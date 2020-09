Suomessa asuu noin 5 000 sellaista Britannian kansalaista, joita muutos koskee.

Suomessa asuvien Britannian kansalaisten täytyy hakea uudenlaista oleskeluoikeutta Suomesta, tiedottaa sisäministeriö.

Muutos on seurausta Britannian EU-erosta. Uusi oleskeluoikeus on erosopimuksen mukainen ja sen hakuaika alkaa lokakuun alussa, kun uusi laki siitä tulee voimaan.

Suomessa asuu noin 5 000 sellaista Britannian kansalaista, joita muutos koskee. Uuden oikeuden saatuaan he voivat oleskella Suomessa myös vuoden 2020 jälkeen, ja oikeus on elinikäinen. Hakuaikaa on syyskuun 2021 loppuun saakka.

Jos Britannian kansalainen muuttaa Suomeen vuoden 2020 jälkeen, hänen täytyy hakea oleskelulupaa samalla tavalla kuin muidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten.

Osa Suomessa asuvista Britannian kansalaisista on voinut jo rekisteröidä EU-oleskeluoikeutensa Suomessa. Heidänkin on haettava oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oikeuteen.

Tämä tehdään siksi, että heidän tulee täyttää erosopimuksen mukaiset oleskeluoikeuden ehdot. Ehtojen täyttyminen tarkistetaan.

Osalla briteistä voi myös olla Suomessa ennestään pysyvä EU-oleskeluoikeus, jos he ovat oleskelleet Suomessa vähintään viisi vuotta. Heidän ei ole pakko hakea uutta oleskeluoikeutta, mutta sisäministeriö suosittelee sitä.

Uudella oikeudella on helpompi osoittaa oleskeluoikeutensa Suomessa ja Schengen-alueen ulkorajoilla. Hakeminen on pysyvän EU-oleskeluoikeuden haltijoille maksutonta.

Hakemusten käsittelymaksuista muille säädetään sisäministeriön mukaan lähiaikoina.