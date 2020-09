Summaan sisältyy Vanhasen mukaan ennen muuta koronaviruksesta aiheutuvien kustannusten kompensointia kunnille.

Ensi vuoden budjetti on 10,7 miljardia alijäämäinen, kävi ilmi hallituspuolueiden neuvottelujen jälkeen tiistai-iltana. Vielä valtiovarainministeriön budjettiesityksessä alijäämä oli seitsemän miljardia euroa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan syynä alijäämän kasvuun on etenkin se, että koronaviruksesta aiheutuvia kustannuksia kompensoidaan kunnille.

”Me tulemme nyt jo kertomaan kunnille ja sairaanhoitopiireille, miten niiden taloutta tuetaan merkittävästi. Samoin jo nyt etukäteen otetaan [huomioon] ne todennäköiset koronan välittömät hoidon ja testauksen erittäin suuret menot, että kentällä olisi varmuus siitä, että rahasta ei koronan hoitaminen jää kiinni”, Vanhanen sanoi saapuessaan hallituksen neuvotteluun Säätytalolle keskiviikkoaamuna.

Esimerkiksi testaukseen on budjetoitu ensi vuodelle 1,4 miljardia euroa. Tämä on laskettu 30 000 testin päivävauhdilla, hän kertoi. Mukana on matkailua edistävä testaus.

Myös koronan aikana kasvanut hoivavelka on Vanhasen mukaan alijäämää kasvattava tekijä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääsivät budjetin kokonaisuudesta sopuun eilen tiistaina. Neuvottelut viimeistellään koko hallituksen voimin tänään Säätytalolla. Budjetin yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin lehdistötilaisuudessa, joka on määrä pitää alustavan arvion mukaan kello 14.

Vanhasen mukaan riihessä on rakennettu pidemmän ajan kestävyystiekarttaa, jonka avulla velkaantumista aiotaan hillitä tulevina vuosina. Suunnitelmana on edelleen, että velkaantumisaste taittuisi vuonna 2030.

”Tässä rakennetaan tietä, jolla Suomi selviää tämän kriisin yli”

Vanhanen ei halunnut kertoa, missä vaiheessa finanssipolitiikkaa aletaan kiristää ja menoleikkauksia tai veronkorotuksia tehdä.

”Nyt viesti on yrityksille ja kuluttajille se, että nyt on vielä elvyttävän finanssipolitiikan aika, emmekä tee sen kanssa ristiriitaisia päätöksiä.”

”Elvytys tulee ensi sijassa EU:n elvytysvälineen kautta. Samalla rakennamme kestävyystiekarttaa toimista, joilla sitten vuosikymmenen mittaan tätä kuoppaa ruvetaan täyttämään.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi keskiviikkoaamuna, että hän olettaa hallituksen neuvottelujen päättyvän puoliltapäivin.

Turpeen kohtalo oli yksi neuvottelujen vaikeista asioista. Se jakoi erityisesti keskustaa ja vihreitä.

Marinilta kysyttiin, nopeutuuko turpeen käytön alasajo päätösten myötä. Hallitus on kirjannut ohjelmaansa, että turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Marinin mukaan päätökset takaavat, että ohjelma toteutuu.

”Emme me hallitusohjelmaa ole kirjoittaneet uusiksi.”

Keskustan puheenjohtaja ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi puolestaan, että energiaverotuksen kokonaisuus on sellainen, joka jo hallitusneuvotteluissa sovittiin. Koronatilanteen vuoksi huomioon on pitänyt nyt ottaa muun muassa teollisuuden kilpailukyky.

”Samalla Suomi on sitoutunut siihen, että ilmastonmuutosta torjutaan, ja se edellyttää myös konkreettisia poliittisia päätöksiä. Ja tätä täällä on toteutettu”, Saarikko sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo oli niukkasanainen Säätytalolle saapuessaan.

”Kohta kerrotaan lisää, olen erittäin hyvillä mielin.”