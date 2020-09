Naantalin kaupunginjohtajan mukaan jalostamon lakkautus olisi kansallisen tason kysymys. Jämsässä tukitoimet aloitettiin jo, kaupunginjohtaja pitää budjettiriihen päätöksiä hyvänä alkuna.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tapaa perjantai-iltana Naantalissa Nesteen jalostamon, jalostamon työntekijöiden ja kaupungin edustajia. Aiheena on Naantalin jalostamon mahdollinen lakkauttaminen.

Tapaamisiin osallistuvat myös työministeri Tuula Haatainen (sd) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk). HS seuraa ministereiden vierailua Naantalissa suorassa lähetyksessä kello 20 alkaen.

Energiayhtiö Neste kertoi maanantaina aloittavansa yt-neuvottelut öljytuotteet-liiketoimintayksikössään ja sen tukitoiminnoissa. Yhtiö harkitsee Naantalin öljynjalostamon lakkauttamista. Jalostamo työllistää noin 350 työntekijää. Kaikkiaan yt-neuvottelut koskevat lähes 500 työpaikkaa.

Lue lisää: Neste aikoo lakkauttaa lähes 500:n työpaikat – ”Ei näitä pysty estämään”, sanoo elinkeinoministeri Lintilä Nesteen yt-neuvotteluista

Neste perustelee mahdollista Naantalin jalostamon sulkemista: fossiilisten öljytuotteiden kysyntä laskee, ”investoinnit eivät olisi järkeviä”

Naantalin kaupunginjohtajan Jouni Mutasen mukaan kaupungin perusviesti on se, että toteutuessaan työpaikkojen menetyksillä olisi erittäin laajat vaikutukset koko alueella.

”Keskeinen viesti on se, että aluetta ei jätetä yksin”, Mutanen sanoo. ”Keskustelemme siitä, millaisia toimenpiteitä ja mahdollisuuksia valtiolla on. Toki meilläkin on omia alustavia ajatuksia, mitä sellaisessa tilanteessa odotamme.”

Mutasen mukaan kaupungilla ei ole vielä konkreettisia ehdotuksia, mutta esitykset voisivat koskea esimerkiksi elinkeino-, tuotekehitys- ja koulutusrahoitusta sekä infrahankkeita.

”Jos näin iso päätös tulee eli jalostamo lakkaa, koemme sen olevan kansallisen tason kysymys. Kyllä silloin tarvitaan kansallisen tason toimia, joilla haetaan uusteollistamisen järeitä mahdollisuuksia reilulla kansallisella rahoituksella ja EU-rahoituksella.”

Pääministeri teki vastaavanlaisen vierailun elokuun lopussa Jämsään, jossa metsäyhtiö UPM on aikeissa sulkea Kaipolan paperitehtaan.

Pääministeri Sanna Marin puhuu medialle Jämsässä 28. elokuuta. Taustalla Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste.­

Vierailulla hän kertoi jämsäläisille, että valtio on sitoutunut etsimään korvaavia työpaikkoja ja antamaan alueen ihmisille mahdollisuuden työllistyä. Hän toivoi yhteistyöhön mukaan myös yrityksiä.

Lue lisää: Pääministeri Sanna Marin tapasi Jämsässä UPM:n edustajia ja vastasi toimitusjohtajan syytöksiin – ”Hallitus tekee aktiivista teollisuuspolitiikkaa”

Tuoreen budjettiehdotuksen mukaan Jämsä saa valtiolta alkuvaiheen toimenpiteisiin 250 000 euroa alueiden kehittämisen määrärahasta. Sen Jämsä aikoo käyttää yritysneuvonnan vahvistamiseen.

Lisäksi hallitus aikoo kohdentaa neljänteen lisäbudjettiin sisältyviä varoja vajaat yhdeksän miljoonaa euroa Jämsän seudun koronaelpymistoimiin jaettavaksi maakunnan liiton ja ely-keskuksen päätöksin. Tästä yritysrahoitukseen on varattu 5,6 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden budjetissa varmistui myös Tampereen ja Jyväskylän välisen radan parannus, jonka pitäisi parantaa myös Jämsän yhteyksiä. Lisäksi Jämsä sai budjettiriihessä luvan jatkaa vuodenvaihteessa katkolla olevaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä Jokilaakson sairaalassa.

Jämsän kaupunginjohtajan Hanna Helasteen mukaan päivystyksen loppuminen olisi vienyt Jämsästä noin 350 työpaikkaa.

”Se olisi ollut todella raju isku Kaipolan päälle”, Helaste sanoo.

Jämsän kaupungin toiveet valtion tukitoimenpiteiksi ovat paljon nyt saatua suuremmat, kaikkiaan yli 55 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy muun muassa infrahankkeita, Kaipolan tehdasalueen kiinteistön kehittämistä ja yritysalueen rakentamista, investointitukia Jämsässä sijaitseville yrityksille, matkailutyöpaikkojen kehittämistä ja rahaa pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn ja psykososiaaliseen tukeen.

”Budjettiriihen päätökset olivat meille hyvä alku. Tämä oli erittäin ketterää reagointia”, Helaste sanoo.

”Osa ehdotuksistamme on sen kaltaisia, ettei niissä tietenkään voi edetä ennen kuin UPM:n lopulliset päätökset ovat selvillä. Kyseessä on pitkä prosessi, ja näitä rahoituksiakin katsotaan prosessinomaisesti, kun asiat etenevät.”