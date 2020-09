Perussuomalainen puoluevaltuutettu antoi ”uuniin meneville” porsailleen somali­poliitikkojen nimet, kaupungin­valtuutettu Suldaan Said Ahmed suunnittelee rikosilmoitusta

Keskipohjalainen valtuutettu ilmoitti lähtevänsä perussuomalaisten puoluevaltuustosta twiittien aiheuttaman ”kohun” takia. Puheenjohtaja Halla-ahon mukaan hänelle on muistutettu, ettei poliittisen väkivallan kanssa tule ”flirttailla”.

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaana ollut Helsingin kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed esitteli vihreiden nimissä levitettyjä eduskuntavaalien valemainoksia huhtikuussa 2019.­

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed (vas) aikoo tehdä rikosilmoituksen perussuomalaisten keskipohjalaisen puoluevaltuutetun somepäivityksistä. Vetelin kunnanvaltuustossa istuva Jarno Vähäkainu (ps) ilmoitti sunnuntaina, että hän eroaa puoluevaltuustosta ”syntyneen kohun” takia.

Vähäkainu oli jakanut Twitterissä ja Facebookissa päivityksiä Husu- ja Suldaan-nimisistä jouluporsaistaan. Viestit voi tulkita viittauksina Said Ahmediin sekä toiseen somalitaustaiseen kaupungin­valtuutettuun Abdirahim Husseiniin (sd).

Viestit saivat valtakunnallista julkisuutta sunnuntaina, kun Said Ahmed kertoi niistä Twitter-tilillään. Hän kommentoi HS:lle, että aikoo tehdä keskiviikkona tutkintapyynnön poliisille.

”Meidät rinnastetaan teurastettaviksi aiottaviin eläimiin. Siitä voi ihan hyvin tulkita, mikä on twiittien tarkoitus”, Said Ahmed sanoo.

Suurinta osaa viesteistä ei enää maanantaina löytynyt sosiaalisesta mediasta. Kuvakaappausten perusteella yhdessä tuoreessa päivityksessä kerrotaan, että ”Husu ja Suldaan voi saunan takana hyvin, tuomiopäivä lähestyy”.

Viesteissä on myös maahanmuuttoon liittyvää retoriikkaa. Edelleen Twitteristä löytyvässä päivityksessä kirjoitetaan:

”Tarjosin Husulle ja Suldaanille oleskeluluvan joulun tietämille, ja vaikka käyttäytyminen olisi kuinka hyvää, pojat tietää että uuniin mennään yhdessä eikä erikseen.”

Keskipohjanmaa-lehden mukaan Vähäkainun somekäytös herätti keskustelua jo perjantaina. Tällöin hän twiittasi, että ”alkaa tämä punikkien politiikka näyttää siltä, että kohta taas joitakin viedään saunan taakse”.

Sunnuntaina Said Ahmed kysyi Twitterissä, onko perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä puolueessa hyväksyttävää, että puoluevaltuuston jäsen ”vihjailee mun tappamista, herjaa ja solvaa”.

Hän tarkentaa HS:lle, että koki viestittelyn uhkauksena itseään ja kollegaansa kohtaan.

”Se, että tähän syyllistyy vielä poliitikko, tekee siitä vielä pahempaa. Tässä olisi [Halla-Aholta] julkisen anteeksipyynnön paikka”, hän sanoo.

Said Ahmed kertoo saaneensa myös viime viikolla Helsingin kaupunginkansliasta viestin sinne tulleesta kirjeestä, joka olisi sisältänyt häneen kohdistuneen uhkauksen.

”Tarkoitus on perehtyä paremmin myös tähän ja tehdä tutkintapyyntö samalla näistä kaikista.”

Suldaan Said Ahmed on myös aiemmin kertonut saaneensa uhkauksia ja tehnyt niistä rikosilmoituksia. Viime vuonna Helsingin poliisi otti tutkintaan tapauksen, jossa Said Ahmedin kimppuun käytiin hänen tultuaan vaalitilaisuudesta. Esitutkinta epäillyistä lievästä pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta keskeytettiin myöhemmin, koska epäiltyjä ei ole tunnistettu.

Puoluevaltuutetun paikan jättävä Jarno Vähäkainu on veteliläinen kunnanvaltuutettu, joka toimi eduskuntavaaleissa kansanedustaja Mauri Peltokankaan vaalipäällikkönä. Vähäkainu kertoo HS:lle, että häntä ei ole kehotettu eroamaan puoluevaltuustosta, vaan hän teki päätöksen itse.

Vähäkainu kiistää uhkailleensa ketään tai viitanneensa tarkoituksella poliitikkoihin. Hänen mukaansa ”punikkeja” koskenut viesti kuvasti ”sitä, mitä ihmiset kansankielellä torilla puhuvat” ja porsasviestit oli tarkoitettu ”humoristisiksi”.

”Husu on nimetty edesmenneen hevosen mukaan. Suldaan tuli ihan vain siitä, että se on kiva nimi.”

Vähäkainu ei kommentoi suoraan, onko tällainen viestittely hänestä asiatonta.

”Jos noin moni loukkaantuu, niin silloinhan ne ovat olleet asiattomia. Totta kai pahoittelen sitä, että twiitit ovat aiheuttaneet pahennusta”, hän muotoilee.

”Mutta näyttäisi siltä, että huumorintaju on kortilla.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi HS:lle, että pitää twiittien viestiä ”selkeänä ja asiattomana”.

”Kaikilta perussuomalaisilta edellytetään sitoutumista väkivallattomuuteen, eikä sellaista viestintää suvaita, joka niin sanotusti flirttailee poliittisen väkivallan kanssa”, Halla-aho sanoo.

Hänen mukaansa Vähäkainun kanssa on keskusteltu someviestinnästä ja puoluetoiminnan periaatteista.

”Saavutimme yksimielisyyden, että tällaista viestintää ei pidä harjoittaa”, Halla-aho sanoo.

”Arvostan sitä, että Vähäkainu kantoi tässä tilanteessa vastuun ja ymmärsi tehdä siitä johtopäätöksensä.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson peräsi maanantaina Said Ahmedin tavoin Halla-aholta julkista anteeksipyyntöä.

”Vastuu julkisesta keskustelukulttuurista on kaikilla politiikan toimijoilla”, Andersson kirjoitti Twitterissä viitaten aiempaan Iltalehden juttuun. ”Julkista anteeksipyyntöä ja toimenpiteitä odottaen.”

Oikaisu klo 14.25: Vähäkainun sitaattiin oli aiemmin virheellisesti muotoiltu, että toinen porsaista olisi nimetty hänen hevosensa mukaan. Hevonen ei ollut hänen omistamansa.