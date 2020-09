Valiokunta valmistelee hallituksen erottamisen viimeistään lokakuun 26. päivänä järjestettävään valtuuston kokoukseen.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maanantain kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Asiasta päätettiin kokouksessa yksimielisesti, tiedottaa Jyväskylän kaupunki.

Erottamisen taustalla on 11. syyskuuta tullut tieto siitä, että kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssonen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä. Torssonen sekä jyväskyläläinen äärioikeistolaisjohtaja Tero Ala-Tuuhonen on vangittu epäiltyinä perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikön ja eduskunta-avustajan Pekka Katajan murhan yrityksestä.

Torssonen ei ole suostunut itse eroamaan luottamustehtävistään.

Valiokunta valmistelee kaupunginhallituksen erottamisen viimeistään lokakuun 26. päivänä järjestettävään valtuuston kokoukseen asianomaisia kuultuaan. Samassa kokouksessa valtuusto nimeää uuden hallituksen. Jos valiokunta saa työnsä jo ennen tätä valmiiksi, valtuusto pitää ylimääräisen kokouksen ja tekee päätökset nopeammalla aikataululla.

Kuntalaissa määrätään, että valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta, kertoo tiedote. Torssosen asemaan kaupunginvaltuutettuna taas vaikuttaa tiedotteen mukaan se, kuinka rikostutkinta etenee ja nostetaanko häntä vastaan syytteet.

Tapauksen syytteennostopäiväksi on ilmoitettu 1. joulukuuta 2020.