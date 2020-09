Main ContentPlaceholder

HS:n tiedot: Tässä ovat hallituksen työllisyyspäätökset – hallitus nostaa tavoitettaan 80 000 uuteen työlliseen

Hallitus on sopinut alustavasti työllisyyspaketista, jonka on määrä tuoda ensimmäiset 31 000–36 000 työllistä. Tulossa on myös useita toimia teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, hallituslähteistä kerrotaan.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat budjettisovusta Säätytalon portailla tiistai-iltana. Vasemmalta oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), opetusministeri Li Andersson (vas), pääministeri Sanna Marin (sd), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk).­