Suomen EU:n elpymisrahapaketista saama osuus on laskemassa noin 3 miljardiin euroon. Syynä on ennakoitua parempi taloustilanne.

Bryssel/Helsinki

Euroopan unionin johtajat sopivat heinäkuussa 750 miljardin hätärahoituspotista koronaviruspandemian talousvaikutusten lieventämiseen.

HS vastasi keskeisiin kysymyksiin tukipaketin rahanjaosta.

Mitä rahaa on jaossa?

750 miljardia euroa kanavoidaan EU-budjetin, erillisistä rahoitusohjelmien sekä uudesta tukivälineen kautta. Avustuksia on 390 miljardia euroa ja 360 miljardia euroa lainoja.

Valtaosa rahoista, 672,5 miljardia euroa, jaetaan uuden elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Komissio hakee pakettia varten lainaa markkinoilta. Komissio on laskenut kullekin maalle enimmäistason saatavilla avustuksille ja lainoille, joka riippuu niiden bruttokansantuotteen koosta.

Kuinka paljon Suomi saa?

Alkuperäisten laskelmien mukaan Suomen osuus elpymispaketin avustuksista oli 3,2 miljardia euroa. Komissio päivitti kuitenkin arvionsa viime viikon lopussa. Uuden arvion mukaan Suomen avustusosuus on tippunut noin 200 miljoonalla eurolla, mutta maksuosuus on pysynyt ennallaan. Suomen lopulliset saamiset ja maksut selviävät todennäköisesti vasta 2022.

Syy muutokseen on rahanjakokriteereissä. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan rahat olisi jaettu menneiden talouslukujen perusteella. Suomi oli yksi jäsenmaista, joka halusi rahanjakoon mukaan myös koronaviruksen aiheuttamat talousmenetykset.

EU-johtajat päättivät heinäkuussa, että 30 prosenttia elpymisvälineen rahoituksesta jaetaan vuosien 2020 ja 2021 bruttokansantuotteen vertailuluvun perusteella. Komission tuore arvio ja muutos perustuvat siihen, että Suomessa koronavirus on toistaiseksi vaikuttanut talouteen merkittävästi vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin.

”Lopullinen suuruus selviää lopullisesti vasta 2022. Siihen saakka nämä ovat arvioita”, valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Majanen sanoo. Hän on Suomen linjauksia valmistelevan työryhmän puheenjohtaja.

Suomen noin kolmesta miljardista eurosta noin 2,3 miljardia euroa jaetaan suoraan heinäkuussa päätetystä elpymisrahastosta. Elpymisrahastosta jaetaan rahaa myös jo voimassa oleviin rahastoihin. Näistä rahastoista Suomi saa lisää 700 miljoonaa euroa. Tämän tuen osalta Suomen pitää jakaa tukikohteisiin myös kansallista tukea.

Millä perusteella ja missä aikataulussa rahaa myönnetään?

Jäsenmaat tekevät rahoituksen saamiseksi kansalliset suunnitelmat. Komissio on toivonut ensimmäisiä versioita jo lokakuun puoliväliin mennessä, mutta ne pitää toimittaa viimeistään ensi vuoden huhtikuun lopussa. Suunnitelmilla ja niiden hyväksynnällä on kiire, sillä elpymispaketti on kertaluontoinen, ja rahoitussitoumusten pitää olla tehty viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Komission arvion mukaan rahaa saadaan todennäköisesti liikkeelle vasta kesäkuussa. Majasen mukaan Suomi varaa rahoitusta valtion kassaan valmiiksi, jotta rahaa voidaan laittaa liikkeelle heti, kun Suomen suunnitelman jakoperusteet hyväksytään. Tämä voi tapahtua jo keväällä.

”Se on selvä, että jaettavien rahojen pitää varmuudella olla rahoituskelpoista. Emme voi ottaa kansallista riskiä siitä, että otamme rahat budjettiin mutta komissio ei hyväksy jakoperusteita”, Majanen sanoo.

Valokuitukaapeli liitetään modeemiin.­

Komissio julkaisi viime viikolla ohjeistuksen jäsenmaille, jossa painotetaan kahta asiaa. Suunnitelmien pitää olla linjassa EU:n maa­kohtaisten talous­suositusten kanssa ja niiden on tuettava EU:n yleisiä strategioita: vihreää kasvua, digitalisaatiota, investointeja ja työllisyyttä.

Komissio julkaisi myös listan hankkeista, jotka sen mukaan soveltuvat elpymisrahoituksen saantiin. Ehdotettujen projektien pitäisi vauhdittaa ja tehostaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. Rahoitusta voi hakea rakennusten kunnostamiseen entistä energiatehokkaimmiksi. Liikenteen osalta rahoituksella tuetaan erityisesti puhtaan teknologian edistämistä: lataus- ja tankkausasemia ja julkisen liikenteen vauhdittamista.

Sähköautoa ladataan.­

Lisäksi komissio mainitsee nopeat laajakaistat, julkishallinnon palveluiden digitalisoinnin, teollisuus pilvipalveluiden ja prosessoreiden kehittämisen sekä koulutuksen, joka tukee digitaitoja ja ammatillista koulutusta kaikenikäisille.

Erikseen on mainittu myös eurooppalaista lisäarvoa tuovat projektit. Näitä voi olla esimerkiksi eri jäsenmaiden yhteiset projektit kuten raideliikenteen kehittäminen.

Ehdotusten pitää olla linjassa komission talouspoliittisten suositusten kanssa, joita se laatii jäsenmaille kerran vuodessa.

Millaisiin hankkeisiin Suomi aikoo jakaa EU:n elpymisrahoitusta?

Suomen rahajakosuunnitelma on vasta valmisteilla. Valtiovarainministeriön Majanen sanoo, että keskeisin peruste on talouden uudistaminen. EU:n mukaan noin 37 prosenttia elpymisrahastosta pitää käyttää ilmastotoimien rahoittamiseen. Suomen kriteerit valmistellaan yhteistyössä muun muassa elinkeinoelämän, ympäristöjärjestöjen ja kuntien kanssa.

Hangon Santalan kylässä sijaitseva tuulivoimalapuisto.­

Hallitus haarukoi alustavasti viime viikon budjettiriihessä, että koulutukseen ja tutkimukseen kohdennettaisiin 0,4–0,5 miljardia euroa, vihreään siirtymään 0,9–1,2 miljardia euroa, kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseen 0,2–0,4 miljardia euroa, työmarkkinoiden kehittämiseen 0,15–0,3 miljardia euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden vahvistamiseen 0,3–0,4 miljardia euroa.

”Myöhemmin täsmentyy, mihin rahaa on viisainta käyttää”, Majanen sanoo.

Mitä konkreettisia hankkeita voisi rahoittaa?

”On vaarallista sanoa konkreettisia kohteita tässä vaiheessa”, Majanen sanoo. Hän luettelee esimerkiksi liikennejärjestelyjen digitalisoinnin, valokuituyhteyksien parantamisen, hoitoon pääsyn tehostamisen ja työvoimapalveluja kehittämisen. ”Nämä eivät ehkä ole parhaita esimerkkejä, mutta tulivat ensin mieleen.”

750 miljardin elpymisrahoitus pitää sisällään lisärahoitusta esimerkiksi koulutukseen, maaseudun kehittämiseen ja niin kutsuttiin oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Siirtymärahasto tukee alueita, joille siirtyminen hiilineutraaliin Eurooppaan on taloudellisesti haastavinta. Suomi odottaa rahastosta merkittävää tukea esimerkiksi turvealueille.

Turpeennostoa Leivonmäen turvetuotantoalueella.­

Miten eri maat hyötyvät elpymisrahoituksesta?

Komission päivitetyn listauksen mukaan suurin elpymisrahoituspotti menee Italiaan, joka saa lähes 65 miljardia euroa avustuksina. Ranska saa laskelmien mukaan 37 miljardia, Saksa 23 miljardia, Espanja lähes 60 miljardia ja Puola 23 miljardia euroa. Puolan avustusten suhteellinen osuus pieneni, sillä sen koronavirustilanne on ollut pitkään monia muita Euroopan maita parempi.

Valtaosa rahoituksesta on tarkoitus jakaa jo kahden seuraavan vuoden aikana, mikä on monille Euroopan maille valtava hallinnollinen urakka. Esimerkiksi Espanjan hallituslähteet kertoivat uutistoimisto Reutersille olevansa huolissaan Espanjan kyvystä anoa ja käyttää kaikki rahat. Poliittisen kriisin halvaannuttama Espanja ei ole pystynyt hyväksymään edes kokonaista vuosittaista budjettia sitten vuoden 2016.

”Tämä ei ole rahoituskriisi vaan ideakriisi”, Reutersin haastattelema hallituslähde sanoi.

Kuka päättää rahan jakamisesta ja miten käyttöä valvotaan?

EU ei päätä yksittäisten anomusten hyväksymisestä, vaan se jää jäsenvaltioiden tehtäväksi.

Valvonnan yksityiskohtia koskevat neuvottelut ovat vielä kesken. EU-johtajat kuitenkin päättivät, neuvosto hyväksyy rahankäyttösuunnitelmat ja komissio arvioi välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista. Uutta rahoitusta saa vasta kun jäsenmaa on saavuttanut suunnitelmassaan tietyn välietapin. On todennäköistä, että jäsenmailta pyydetään tietoa, miten rahankäyttöä valvotaan omassa maassa.

EU-johtajat sopivat myös niin kutsutusta hätäjarrusta. Jos yksi tai useampi jäsenmaa katsoo, että jokin rahansaaja on poikennut tavoitteistaan, asian voi vielä Eurooppa-neuvostoon keskusteltavaksi.