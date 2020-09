Sähköautojen määrä liikenteessä lisääntyy päätöksillä vain maltillisesti. Hallituksen linjaa pidetään silti tervetulleena päänavauksena.

Hallitus linjasi budjettipäätöksissään, että työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan 170 euroa kuukaudessa vuosiksi 2021–2025. Lisäksi sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduiksi samalle aikavälille. Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Autoalalla päätöksiä pidetään tärkeänä päänavauksena. Sähköautojen määrään liikenteessä ne vaikuttavat silti vasta maltillisesti, huomautetaan.

”Me olisimme halunneet, että tuki olisi jo heti tässä vaiheessa laajennettu ladattaviin hybridiautoihin, jotta oltaisiin saatu todellakin volyymia lisää”, sanoo Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

”Mutta on hyvä päätös kaiken kaikkiaan. Tämä on ovenavaus minusta”.

Työsuhdesähköautoille tulevat veroedut paranivat budjettiriihessä suhteessa valtiovarainministeriön ehdotukseen siten, että etujen kestoa pidennettiin kolmesta vuodesta viiteen vuoteen.

Valtiovarainministeriön kolmelle vuodelle tekemissä laskemissa verotusarvon alennus lisäisi täyssähköautojen määrää työsuhdeautoina 500–600 autolla, eli parilla sadalla autolla vuodessa. Nyt päätetyille viidelle vuodelle laskelmia ei ole.

Luku on pieni suhteessa siihen, että koko Suomen henkilöautokanta on noin 2,7 miljoonaa kappaletta. Suuremmalta se näyttää verrattuna täyssähköautojen kantaan, joka on tällä hetkellä noin 6 400.

Täyssähköautoja rekisteröitiin tämän vuoden tammi–heinäkuussa noin 250 yrityskäyttöön ja koko vuonna luku nousee noin 400:aan, Autoalan keskusliiton Rissa arvioi. Hän uskoo, että ensi vuonna tämä luku voisi noin kaksinkertaistua.

”Onhan se merkittävä määrä”, Rissa sanoo.

Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, että ladattavia hybridejä rekisteröidään vuosittain vielä moninkertaisesti täyssähköautoihin verrattuna. Siksi edun ulottaminen myös niihin olisi tärkeää, jos liikenteen päästöjä halutaan vähentää.

”Kansa ottaa ja haluaa ladattavia hybridejä koska ne ovat suhteellisesti hintakilpailukykyisempiä kuin täyssähköautot. Toinen syy on se, että Suomi on haja-asutettu maa ja etäisyydet ovat pitkät. Kuluttajat ja työsuhdekäyttäjät edelleen vähän välttävät täyssähköautoja, sillä latausinfra ei ole riittävä”, hän sanoo.

Hallitus kertoi keskiviikkona myös, että ensi vuoden kehysriiheen mennessä työsuhdeautojen verotuksen uudistamista valmistellaan edelleen. Tässä yhteydessä mietitään, miten verotuksella voidaan kannustaa täyssähköautojen lisäksi kaasu-autojen ja lataushybridien hankintaa.

Tätä Rissa pitää erinomaisena linjauksena.

Myös toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja teollisuus ry:stä arvioi, että nyt kerrotut uudistukset ovat hyvä alku sähköautoilun lisäämiseksi.

”On tämä ihan tervetullut päänavaus ilman muuta”, hän sanoo.

Kallio uskoo, että hallituksen päätökset saavat muutoksia aikaan työsuhdeautojen markkinoilla.

”Jos työntekijällä olisi mahdollisuus ottaa työsuhdeautoksi auto, jonka kuukausittainen verotusarvo on 600 euroa, niin nyt etu tekee sen, että se ensinnäkin tippuu 170 eurolla eli 430 euroon. Sen lisäksi lataaminen työpaikalla tai muissa lataamispisteissä on työntekijälle ilmaista.”

”Eli ei tätä ihan olankohautuksella kannata ohittaa”, Kallio sanoo.

Hän muistuttaa, että sähköautoilun yleistyminen työsuhdekäytössä on tärkeää erityisesti siksi, että nämä autot vapautuvat muutaman vuoden päästä käytettyinä ja edullisempina tavallisille markkinoille ja tekevät näin sähköautoilusta houkuttelevampaa yhä useammille.

VTT:n sähköajoneuvoihin erikoistunut tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen arvioi HS:n haastattelussa heinäkuussa, että sähköautojen määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomessa todella paljon.

Lue lisää: ”Juuri yksi BMW-kuljettaja hermostui, kun lähdin liikennevaloista nopeammin liikkeelle” – Suomen autot sähköistyvät vauhdilla, ja näin se muuttaa suhteemme autoiluun

Hallituksen päätöksissä Paakkinen kiittää sitä, että niiden myötä käytettyjä sähköautoja saadaan laajemmissa määrin markkinoille.

Hyvää on hänestä myös se, työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

”Tähän saakka, kun se latauslaite ei ole kuulut auton lisävarusteeksi, niin vapaan autoedun autoissa on ollut kiinni auton ottajan omasta aktiivisuudesta, että miten sitä lataa. Erityisesti ladattavissa hybrideissä on herättänyt kysymyksiä, että lataavatko ihmiset sitä autoa.”

Lue lisää: Ladattava hybridi voi olla jo tavallista autoa halvempi – HS listasi yhdeksän kiinnostavaa autoa

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Suomen viralliseksi tavoitteeksi on asetettu 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä.

Matkaa tavoitteeseen on vielä. Vuoden 2020 alkupuoliskolla sähköautojen kanta nousi runsaaseen 40 000:een autoon, mistä runsaat 6 000 oli täyssähköautoja ja vajaat 34 000 ladattavia hybridejä, käy ilmi Teknologiateollisuuden sähköisen liikenteen tilannekatsauksesta.