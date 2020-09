Anderssonin mukaan hallitus panostaa kiusaamisen ehkäisemiseen. Esitys opiskeluhuollon palvelujen sitovasta mitoituksesta on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn syysistuntokauden aikana.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoo seuranneensa uutisointia Vantaan Kytöpuiston koululla tapahtuneesta väkivallanteosta surullisin mielin. Hän korostaa, että laki on yksiselitteinen, mitä tulee kiusaamisen ehkäisemiseen.

”Opetuksen järjestäjillä ja aikuisilla on velvollisuus turvata kaikille lapsille, kaikille oppijoille, turvallinen opiskeluympäristö. Jokainen kiusaamistapaus, jokainen tämänkaltainen väkivallanteko tarkoittaa sitä, että olemme epäonnistuneet yhteiskuntana lasten oikeuksien turvaamisessa ja näiden velvoitteiden täyttämisessä ”, Andersson sanoo.

Kytöpuiston koululla Havukoskella tapahtui viime viikon tiistaina vakava väkivallanteko. Kuudesluokkalaiset oppilaat olivat kaataneet toisen oppilaan maahan ja kohdistaneet tähän väkivaltaa ainakin lyömällä. Kaupungin mukaan koululle soitettiin ambulanssi, ja oppilas sai tarvitsemansa ensihoidon.

Poliisi kertoi tiistaina, että väkivaltatilanteesta on epäiltynä neljä kuudennen luokan oppilasta.

Andersson muistuttaa, että kiusaamisen vastaista ja ennaltaehkäisevää työtä on tehty viime vuosina paljon ja myös onnistuneesti. Silti tapauksia edelleen ilmenee, ja siksi on huolehdittava ennen muuta kahdesta asiasta: toimintamalleista, joilla kiusaamiseen puututaan paikallisesti ja riittävistä resursseista.

”On äärimmäisen tärkeää, että toimintamallien levittämiseen keskitytään. Jos jossain keksitään toimintatapa ennaltaehkäistä tällaisia tapauksia, niin tietenkin toivottavaa on, että toimintamallit laajenevat muualle”, Andersson sanoo.

Hän painottaa, että kaikki koulun toimintatapoihin ja kulttuuriin liittyvä työ vaatii aikaa ja aikuisia, siis rahaa.

”Mitä enemmän kohdistetaan säästöjä esimerkiksi opetuksen puolelle, mitä niukemmilla resursseilla siellä joudutaan toimimaan, sitä vähemmän aikaa niillä aikuisilla on myöskin kiusaamisen vastaiseen työhön.”

Andersson viestitti jo aiemmin tiistaina viestipalvelu Twitterissä, että kouluissa on tärkeää painottaa lapsille, että kiusaamisessa on pahimmillaan kyse rikoksesta ja vakavasta fyysisestä, sekä henkisestä väkivallasta.

Eduskuntapuolueet aikovat kokoontua yhteen luomaan toimintaohjelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi, hän kertoi.

Andersson lupaa, että myös hallitus panostaa kuluvalla kaudellaan edelleen kiusaamisen ehkäisemiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla. Sekä perusopetuksen että toisen asteen opiskeluhuollon palveluihin ollaan säätämässä sitova mitoitus. Käytännössä tiettyä oppilasmäärää kohden osoitettaisiin siis tietty määrä koulupsykologeja tai -kuraattoreja.

Esitys on määrä saada eduskuntaan syysistuntokaudella. Määrärahoja tarkoitukseen on varattu ensi vuodesta alkaen siten, että vaalikauden lopussa summa on 29 miljoonaa euroa.

”Saamme näitä resursseja vahvistettua niin perusasteella kuin toisella asteellakin.”

Andersson toivoo, että myös budjettiriihessä kunnille kohdistettu lisärahoitus auttaisi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia välttämään kouluihin koskevia säästöjä.

”Sivistyspuolelle kohdistuvat säästöt hyvin usein toteutetaan opetusryhmiä suurentamalla ja henkilöstöresursseja vähentämällä. Meillä ei ole mitään turhia aikuisia oppilaitoksissamme. [...] Resurssien heikentäminen on pois myös tästä elintärkeästä kiusaamisen vastaisesta työstä.”