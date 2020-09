Kolme isoa kiistanaihetta, neljä poliittisen ympäristön haastetta: Näiden syiden vuoksi tänään alkava budjettiriihi on poikkeuksellisen vaikea

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus neuvottelee maanantaina ja tiistaina sekä mahdollisesti vielä keskiviikkonakin siitä, mihin valtion tuloja käytetään ensi vuonna ja jonkin verran sen jälkeenkin.

Kyse on niin sanotusta hallituksen jokasyksyisestä budjettiriihestä, joita kuvaillaan aina vaikeiksi.

Tällä kertaa sana vaikea on lievä ilmaisu.

Syitä on useita:

Tappava koronavirus

Suomi elää koronaviruksen takia hyvin poikkeuksellista aikaa, jolle ei löydy vertailukohtaa. Tämä tekee tulevaisuuden ennustamisesta ja päätöksenteosta vaikeaa.

Kukaan ei varmuudella voi sanoa, miten koronavirusta pitäisi taltuttaa niin, ettei työttömyys kasva pilviin ja rahaa ei enää kerry riittävästi yhteiskunnan palvelujen rahoitukseen.

Joka tapauksessa Suomea saattaa uhata pitkäaikainen suuri työttömyys tai jopa lama. Hallitusohjelma on kuitenkin rakennettu sen varaan, että työllisyys paranee.

Alla olevat grafiikat kertovat talouden synkistä näkymistä. Juttu jatkuu niiden jälkeen.

Kaikki hallituspuolueet ovat kuitenkin sillä kannalla, ettei budjettiriihen riitely saa johtaa hallituksen kaatumiseen, koska se tietäisi vaaleja ja hallitusneuvotteluja, mikä heikentäisi koronatilanteen hoitoa.

Viikonlopun aikana usko sovun syntymiseen tiistaihin mennessä on selvästi kasvanut, kun vielä pari viikkoa sitten hallituspiireistä kuuli varsin pessimistisiä mietteitä.

Riitelevä yhteiskunta

Päätösten tekoa hankaloittaa myös se, että yhteiskunnallinen ilmapiiri on kärjistynyt.

Entisaikoina näin suuressa kriisissä valtio ja työmarkkinoiden osapuolet olisivat konsensuksen hengessä etsineet tupoksi kutsutun pelastuspaketin, joka ei olisi ollut välttämättä paras, mutta kuitenkin kaikille sopiva ratkaisu.

Elinkeinoelämä ei halua enää tehdä tupoja perustelluistakin syistä.

Vaikeiden päätösten tekeminen olisi poliitikoille helpompaa, jos niillä olisi sekä palkansaajien että työnantajien hyväksyntä.

Rahapelien tuottojen arvellaan vähentyvän ensi vuonna 300 miljoonaa euroa.­

Tänä keväänä työmarkkinajärjestöt muokkasivat pikapikaa lomautusjärjestelmästä yhden Euroopan halvimmista ja tehokkaimmista työelämän joustovälineistä.

Se on ollut keskeinen koronatuki, mutta muuten työmarkkinajärjestöjen yhteistyön tulokset ovat olleet laihoja. Sen sijaan syytöksiä on lennellyt puoleen ja toiseen.

Työmarkkinajärjestöillä on ollut vuosi aikaa keksiä, miten maahan saadaan lisää työllisiä, mutta oikein mitään ei ole syntynyt. Hallituksessa nähdään jo varsin laajasti, ettei työmarkkinajärjestöjen kykyyn tehdä päätöksiä voi enää luottaa.

Kuristava hallitusohjelma

Helpoksi hallituksen budjettiriihtä ei tee myöskään edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd) johdolla neuvoteltu hallitusohjelma, jota Marinin hallitus edelleen toteuttaa, vaikka maailma ympärillä on totaalisesti muuttunut.

Hallitusohjelma on kokonaisuus, jota voi muuttaa vain kaikkien suostumuksella.

Keskusta sai kirjattua hallitusohjelmaan muutaman luvun, jotka ovat muodostuneet hallituksen päällä roikkuvaksi hirttosilmukaksi – mutta myös pakoksi tehdä päätöksiä.

Hallitus on luvannut tehdä budjettiriihessä päätökset, jotka johtavat työllisyyden paranemiseen 30 000 työntekijällä. Sunnuntain tietojen mukaan linjaukset tehdään alkuviikosta ja lopulliset päätökset osin syksyn aikana, mutta toimet vaikuttaisivat täydellä teholla vasta vuosikymmenen puolivälin jälkeen.

Hallituksessa on ollut esillä, että tällä hallituskaudella pitäisi tehdä päätökset ainakin 80 000 työllisen lisäyksestä tämän vuosikymmenen loppuun.

Hallituspuolueiden välinen liima ei ole kovin pitävää

Nykyistä hallitusohjelmaa on ollut toteuttamassa jo kolme valtiovarainministeriä ja kaksi pääministeriä. Tämä kertoo, ettei hallituspuolueiden välinen liima ole kovin pitävä.

Keskusta kipuilee oman kannatuksensa kanssa ja yrittää varmistaa, ettei vasemmistopuolue Sdp:n vetämä hallitus tee liian vasemmistolaista politiikkaa.

Hallituspiireistä kerrotaan, että keskustan entisen puheenjohtajan Katri Kulmunin lähtö hallituksesta on helpottanut työtä. Hänen tilalleen valtionvarainministeriksi tuli Matti Vanhanen (kesk), joka on vetänyt budjetin valmistelua asiakeskeisesti ilman painolastia keskustan kannatuksesta.

Annika Saarikko (vas.) ja Katri Kulmuni istuvat eturivissä keskustan puoluekokouksessa 5. syyskuuta Oulussa.­

Keskustan uuden puheenjohtajan Annika Saarikon realistinen johtamistapa on herättänyt eri hallituspuolueissa toiveita, että budjetti saadaan kunnialla kasaan.

Työllisyyden ohella hallituksen tärkein päämäärä on hillitä ilmastonmuutosta, josta kaikki puolueet ovat samaa mieltä, mutta eivät toimien aikataulusta.

Vihreät ja vasemmistoliitto haluavat hallitusohjelmaakin nopeampia ja tiukempia ilmastoratkaisuja, joihin etenkään keskusta ei ole valmis.

Talouden kurja tilanne vaikeuttaa ilmastopäätösten tekemistä, koska hallituksella on korkea kynnys asettaa mitään ilmastopoliittisia lisärasitteita yrityksille tai yksilöille.

Ympäröivä todellisuus on siis epäsuotuisa ratkaisujen tekemiseksi.

On aika siirtyä budjettiriihen keskeisiin kipukohtiin.

Keskitytään kolmeen kokonaisuuteen, jotka todennäköisesti ovat neuvottelujen vaikeimmat.

Ne ovat työllisyys, energiapolitiikka ja rahojen riittäminen eli budjettikuri:

Työllisyys

Tällä kertaa hallitus ei selviä pelkillä kivoilla näennäispäätöksillä, vaan päätösten pitää olla tutkimusten mukaan myös työllistäviä.

Vasemmistopuolueille tämä tekee päätöksistä vaikeita, sillä tutkimuksissa on yleensä voitu laskea työllisyysvaikutuksia vain toimille, joissa etuuksia heikennetään. Vasemmistopuolueet yleensä haluavat ohjata työllisyyttä porkkanoilla mutta eivät kepillä.

Työllisyystoimia tulee olemaan iso liuta, mutta eniten hallitus uskoo saavansa tutkimuksilla todennettavia työpaikkoja kokoon kahdella toimella: yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen parantamisella ja niin sanotulla yksilöllisen työnhaun mallilla.

Suomessa yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on selvästi huonompi kuin Ruotsissa.

Yksi syy Suomen heikkoon tilanteeseen on se, että Suomessa on voimassa niin sanottu eläkeputki, jossa alle eläkeikäiset voivat pitkittää ansiosidonnaista työttömyysturvaa aina eläkeikään asti. Tämä on tehnyt työnantajille helpoksi irtisanoa vanhempaa työväkeä.

Esillä on ollut vaihtoehto, että eläkeputki lopetetaan kokonaan, mutta tilalle tulee erilaisia pehmennyksiä, jos aikaisemmin eläkeputkeen päässeet joutuvatkin nyt työttömiksi.

UPM:n ilmoitus Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta loi synkän varjon budjettiriihen ylle.­

Hallitus antanee yli 55-vuotiaiden työllisyyspaketin työmarkkinajärjestöjen hiottavaksi, mutta tarkoin päämäärä- ja aikaukaasein. Veto-oikeutta järjestöille ei anneta.

Eläkeputken poistaminen kokonaan lisäisi tuoreimpien selvitysten mukaan useilla tuhansilla työllisillä myös viime vuonna tehdyn putken tiukennuksen tehoa.

Yksilöllisen työnhaun mallin on tarkoitus parantaa työllisyyspalveluja ja lyhentää karenssiaikoja mutta toisaalta lisätä työnhaun velvoitteita.

Valtiovarainministeriön laskin antaa paremmat työllisyysnumerot mitä kovemmat ukaasit työttömälle tulee. Keskusta olisi valmis tiukentamaan kovasti työnhaun velvoitteita, mutta vasemmistopuolueet eivät.

Todennäköisin malli on tällä hetkellä, että työttömäksi jäänyt saa TE-toimistosta soiton viiden päivin kuluttua työttömyyden alkamisesta. Työttömän pitää osoittaa aktiivisuutensa kerran kuukaudesta.

Jos näin ei ole käynyt, hän saisi huomautuksen. Karenssi iskisi, jos myös seuraavan kuukauden aikana työtön ei ole osoittanut intoa edistää työllistymistään.

Hallituspiireistä kerrottiin sunnuntaina, että pelkästään tiukalla eläkeputken ja yksilöllisen työnhaun mallilla voidaan laskennallisesti lisätä työllisyyttä 30 000:lla. Ihan näin tiukka malli tuskin menee hallituksessa läpi.

Energiapolitiikka

Teollisuus vaatii hallitukselta pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa. Keskustan ja Rkp:n vaatimuksesta hallituksessa on ollut esillä, ettei teollisuuden kokonaiskustannuksia kasvateta tällä hallituskaudella. Voi olla, ettei etenkään vihreät suostu ihan näin absoluuttiseen kirjaukseen.

Hyvin keskeisessä asemassa on energian hinta. Hallitus onkin laskemassa energiaveron Euroopan alhaisimmalle tasolle, mutta tämä ei teollisuudelle riitä.

Energian hintaa on voitu laskea niin sanotulla päästökompensaatioilla. Erityisesti vihreät haluaa lopettaa päästökompensaatiot pikaisesti, koska se katsoo niiden suosivan raskasta ja saastuttavaa teollisuutta. Keskusta, Rkp ja jossakin määrin myös Sdp olisivat valmiita antamaan pitkän siirtymäkauden päästökompensaatioille.

Myös turpeen verotus on hallitusneuvotteluissa vaikea kysymys, vaikka turpeen käyttö on vähentymässä kovaa vauhtia.

Vihreät vaatii turpeen verotuksen kiristämistä, mutta keskusta ei sitä halua. Molemmille puolueille turve on symbolisesti kokoaan suurempi asia. Turpeesta valmistellaan keppejä ja porkkanoita sisältävää kompromissia, joka pitäisi koko hallituskauden.

Julkisen talouden tasapaino

Kulttuuri, tiede, urheilu ja kansalaisjärjestöt elävät paljolti rahapelien tuotoista, joiden arvellaan romahtavan ensi vuonna 300 miljoonaa euroa. Hallituksen pitäisi nyhtää jostain tämä summa kokoon.

Kuntien talous on entisestään kurjistunut koronaviruksen takia, ja hallituksen pitää määräaikaisten koronatukien lisäksi mahdollisesti korottaa kuntien valtionosuuksia osin koronaviruksen aiheuttaman hoitovelan kasvun takia.

Samoin pitäisi linjata, miten velkaantuminen loppuu ja miten rahat riittävät, kun työllisten määrä jatkuvasti pienenee. Sunnuntain tietojen mukaan näytti siltä, että hallitus pyrkii 2020-luvulla velkaantumisen vakiinnuttamiseen mutta ei kokonaan sen loppumiseen.

EU:n elvytysrahastosta on tulossa Suomeen noin kolme miljardia euroa käytettäväksi erilaisiin investointeihin. Hallitusohjelman mukaan hallituksella on mahdollisuus käyttää vielä 1,7 miljardia euroa kertaluontoisiin ”tulevaisuusinvestointeihin”, mikäli se myy valtion omaisuutta.

Nämä rahat auttavat muun muassa energiapäätösten tekoa. Rahat ovatkin jokseenkin ainoa asia, joka ainakin periaatteessa helpottaa hallituksen työtä Kulmunin eron lisäksi.

Toisaalta puolueilla on varsin erilainen näkemys siitä, mihin rahat pitää käyttää. Lopulliset linjaukset tehdään vasta myöhemmin syksyllä.