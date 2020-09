Kolmen suomalaismepin Venäjä-äänestyksestä noussut kohu kertoo, kuinka hankala EU:n on jyrähtää mistään

Euroopan parlamentti hyväksyi viime viikolla julkilausuman, jossa se tuomitsi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksen. Otsikoihin nousi, kuinka kolme suomalaista europarlamentaarikkoa ei tukenut julkilausumaa.

Bryssel

Euroopan parlamentti äänesti viime torstaina päätöslauselmasta, jonka tarkoitus oli tuomita oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytys ja vaatia EU-johtajilta Venäjä-politiikassaan tiukempia toimia.

Vastaavista päätöslauselmista äänestetään parlamentissa jatkuvasti. Parlamentti ottaa usein EU-jäsenvaltioita tiukemman ja värikkäämmän linjan. Se onnistuu, koska Euroopan parlamentti ei neuvottele EU:n ulkopolitiikasta eikä sen päätöslauselmilla ole suoraa poliittista merkitystä. Ne ovat enemmänkin painavia toiveita.

Venäjä-päätöslauselma on painavaa ja suoraviivaista luettavaa. Päätöslauselma käy tarkasti läpi, kuinka Venäjä on heikentänyt opposition ja kansalaisjärjestöjen asemaa ja pyrki tuhoamaan vastustajansa Navalnyin.

”Navalnyin tapaus on yksi esimerkki Venäjän harjoittamasta laajemmasta sisäpoliittisesta painostuksesta ja sen harjoittamista maailmanlaajuisista aggressiivisista toimista, joilla pyritään levittämään epävakautta ja kaaosta, vakiinnuttamaan sen sanelu- ja määräysvaltaa ja horjuttamaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä”, lauselmassa sanotaan.

Suomessa päätöslauselmasta nousi pienimuotoinen kohu, kun kolme europarlamentaarikkoa ei asettunut tukemaan sitä. Sdp:n Miapetra Kumpula-Natri, Eero Heinäluoma ja keskustan Mauri Pekkarinen äänestivät tyhjää.

Teko tuntui äkkiseltään raukkamaiselta. Miksi suomalaiset eivät uskaltaneet nousta vastustamaan Venäjän toimia?

Kokoomuksen parlamentaarikko Henna Virkkunen korosti asetelmaa tiedotteessaan, joka oli otsikoitu: ”Lähes kaikki suomalaismepit vaativat Venäjä-pakotteiden lisäämistä.”

”Päätöslauselmaa vastustivat parlamentissa käytännössä vain laitavasemmisto sekä Venäjä-mieliset oikeistopopulistit”, Virkkunen kirjoitti.

Heinäluoma, Kumpula-Natri ja Pekkarinen vastasivat julkisuudessa nopeasti syytöksiin. Harkinnan taustalla oli, etteivät he voineet tukea kaikkea, mitä päätöslauselmaan oli kirjattu. Kaikki korostivat, että tuomitsevat myrkytyksen ja vaativat asiasta tutkintaa.

Päätöslauselmassa kehotetaan jäsenvaltioita eristämään Venäjä kansainvälisissä yhteyksissä ja tarkastelemaan kriittisesti EU:n yhteistyötä Venäjän kanssa erilaisilla ulkopoliittisilla foorumeilla. Lisäksi päätöslauselmassa kannatettiin Nord Stream 2 -kaasuputken töiden keskeyttämistä.

Heinäluoman mukaan päätöslauselmasta voi lukea, että EU asettaisi tavoitteekseen Venäjän hallinnon vaihdon ja ajaisi tätä aktiivisesti muun muassa vaalirahoituksella. Heinäluoman mukaan päätöslauselma tuli käsittelyyn nopeasti, ja siinä näkyi voimakkaasti parlamentin isojen ryhmien, Puolan ja Baltian maiden, näkemykset.

”Euroopan parlamentti on hieno paikka, mutta täällä on omat heikkoutensa. Joskus päätöksenteko on epätasaista. Julkilausumia tulee liukuhihnalta.”

Heinäluoma ei myöskään voinut tukea vaatimusta Nord Stream 2 -kaasuputken keskeyttämisestä.

”Suomella ei ole intressiä vaatia lähes valmiin kaasuputkihankkeen keskeyttämistä. Se ei ole ulkopoliittisen linjamme mukaista.”

Myös keskustan Pekkarinen nostaa päätöslauselmasta useita kohtia, joita hän ei tue. Näitä ovat Venäjän eristäminen, Nord Stream 2 -hankkeen keskeyttäminen ja venäläisen yliopiston perustaminen venäläisnuorille jossain EU-maassa.

Miten Venäjän kanssa sitten pitäisi toimia?

”EU:n tulee tuomita teko ja maassa tapahtuneet muutkin vastaavantyyppiset rikokset, ihmisoikeuksien ja demokratian loukkaukset sekä vaatia syyllisten saattamista oikeuden eteen. Pakotteiden laajentaminen vastuussa oleviin on myös perusteltua”, Pekkarinen sanoo.

Kumpula-Natri painottaa, ettei tuomiota voi lukea valmiiksi ilman syyllistä.

”Sanktioiden perustana pitää olla kansainväliset pelisääntöjen noudattaminen. Venäjä ei ole vielä tehnyt riippumatonta tutkintaa mutta ei toisaalta ole kieltäytynyt siitä.”

Kumpula-Natri sanoo katsovansa päätöslauselmaa myös ”suomalaisten silmälasien läpi” eikä pidä hyvänä Venäjän eristämistä.

”Mitä tapahtuisi esimerkiksi rajayhteistyölle?” hän kysyy.

Päätöslauselmaan liittyvät jännitteet kertovat yhä kasvavasta turhautumisesta Euroopan unionin ulkopoliittiseen linjaan. Turhautuminen tiivistyy Euroopan parlamentissa, joka yrittää yhä kärkkäämmillä julkilausumilla herättää EU:n uinuvia ulkosuhteita.

Ulkopolitiikan toimet sakkaavat, koska moniin päätöksiin vaaditaan yksimielisyyttä. Viimeksi tällä viikolla jäsenmaat löivät päätä seinään Valko-Venäjän pakotteiden osalta. Pakotelista on suunnilleen valmiina, mutta Kypros jumittaa päätöksen. Se toivoo EU:lta tukea sen omassa Turkkia koskevassa alueloukkauskysymyksessä. Pakotteet jäivät keskinäisten riitojen panttivangiksi.

Venäjä-päätöslauselmaa tukenut kokoomuksen Petri Sarvamaa sanoo, että ”Venäjä ei ymmärrä muuta kuin selkeää ja kovaa linjaa”.

”Mahdollisuuksia on jo annettu.”

Venäjällä EU-parlamentin lauselma ei mennyt huomaamatta. Uutinen näkyi valtakunnan uutiskanavilla. EU:n katsottiin jälleen kerran sekaantuneen Venäjän sisäisiin poliittisiin asioihin. Ulkomaantiedustelun päällikön Sergei Naryškinin mukaan kaiken pyrkimys on torjua Nord Stream 2 -kaasuputki.

Venäjällä ei juuri haluttu erotella, että kannanotto tuli Euroopan parlamentista eikä ollut EU:n virallinen ulkopoliittinen linjanveto. Päätöslauselma sai siis toivotun painoarvon, mutta vaikutukset ovat arvaamattomat.