Tähänastisissa neuvotteluissa kolme uutta mal-sopimuskaupunkia on saanut kuvan, että sopimuksen sisältö on suppeampi, eikä valtiolla ole varattuna rahaakaan.

Lahti, Jyväskylä ja Kuopio ovat huolissaan siitä, että valtio ei kohtele niitä sopimuskumppaneina samoin kuin neljää suurempaa kaupunkia, kun neuvottelut uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimuksista alkavat toden teolla.

Valtio on tähän asti tehnyt sopimukset maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Hallitusohjelmassa puolueet päättivät, että hyväksi havaittu sopimusmenettely laajenee uusille yli 100 000 asukkaan kaupunkiseuduille, mikä tarkoittaa Lahtea, Kuopiota ja Jyväskylää.

Mal-sopimuksissa suurimmat kaupungit sitoutuvat valtion kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin asuntokaavoituksessa, kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tuotannossa ja liikennejärjestelmien kehittämisessä. Vastineeksi valtio tukee muun muassa seudun infrahankkeita.

”Meitä huolettaa, ettei vain ole syntymässä kahden kerroksen väkeä. Neuvotteluissa meille esitetyt rahoitukset ja panostukset eivät ole samaa luokkaa kuin noille neljälle”, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Uudet mal-kaupungit kirjelmöivät huolestaan elokuun lopussa neuvotteluista vastaaville ministereille eli ympäristöministeri Krista Mikkoselle (vihr), liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd) ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk).

Kaupunkien mukaan niille on viestitetty valtion taholta, että niiden sopimuksen sisältö olisi suppeampi kuin neljän aiemman mal-sopimuksen sisältö. Ministeriöiden ensi vuoden talousarvioesityksissä ei myöskään ole määrärahavarauksia uusille mal-seuduille.

Jyväskylän kaupunginjohtajan Timo Koiviston mukaan neuvotteluja on käyty kaksi kertaa virkamiestasolla, ja jo ensimmäisellä kerralla valtion puolelta ilmoitettiin, että valtiolla ei ole uusiin sopimuksiin rahaa käytettävissään.

”Pidän itsestäänselvyytenä, että me saamme oikeudenmukaisen osuutemme. Ei voi olla niin, että neuvotellaan tällaiset maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat sopimukset, joiden ideana on molempien osapuolten resurssien suuntaaminen, ja toinen osapuoli ei sitten suuntaisikaan resursseja”, Koivisto sanoo.

Kaupungit edellyttävät, että uusille mal-sopimuksille annetaan sama rooli alueiden kehittämisen välineinä kuin vanhoillekin sopimuksille. Lisäksi ne haluavat, että uusiin mal-sopimusseutuihin panostetaan samassa suhteessa ja samoilla periaatteilla kuin jo sopimuksen piirissä olevilla kaupunkiseuduilla.

”Tämä viesti neuvotteluiden alussa ei luo kuvaa siitä, että valtio olisi sitoutunut tasapuoliseen kehittämiseen kaikkien suurten kaupunkiseutujen osalta. Se ei myöskään vastaa hallitusohjelman kirjausta”, kirjelmässä sanotaan.

Pekka Timosen mukaan uusilla seuduilla tulee olla käytössään myös samat rahoitusinstrumentit kuin neljällä suuremmalla kaupunkiseudulla. Timosen mukaan keskusteluissa on ollut viitteitä, että tällaista ei olisi luvassa.

Lahti, Kuopio ja Jyväskylä haluaisivat, että valtion puolelta sopimuksissa olisi sitovasti määriteltyinä infratuki, joukkoliikenteen tuki, pienet liikennehankkeet, kävelyn ja pyöräilyn hankkeet sekä asuntotuotannon käynnistämisavustukset.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoo sähköpostitse, että mal-sopimukset on tarkoitus tehdä räätälöidysti kullekin kaupunkiseudulle. Solmittavien sopimusten sisällöt perustuvat kunkin kaupunkiseudun tilanteeseen, kehitysmahdollisuuksiin ja tavoitteisiin, ja uudet seudut ovat kooltaan haasteiltaan erilaisia kuin vanhat.

”Sopimuksissa keskitytään seudun sisäistä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista tukeviin asioihin, joita liikenteen osalta ovat etenkin kestävää liikkumista edistävät hankkeet kuten joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen”, Mikkonen sanoo.

”Joukkoliikenteen tukea, infratukea ja valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustuksia ollaan osoittamassa myös uusille seuduille, mutta summat eivät vielä tiedossa ja täsmentyvät neuvottelujen kuluessa.”

Mal-sopimusten tavoite on myös lisätä seudun kuntien välistä yhteistyötä, sillä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat ratkaisut eivät useinkaan pysähdy kuntarajalle. Suurimpien kaupunkien ratkaisuilla on myös laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta.

Jyväskylän kaupunkiseutu on uusista sopimuskumppaneista suurin: asukkaita on 205 000, kun mukana on Jyväskylän lisäksi seitsemän lähikuntaa. Lahdessa ja kuudessa lähikunnassa asukkaita on 198 000, Kuopion kaupunkiseudulla eli Kuopiossa ja viidessä lähikunnassa asukkaita on 170 000.

Neljän näitä suuremman kaupunkiseudun kanssa mal-sopimukset syntyivät kesäkuussa. Etenkin Helsingissä ja Espoossa sopimukset nostivat päättäjissä myös kritiikkiä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) nimitti mal-sopimusta Helsingin seudun kannalta ”tosi huonoksi” ja piti neuvotteluprosessia 70-lukulaisena lähinnä siksi, että neuvottelut kestivät kuukausia, kunnes ne sitten takarajan lähestyessä runtattiin pikavauhtia kasaan.

Helsingille esimerkiksi on tuoreessa mal-sopimuksessa luvassa valtion rahaa 105 miljoonaa euroa Vihdintien pikaraitiotiehen, ja Espoossa valtio tukee noin 130 miljoonalla eurolla Leppävaaran ja Kauklahden välisen kaupunkiradan rakentamista. Vapaavuori olisi halunnut valtion tukea myös Pisararadalle, mutta sitä ei herunut.

Helsingin seudulla kunnat ovat väylähankkeiden vastineeksi sopineet rakentavansa 200 000 uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Edellisellä sopimuskaudella 2016–2019 Helsingin seudulle valmistui yli 64 000 asuntoa, mikä ylitti asetetun tavoitteen 4 000 asunnolla. Valmistuneista asunnoista noin 14 500 oli valtion korkotukemaa tuotantoa.