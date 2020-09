Puoluetoimiston mukaan vetoomuksen poisto näkyviltä ei liittynyt budjettiriiheen, vaan ajoitus oli sattumaa. Vasemmistoliitto pani vetoomuksen takaisin näkyville HS:n kysyttyä asiasta.

Sanna Marinin (sd) hallitus aikoo päättää budjettiriihessä työttömien työnhakuvelvoitteen kiristämisestä, kertoi HS maanantai-iltana. Hallituksen keskeisimmän työllisyystoimen tarkoituksena on velvoittaa työttömät hakemaan tiettyä määrää työpaikkoja kuukaudessa, jotta he työllistyisivät nopeammin.

Päätös on tiettävästi vaikea hallituspuolueista etenkin vasemmistoliitolle. Puolue vastusti oppositiossa vuonna 2018 voimakkaasti Juha Sipilän (kesk) hallituksen ajamaa niin sanottua omatoimisen työnhaun mallia. Se ristittiin julkisuudessa ”aktiivimalli kakkoseksi” eli alkuperäisen aktiivimallin jatko-osaksi. Sipilän hallituksen sittemmin hylkäämän ”aktiivimalli kakkosen” ytimessä oli samankaltainen hakemuspakko, jota Marinin hallitus nyt edistää.

Vasemmistoliitto muun muassa teki internetin Action Network -alustalle vetoomuksen, jossa vaadittiin silloista työministeriä Jari Lindströmiä (sin) hautaamaan suunnitelmat aktiivimalli kakkosesta.

Lähes 24 000 henkilön allekirjoittama vanha vetoomus nousi sosiaalisessa mediassa esiin maanantai-iltana HS:n uutisen jälkeen. Tiistaiaamuna vetoomus oli kuitenkin poistettu netistä. Kun HS kysyi asiasta tiistaina iltapäivällä vasemmistoliiton puoluetoimistolta, puolue pani vanhan vetoomuksen takaisin näkyville.

Vetoomus ei tiistaina aamupäivällä auennut.­

” ”Palautimme vetoomukset myöhemmin aktiiviseksi, kun heräsi kysymys, yritämmekö peitellä aiempia vaatimuksiamme. Emme yritä, seisomme niiden takana edelleen.”

Vasemmistoliiton politiikka- ja viestintätiimin vetäjä Meri Valkama sanoo, ettei vanhan vetoomuksen poisto näkyviltä liittynyt budjettiriihen ympärillä käytävään keskusteluun vaan ajoitus oli sattumaa.

”Marinin hallitus purki alkuperäisen aktiivimallin heti kautensa aluksi vasemmistoliiton ministerin johdolla. Seisomme edelleen viime kauden vaatimustemme takana: työttömiä ei saa rangaista työttömyydestä. Tätä vaadimme myös parin vuoden takaisessa ’aktiivimalli kakkosta’ koskeneessa vetoomuksessamme. Se ja joukko muita viime kauden vetoomuksia poistettiin tänä aamuna Action Networkin aktiivisten vetoomusten listalta, sillä kampanjat ovat päättyneet jo vuonna 2018. Palautimme ne kuitenkin myöhemmin aktiiviseksi, kun heräsi kysymys, yritämmekö peitellä aiempia vaatimuksiamme. Emme yritä, seisomme niiden takana edelleen”, Valkama viestittää.

Vasemmisto vastusti vetoomuksessa työttömien velvoittamista ”hakemustehtailuun” ja vaati, että ”aktiivimalli kakkonen haudataan lopullisesti huonojen ideoiden romukoppaan”.

”Työttömät työnhakijat siis pakotetaan karenssin uhalla tehtailemaan liukuhihnahakemuksia työpaikkoihin, joihin heillä ei usein ole edes mahdollisuutta tulla valituksi”, vetoomuksessa muun muassa sanotaan.

Sipilän hallitus lopulta luopui lähes valmiista mallista ennen kaikkea työntekijäjärjestöjen vastustuksen vuoksi.

HS kertoi maanantaina, että nyt suunnitteilla oleva yksilöllisen työnhaun malli on hyvin lähellä ”aktiivimalli kakkosta”. Ajatuksena on, että työtön velvoitetaan hakemaan kuukauden aikana tiettyyn määrään työpaikkoja. Jos työnhakija ei täytä velvoitetta, hän voi saada ensin huomautuksen ja sen jälkeen karenssin. Karenssi tarkoittaa työttömyysetuuden väliaikaista katkaisemista.

Marinin hallituksen suunnitelmana on HS:n tietojen mukaan keventää karensseja selvästi nykyisestä. Yksilöllisen työnhaun malli eroaisi hallituslähteiden mukaan Sipilän hallituksen suunnitelmasta siten, että te-toimistot olisivat aktiivisemmin yhteydessä työnhakijoihin. Tarkoituksena on, että työttömäksi jääneeseen otettaisiin te-toimistosta yhteyttä viiden päivin kuluttua työttömyyden alkamisesta. Tavoitteena on myös tukea työnhakua nykyistä enemmän työttömyyden alussa. Työvoimapalveluihin osoitetaan mahdollisesti kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa.