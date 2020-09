Budjettiriihi käynnistyy poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa – Marin: ”Edistystäkin on tapahtunut”

Hallitus kokoontuu tänään maanantaina ruotimaan talouslinjauksiaan budjettiriiheen.

Hallitus kokoontui maanantaiaamuna ruotimaan talouslinjauksiaan budjettiriiheen, jota kuvataan poikkeuksellisen vaikeaksi. Taustalla on tilanne, jossa koronavirus tekee talouskehityksen ennustamisesta äärimmäisen vaikeaa.

Riihestä odotetaan päätöksiä muun muassa liittyen työllisyyteen, energiapolitiikkaan ja kuntien vaikeaan tilanteeseen.

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, miten hallitusohjelmassa luvatut päätökset 30 000 lisätyöpaikasta toteutetaan. Keskustelua on viime päivinä käyty muun muassa ikääntyneiden työllisyydestä ja eläkeputken mahdollisesta poistosta.

Energiaverotuksen puolella keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa kysymykset niin sanotun päästökauppakompensaation jatkosta ja turpeen asemasta.

Lisää hallituksen pöydällä olevista vaikeista kysymyksistä voit lukea tästä HS:n toimittajan Teemu Luukan analyysista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut hallituksen ministerit kommentoivat odotetusti neuvottelujen yksityiskohtia maanantaiaamuna hyvin ympäripyöreästi. Keskusteluja on käyty tiiviisti viime viikolla ja viikonloppuna.

”Paljon on vielä tehtävää. Niin kauan mitään ei ole sovittu kunnes kaikki on sovittu, mutta edistystäkin on tapahtunut”, Marin sanoi saapuessaan Säätytalolla käytäviin neuvotteluihin aamulla.

Vaikeita kokonaisuuksia on paljon, hän toisti: työllisyys, energiaverotus, kuntien tukeminen koronatilanteessa ja järjestöjen rahoituksen turvaaminen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kommentoi, että vaikein kysymys riihessä on talouden yleinen epävarmuus.

”Mutta tästäkin selvitään.”

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) saapui Säätytalolle yhdessä pääministeri Marinin kanssa. Saarikolle kyse on ensimmäisestä budjettiriihestä keskustan puheenjohtajana.

Keskustan uusi puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Säätytalon portailla maanantaiaamuna.­

Saarikko totesi, että tärkein tavoite budjettiriihessä on, että kaikki toimet vahvistavat Suomen tavoitetta torjua koronan toista aaltoa. Toinen tärkeä tavoite on työllisyys ja se, että epävarmoina aikoina turvataan sekä työpaikat että kuntien tuottamat peruspalvelut.

Ministereiltä kysyttiin, odotetaanko työmarkkinajärjestöiltä riiheen vielä syötteitä.

”On selvää, että hallitus tarvitsee työmarkkinajärjestöjen osaamista, näkemystä ja asiantuntemusta [ - - ] Mutta on selvää, että maan hallitus kantaa vastuun siitä yhdessä eduskunnan kanssa, että ne puitteet suomalaiselle työlle ja yrittäjyydelle ovat vaikeissa ja epävarmoissakin olosuhteissa niin hyvät kuin mahdollista”, Saarikko sanoi.

Budjettiriihi jatkuu tiistaina ja tarvittaessa vielä keskiviikkona.

”Itse olen varautunut siihen, että niin kauan olemme, kunnes asiat on sovittu”, Marin sanoi maanantaina.