Poliittinen keskustelu aikaistettiin, niin että varajärjestelmä saadaan sillä välin käyttöön.

Vihreiden etäkokouksena toteutettu kaksipäiväinen puoluekokous törmäsi sunnuntaina teknisiin ongelmiin, kun etä-äänestysjärjestelmä petti. Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Hernberg ilmoitti, että äänestykset siirretään varajärjestelmään.

Kokoustauon aikana myös päätettiin muuttaa kokouksen kulkua niin, että uuteen äänestysjärjestelmään siirtymistä odotellessa aikataulussa ollut poliittinen keskustelu aloitetaan jo kello 11:25.

Kokousta johdetaan teknisesti Hernesaaresta Helsingissä.

Sunnuntaina puoluekokous hyväksyy esityksen uudeksi periaateohjelmaksi, joka korvaa nykyisen, kahdeksan vuotta vanhan periaateohjelman.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoi lauantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pitävänsä itse uuden periaateohjelman ehkä tärkeimpänä muutoksena ”reiluuden” korostamista.

Toisin sanoen se, että kun muutoksia tehdään esimerkiksi talouden muutoksissa ilmastoystävällisempään suuntaan, samalla pidetään huolta siitä, että muutoksista kärsivät otetaan huomioon ja heitä autetaan.

Puoluekokouksessa äänestetään sunnuntaina myös yhteensä 17 aloitteesta.

HS-tietojen mukaan äänestyksiä on tulossa paljon. Se voi viivästyttää kello 15 päättyväksi suunnitellun puoluekokouksen aikatauluja.

Äänestykset toteutetaan etäkokouksessa sähköpostin avulla, koska kokousvideon suoratoistossa on noin 30 sekuntin viive, puoluekokouksen puheenjohtaja Kaisa Hernberg kertoi lauantaina kokousväelle.

Aloitteiden aiheet vaihtelevat ”itsensätyöllistämällä työlliseksi” -aloitteesta eläinten huomioimiseen perustuslaissa, itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisvaateesta kannabiksen kiellon kumoamiseen ja tupakan ympäristöhaittoihin puuttumiseen.

EU:n lippua vaadittiin Suomen lipun rinnalle, sosiaaliturvaan kaivattiin uudistuksia ja rahapeliautomaattien sijoitteluun ja Veikkaus-varojen tulouttamiseen muutoksia.

Järjestöllisiä aloitteita on kolme.

On aloite siitä, että vihreiden ohjelmatyö on toteutettava avoimena, aloite vihreiden viestin kansantajuistamisesta ja aloite siitä, että puolueen on tehtävä laajempi seuranta puolueesta eroamisen syihin.

Puoluekokousta voi seurata osoitteessa: www.vihreat.fi/live