.

”Kolmas osa-alue on ihmisten hyvinvointi ja se, miten niiden, joiden asiat olivat huonosti jo ennen pandemiaa, kehittyvät.”

Hallitus päätti keskiviikkona uusista matkustusrajoituksista. Matkustusrajoituksia höllennetään ensi viikon lauantaista alkaen niin, että Suomeen voisi tulla ilman karanteenia maista, joissa on todettu alle 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden edellisen viikon aikana. Nykyään raja on 8–10 tapausta.

Keskusta ajoi lievennyksiä rajoituksiin. TEM on elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) johdolla varoittanut matkailurajoitusten tuhoavan Suomen matkailualan, joka työllistää yli 140 000 henkeä.

Saarikon mukaan poliittisen päättäjän tehtävä on puntaroida suomalaisen yhteiskunnan kokonaiskestävyyttä.

”Eli terveyttä, taloutta ja ihmisten jaksamista koronan keskellä. Luku 25 on edelleen Euroopan matalimpia ja Euroopan komission asettaman minimiajattelun mukainen. Edelleen valtaosa maailma maista on sellaisia, että matkustamista Suomeen ei sallita. Edellytämme maahan tulevilta testilappua. Linja on tasapainoilua terveyden ja talouden kokonaisuudessa”, Saarikko sanoo.

”Tällä ratkaisulla ei pelasteta suomalaista matkailua, mutta teimme kaiken voitavan vastuullisella tavalla.”

Saarikko sanoo, että kysymys ei ollut poliittisista kaupoista.

”Nämä ovat vakavia asioita ja neuvottelu oli vaikeaa siksi, että yksityiskohtia on paljon. Jokaiselle puolueelle tasapainoilu on vaikeaa. Lapin matkailusta kuulimme paljon huolta ja halusimme siihen herätä, mutta matkailu koskee koko Suomea.”

Hallituksen budjettiriihi on ensi viikolla 14.–15. syyskuuta. Luvassa on vaikeita päätöksiä.

Sdp:n mielestä hallitusohjelma on vanhentunut käsiin, mutta keskusta ei ole valmis muokkaamaan sitä. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan taloudellinen tilanne on muuttunut koronakriisin vuoksi täysin siitä, kun hallitusohjelma kirjoitettiin.

”Hallitusohjelma on laaja kokonaisuus sisältöasioita ja sopimus talousraamista. Siitä jaan pääministerin käsityksen, että talouden pohja on muuttunut. Työllisyystavoite karkaa, koska maailma ympärillä muuttuu dramaattisella tavalla”, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan vaikeaa on se, että budjettia tehdään poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa, sillä koronaviruspandemia on vielä päällä.

Aiemmin valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on linjannut, että keinoja saada 30 000 uutta työllistä pitäisi löytyä. Nyt Saarikko korosti, että keinojen on löydyttävä budjettiriihestä.

”Luvun 30 000 keskusta on niitannut tiukkaan. Se pitää pystyä ratkaisemaan nyt”, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan vuosi 2030 on edelleen realistinen aikataulu sille, että talous on taas kestävällä pohjalla.

”Kokoomukselta olisi oikeutettua kysyä, että mitkä näistä toimista he olisivat jättäneet koronakriisin keskellä tekemättä. Tämä vuosi on velkaantumisessa ennätyksellinen. Kaiken järjen mukaan tällaisia vuosia ei enää tule”, Saarikko sanoo.

Saarikko viittasi myös taloushistoriaan.

”Kun katsomme, miten pitkään velkaantuminen jatkuu, on hyvä olla historiantuntoinen. Sekä 1990-luvun laman jälkeen ja finanssikriisin jälkeen on kestänyt noin 10 vuotta, että on päästy tasapainoon velkaantumisen ja bruttokansantuotteen suhteessa. Yleensä isoista romahduksista toipuminen kestää useita vuosia.”

Kysymykseen siitä, että olisiko keskusta tulevaisuudessa valmis menemään samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa Saarikko vastasi kyllä.