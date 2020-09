Euroopan unioni

Haavisto kuvailee Twitterissä tilannetta hyvin turhauttavaksi.

EU-maiden ulkoministerit eivät saavuttaneet tämänpäiväisessä kokouksessaan sopua Valko-Venäjää koskevasta pakotelistasta. EU-maat sopivat Valko-Venäjän vastaisista pakotteista jo elokuussa, mutta varsinaisesta pakotelistasta ei ole löydetty yhteisymmärrystä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi ulkoministeriön twiitissä tilanteen olevan hyvin turhauttava. Haaviston mukaan pakotteiden kaltaisia vahvoja EU-toimia tarvitaan, mutta samaan aikaan keskusteluyhteys on pidettävä auki.

Pakotelista on muhinut EU-koneistossa jo viikkoja. Uutistoimisto AFP:n mukaan EU on valmistellut listaa, jolla on noin 40 valkovenäläisviranomaisen nimet.

Diplomaattilähteiden mukaan päätös listasta on kuitenkin jumiutunut Kyproksen vastustukseen. Kypros on asettunut asiassa poikkiteloin, koska se haluaisi samalla edistää EU-pakotteita Turkkia vastaan.

EU-virkamieslähteen mukaan eri pakotetapausten kytkeminen yhteen ei ole sopivaa.

Jo ennen ulkoministerikokouksen alkua pidettiin todennäköisenä, että pakotelistan hyväksyminen siirtyy loppuviikkoon, jolloin EU-maiden johtajat kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen Brysseliin. Huippukokouksessa on tarkoitus muutoinkin keskustella EU:n ulkosuhteista, erityisesti Kiinan ja Turkin osalta.

Valko-Venäjällä mielenosoitukset presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan ovat jatkuneet elokuun alun vilpillisiksi tuomituista presidentinvaaleista lähtien. Viranomaiset ovat pyrkineet tukahduttamaan mielenosoituksia voimakeinoin.

EU ei ole tunnustanut Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosta.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell painotti ennen ulkoministerikokousta, että EU tukee valkovenäläisten oikeutta vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin.

”Sitä ei voi pitää sekaantumisena maan sisäisiin asioihin, koska demokratia ja ihmisoikeudet ovat EU:n toiminnan ytimessä”, Borrell sanoi.

Haaviston mukaan Suomelle on hyvin tärkeää, että ulkoministerit keskustelevat maan tilanteesta.

”On tärkeää, että löydämme keinoja tukea rauhanomaisia mielenosoituksia, oppositiota ja tulevaisuuden vapaita vaaleja Valko-Venäjällä”, Haavisto sanoi lausunnossaan EU-neuvoston kameroille saapuessaan kokouspaikalle.

Koronavirustilanteen vuoksi toimittajat eivät päässeet kokouspaikalle esittämään kysymyksiä ministereille.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua ulkoministerit tapasivat Valko-Venäjän oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan aamiaisen merkeissä.

Haavisto kuvaili aamiaistapaamista erinomaiseksi. Ulkosuhdejohtaja Borrellin mukaan Tsihanouskaja kävi läpi Valko-Venäjän viimeaikaisia tapahtumia.

”Olemme todella vaikuttuneita valkovenäläisten rohkeudesta ja sisukkuudesta, erityisesti valkovenäläisistä naisista, jotka osoittavat todellista johtajuutta”, Borrell sanoi.

Ulkoministerikokouksessa on keskusteltu tänään myös muun muassa Libyan tilanteesta sekä EU:n suhteista Afrikan unioniin. AFP:n diplomaattilähteiden mukaan ministerit ovat sopineet kokouksessa pakotteista kolmea yhtiötä ja kahta henkilöä vastaan, jotka ovat rikkoneet YK:n asevientikieltoa Libyaan.

Haavisto tapaa ulkoministerikokouksen jälkeen sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin. Haaviston on myös määrä kommentoida päivän antia suomalaismedialle alkuillasta.