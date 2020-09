Hallituslähteiden mukaan todennäköistä on, että hallitus antaa vielä työmarkkinaosapuolten neuvotella keskenään ikääntyvien työllistämisestä. Jos sopua ei löydy, hallitus sitoutuisi tekemään päätökset itse.

Hallituksen työllisyyspaketin päälinjat ovat HS:n tietojen mukaan selkiytymässä. Keskeisin toimi työllisyyden nostamiseksi on niin sanottu yksilöllisen työnhaun malli, jolla kiristetään työttömien velvoitteita hakea työpaikkoja.

Sen sijaan hallitus ei todennäköisesti ole heti tekemässä päätöstä työttömyysturvan lisäpäivien eli eläkeputken poistamisesta. Useiden hallituslähteiden mukaan hallitus on antamassa vielä työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden neuvotella ikääntyvien työllisyyttä nostavista toimista keskenään.

Jos järjestöt eivät pääse lähikuukausina sopuun, hallitus tekisi päätökset itse. Todennäköisesti eläkeputkeen kajotaan siis tavalla tai toisella joka tapauksessa, jotta hallitus pystyy toteuttamaan asettamansa työllisyystavoitteen.

Hallitus kokoontui maanantaina budjettiriiheen, jossa sen on hallitusohjelman mukaan määrä päättää toimista 30 000 työllisen saamiseksi. Toimille tulee saada valtiovarainministeriön vaikutusarviot.

Ilman päätöstä eläkeputken poistamisesta 30 000:n tavoite ei välttämättä tule vielä täyteen. Putken poistamista vastustavalle vasemmistoliitolle on ollut tärkeää, ettei hallitus tee päätöstä siitä budjettiriihessä. Muut hallituspuolueet ovat HS:n tietojen mukaan hyväksymässä vasemmistoliiton vaatimuksen. Lopullista sopua asiasta ei ole.

Myös Sdp:lle kysymys on hankala. Jos eläkeputken kohtaloa ei lähetetä edes vielä kerran työmarkkinapöytään, Sdp pelkää saavansa haukut sekä ay-liikkeeltä että putken poistoa vastustavilta perussuomalaisilta.

Lue lisää: Näin toimii eläkeputki, ja tämän vuoksi sen poistosta nyt kiistellään

Esillä olleessa suunnitelmassa työmarkkinajärjestöt saisivat neuvoteltavaksi paketin ikääntyvien työllistämiseksi. Hallitus edellyttäisi, että järjestöjen sopimien toimien tulisi nostaa eläkeikää lähestyvien työllisyyttä yli 10 000 henkilöllä. Tarkka luku on yhä sopimatta.

Reunaehto tarkoittaisi sitä, että työmarkkinaosapuolten olisi lähes väistämättä esitettävä eläkeputken poistamista tai vähintään sen karsimista. Jos järjestöt eivät sitä tekisi, hallitus päättäisi putken karsimisesta itse ennen vuodenvaihdetta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että hallituksen pitää budjettiriihessä luoda ”näkymä” 30 000 työllisen saamiseksi. Osa päätöksistä voi kuitenkin venyä kohti loppuvuotta, Marin sanoi heinäkuussa.

Yksilöllisen työnhaun mallissa työttömät velvoitettaisiin hakemaan tiettyä määrää työpaikkoja kuukaudessa. Määrä vaihtelisi esimerkiksi sen mukaan, millainen työtilanne työttömän asuinalueella on. Haettavien työpaikkojen määrä kuukaudessa voisi olla esimerkiksi vähimmillään nolla ja enimmillään neljä. Haarukka on kuitenkin yhä auki.

Työttömän niin sanottua aktiivisuutta tarkasteltaisiin kerran kuukaudessa. Jos työtön ei ole hakenut vaikkapa häneltä edellytettyä kolmea työpaikkaa, hän saa te-toimistolta ensin huomauksen. Jos sama toistuu kuukauden päästä uudestaan, seuraa karenssi eli työttömyysturvan väliaikainen katkaiseminen.

Nykyisin te-toimistot voivat osoittaa työttömille yksittäisiä työpaikkoja, joita näiden on karenssin uhalla haettava. Nyt näistä niin sanotuista velvoittavista työtarjouksista luovuttaisiin. Työttömät siis valitsisivat hakemansa työpaikat itse.

Karenssijärjestelmästä taas tulisi aikaisempaa armeliaampi. Nykyisin esimerkiksi jo ensimmäisestä rikkeestä voi seurata huomautuksen sijaan karenssi.

Yksilöllisen työnhaun malli muistuttaa monilta osin Juha Sipilän (kesk) hallituksen edistämää omatoimisen työnhaun mallia, joka ristittiin julkisuudessa ”aktiivimalli kakkoseksi”. Sipilän hallitus luopui lähes valmiista mallista viime hetkellä työntekijäpuolen vastustuksen vuoksi.

Hallituslähteiden mukaan yksilöllisen työnhaun malli eroaisi Sipilän hallituksen suunnitelmasta siten, että te-toimistot olisivat aktiivisemmin yhteydessä työnhakijoihin. Tarkoituksena on, että työttömäksi jääneeseen otettaisiin te-toimistosta yhteyttä viiden päivin kuluttua työttömyyden alkamisesta. Tavoitteena on myös tukea työnhakua nykyistä enemmän työttömyyden alussa. Työvoimapalveluihin osoitetaan mahdollisesti kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa.

Yksilöllisen työnhaun mallille valtiovarainministeriö on laskenut ”merkittävät” työllisyysvaikutukset, hallituslähteistä sanotaan. Ajatuksena on, että mitä enemmän työttömät velvoitetaan hakemaan töitä, sitä nopeammin he työllistyvät.

Lisäksi hallitus on valmistellut esimerkiksi palkkatuen uudistusta ja päättänyt jo ensi vuonna aloitettavasta työnvälityksen kuntakokeilusta. Näille toimille ei kuitenkaan ole tulossa suuria työllisyysvaikutusarvioita.

Lopullista sopua budjettiriihestä on odotettavissa aikaisintaan tiistaina. Työllisyyspaketti on vain yksi riihen monista vaikeista asioista.