Hallituksen on määrä päättää budjettiriihessä eläkeputken mahdollisesta poistamisesta. HS käy läpi kahdeksan kysymyksen avulla, mistä kiistellyssä työttömyysturvan muodossa on kyse.

Tulevan viikon budjettiriihen yksi vaikeista kysymyksistä on niin sanotun eläkeputken eli työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat esittäneet sitä yhdeksi keskeiseksi toimeksi työllisyyden nostamiseksi.

Eläkeputken poistaminen on ollut pitkään työnantajapuolen tavoite, kun taas työntekijäpuoli on halunnut säilyttää sen. Hallituspuolueista etenkin vasemmistoliitto vastustaa putken poistamista. Myös Sdp on suhtautunut poistoon nihkeästi, mutta pääministeripuolueen vastustus on pehmentynyt viime viikkoina.

Mistä kiistellyssä sosiaaliturvan muodossa tarkalleen on kyse? HS käy läpi, miten eläkeputki toimii, ketkä sinne päätyvät, miksi putken poisto voisi lisätä työllisyyttä ja miksi sen poistoa myös vastustetaan.

Mikä eläkeputki on?

Eläkeputkella viitataan siihen, että eläkeikää lähestyvät työttömät voivat päästä pidennetylle ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle.

Tällä hetkellä työttömyysturvan lisäpäivien alaikäraja on 61 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että 59-vuotiaana työttömäksi jäänyt henkilö on ensin voinut saada ansiosidonnaista enimmäisajan eli joko 400 tai 500 arkipäivää. Lisäpäiväoikeuden ansiosta hän ei kuitenkaan putoa perusturvalle vaan voi jatkaa ansiosidonnaisella eläkeikään saakka.

Tällä on merkitystä, koska ansiosidonnainen työttömyysturva on pelkkää työttömän perusturvaa suurempi. Lisäksi ansiosidonnaisesta kertyy eläkettä.

Eläkeputkea voi siis pitää eräänlaisena ennenaikaisena eläköitymisreittinä, vaikka kyse onkin työttömyysturvasta.

Viime vuonna hallitus päätti työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisesti, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 62 vuoteen. Nyt hallitus neuvottelee, pitäisikö lisäpäiväoikeuden alarajaa nostaa edelleen tai poistaa se kokonaan.

Ketkä putkeen päätyvät?

Työttömyysturvan lisäpäivillä oli viime vuoden aikana yhteensä 13 000 henkilöä. Lisäpäiville päätyneiden määrä kasvoi finanssikriisin jälkeisinä vuosina voimakkaasti mutta on jälleen viime vuosina vähentynyt selvästi.

Hieman yli puolet lisäpäivillä olevista on naisia. Vuoden 2018 tilastot osoittavat, että putkeen päädytään tyypillisesti esimerkiksi rakennus- ja palvelualoilta. Seuraavina listalla ovat asiantuntijatöistä työttömäksi jääneet.

Putkeen päätyneiden taustoista tiedetään myös se, että heidän työuransa ovat tyypillisesti voineet olla repaleisia. Vuoden 2014 aineistolla tehdyn tutkimuksen perusteella lisäpäivillä olevilla henkilöillä oli takanaan keskimäärin 14 vuoden työura.

Paljonko tukea putkessa olevat saavat?

Kun keskimääräinen viime vuonna lisäpäivillä olleiden päiväraha muunnetaan kuukausitasolle, oli keskimääräinen bruttoetuus 1 458 euroa kuukaudessa. Se on hieman enemmän kuin kaikkien ansiosidonnaista saaneiden keskietuus, joka oli 1 331 euroa kuukaudessa.

Alle 1 500 euron bruttoetuus on pieni vaikkapa suomalaisten keskipalkkaan verrattuna. Se on kuitenkin selvästi enemmän kuin 724 euron työmarkkinatuki tai peruspäiväraha.

Lisäpäivillä olevien tuet vaihtelevat myös alan palkkatason mukaan. Esimerkiksi Palvelualojen työttömyyskassan maksama keskietuus oli viime vuonna vain 1 163 euroa, kun taas Korkeasti koulutettujen kassan vastaava luku oli 2 003 euroa ja esimerkiksi Paperityöväen kassan 1 833 euroa.

Kuka putken maksaa?

Vuonna 2019 lisäpäivien ansiopäivärahoja maksettiin noin 125 miljoonaa euroa.

Lisäpäivien rahoituksesta vastaavat työnantajat ja työntekijät pääosin maksamillaan työttömyys­vakuutus­maksuilla. Lisäksi suuret työnantajat joutuvat maksamaan niin sanottuja omavastuumaksuja, jos heidän irtisanomansa työntekijät jäävät pitkäksi aikaa työttömiksi ja päätyvät lisäpäiville. Kyse ei ole merkityksettömistä summista.

Vuonna 2019 työnantajat maksoivat omavastuumaksuja 39 miljoonan euron edestä. Esimerkiksi vuonna 2015 summa oli 73 miljoonaa euroa, koska lisäpäivillä olevia oli silloin nykyistä enemmän.

Miksi putken poisto voisi nostaa työllisyyttä?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että eläkeputken olemassaolo kasvattaa ikääntyvien työntekijöiden todennäköisyyttä jäädä työttömäksi.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt selvitti, miten lisäpäivien alaikärajan nosto 55 vuodesta 57 vuoteen vuonna 2005 vaikutti työllisyyteen. Tulos oli, että ikärajan nosto pidensi työuria seitsemällä kuukaudella.

Vattin tutkimusprofessori Tomi Kyyrä sanoo, että työttömyysturvan lisäpäivät nostavat ikääntyneiden työttömyyttä kahta kautta.

”Ensinnäkin työnantajat kohdistavat mielellään irtisanomiset putki-ikäisiin työntekijöihinsä. Työttömyysriski nousee selvästi siinä vaiheessa, kun henkilö saavuttaa putken alaikärajan.”

Juuri tähän ilmiöön putken poistoa kannattavat usein vetoavat: putken olemassaolo koituu ikääntyvien työntekijöiden haitaksi, koska työnantajat kokevat sen vuoksi heidän irtisanomisensa helpommaksi. Valtiovarainministeriön kokoamat luvut näyttävät, miten työttömäksi jäämisen todennäköisyys nousee juuri putken alaikärajan kohdalla.

Toiseksi syyksi Kyyrä mainitsee sen, että putki-ikäiset työttömät harvemmin enää työllistyvät.

”Heidän kannustimensa työllistyä ovat tavallista heikommat, ja työnantajat suosivat nuorempia työnhakijoita.”

Ajatuksena siis on, että uhka pelkän työmarkkinatuen varaan joutumisesta saisi kuusikymppiset hakemaan töitä nykyistä hanakammin – tai pitämään tiukemmin kiinni työpaikastaan.

Montako työllistä putken poisto voisi tuoda?

Valtiovarainministeriön arvio eläkeputken poistamisen työllisyysvaikutuksesta ei ole vielä julkinen. Suuntaa antaa hallituksen arvio siitä, että sen jo päättämä lisäpäivien alaikärajan nosto vuodella lisää työllisyyttä 6 000 henkilöllä vuoteen 2025 mennessä.

Tiettävästi valtiovarainministeriö voisi arvioida putken poiston tuovan lähes 10 000 työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Hallitus on sopinut päättävänsä ensi viikon budjettiriihessä toimista vähintään 30 000 työllisen saamiseksi. Ilman eläkeputkeen koskemista tavoitteeseen on vaikea päästä.

Miksi putken poistoa myös vastustetaan?

Työntekijäpuoli ja vasemmistoliitto vastustavat lisäpäivien poistoa, koska osa ikääntyvistä työntekijöistä jäisi joka tapauksessa työttömäksi. Tällöin heidän toimeentulonsa heikkenisi nykytilanteeseen verrattuna. Myös näiden henkilöiden eläkekertymä jäisi pienemmäksi, koska perusturvalta ei kerry eläkettä.

Lisäksi voi kysyä, heikentäisikö ikääntyvien pysyminen työelämässä nuorten mahdollisuuksia työllistyä. Mistä voi tietää, että putken poisto todella kasvattaisi kokonaistyöllisyyttä?

Kysymys on hankala, sanoo Vattin Kyyrä.

”On todennäköistä, että putken kiristysten myötä irtisanotuksi on joutunut useampi nuorempi työntekijä. Heillä on kuitenkin paremmat mahdollisuudet työllistyä uudelleen. Jos joutuu työttömäksi taantuvalta alalta, nuoremmalla on vielä kannustin tarvittaessa kouluttautua toiselle alalle. Siksi kokonaistyöllisyys noussee”, Kyyrä arvioi.

Hän sanoo itse uskovansa myös, että putken alaikärajan nosto vähentää irtisanomisten määrää ja lisää näin työllisyyttä.

”Mutta tämä on spekulointia, ei tutkimustulos.”

Mitä putkelle nyt tapahtuu?

HS:n tietojen mukaan hallituksen pöydällä oli loppuviikosta kaksi vaihtoehtoa. Etenkin keskustan, vihreiden ja Rkp:n kannattama vaihtoehto on, että hallitus päättäisi budjettiriihessä putken poistosta tai vähintäänkin karsimisesta.

Vasemmistoliitto taas vastustaa putken poistoa ja haluaisi, että asia vähintäänkin siirrettäisiin vielä työmarkkinaosapuolten neuvotteluihin. Sdp:lle putken poisto saattaisi sopia, jos myös korvaamista toimista työntekijöille päätetään.

Yksi vaihtoehto on, että vastineeksi eläkeputken karsimisesta ikääntyvien työntekijöiden irtisanomissuojaa parannettaisiin tai heille maksettaisiin jonkinlaisia erokorvauksia. Eläkeputken poisto toisi säästöjä, sillä työttömyysmenot pienenisivät ja suurten työnantajien omavastuumaksu sulaisi.