Oppositio vaatii välikysymyksessä uutta hallitusohjelmaa. Se on oikeassa, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka.

Oppositiopuolueet eli perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ilmoittivat yhdessä rintamassa perjantaina ottaneensa käyttöönsä järeimmän aseensa eli välikysymyksen.

Välikysymys kuulostaa vähäpätöiseltä rupattelulta, mutta sitä se ei ole.

Sen jälkeen kun hallitus on vastannut välikysymykseen, eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Välikysymyksellä oppositio siis yrittää kaataa hallituksen, mikä voi johtaa uusiin vaaleihin.

Näin tosin ei nyt käy, sillä hallituspuolueilla on eduskunnassa enemmän kansanedustajia kuin oppositiopuolueilla. Teoriassa se on kuitenkin mahdollista. Suomessa hallitus on kaatunut ainakin neljä kertaa välikysymykseen.

Opposition mielestä välikysymystä tarvitaan, koska sen mielestä muun muassa hallituksen ensi vuoden budjetti ja tällä viikolla päättämät työllisyystoimet ovat kelvottomia.

Välikysymys on nykyisessä kärjistyneessä poliittisessa ilmapiirissä enemmän kuin paikallaan kaikkien kannalta.

Se antaa oppositiolle mahdollisuuden perustella syytöksiään. Hallitus puolestaan saa mahdollisuuden käydä tarkasti läpi päätöksiään.

Oppositio muun muassa vaatii, että hallituksen pitää tuoda uusi hallitusohjelma eduskunnan hyväksyttäväksi, koska nykyinen ohjelma on vanhentunut.

Tässä oppositio on täysin oikeassa.

Hallitusohjelma on hallitusta ohjaava ja yhdistävä sopimus, jonka perusteella kansalaiset ja muut voivat tarkkailla, onko hallitus pitänyt lupauksensa.

Hallitus on itsekin myöntänyt, ettei sen ohjelma ole etenkään talousosien osalta voimassa.

Hallituksessa pohdittiin keväällä uuden ohjelman tekemistä, mutta siitä luovuttiin, koska koronaviruksen takia kenelläkään ei ollut näkemystä romahtaako talous paljon vai valtavasti.

Ikään kuin hallitusohjelman lisäpöytäkirjaksi hallitus neuvotteli Kohti kestävää julkista taloutta -nimisen kannanoton, jossa linjataan uudelleen hallituksen talouspoliittisia päämääriä.

Tätä pöytäkirjaa ei ole kuitenkaan käyty eduskunnassa läpi samalla tavalla kuin hallitusohjelma pitäisi käydä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut olevansa valmis siihen, että hallitusohjelma neuvotellaan uusiksi, mutta juuri uuden puheenjohtajan valinnut keskusta ei ole ollut tähän vielä valmis.

Hallitusohjelmassa on keskustan vaatimuksesta tiukkoja talouspoliittisia kirjauksia. Vasemmistopuolueet voivat vaatia niiden mitätöimistä. Hallitusohjelma on kokonaisuus, jonka avaaminen voi hajottaa koko pakan ja ajaa hallituksen kriisiin, vaikka suurimmalta osin ohjelmaa ei tarvitsisikaan kirjoittaa uusiksi.

Edelleen hallituksessa on näkemys, että tarkkoja talouspoliittisia päämääriä on vaikea kirjata, koska kukaan ei tiedä, kuinka kurjaan jamaan koronapandemia maailman syöksee.

Hallituksilla on tapana käydä valtakautensa puolivälissä läpi ohjelmaansa. Marinin hallituksen tämä niin sanottu puoliväliriihi on ensi keväänä.

Kaikkien kannalta olisi selkeintä, että hallitus uusisi keväällä 2019 tekemänsä ohjelman.

Tosin on Suomi selvinnyt ennenkin vanhalla ohjelmalla.

Finanssikriisi iski 2008. Sen jälkeen valtion talous romahti vielä suurempaan alijäämään kuin nyt, mutta Matti Vanhasen (kesk) hallitus ei katsonut tarpeelliseksi muuttaa ohjelmaansa.

Silloin valtiovarainministerinä oli kokoomuksen Jyrki Katainen.