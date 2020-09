Oppositio pääsee jälleen haastamaan hallitusta ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä, kun eduskunta kokoontuu suulliselle kyselytunnilleen torstaina.

Oppositio pääsee jälleen haastamaan hallitusta ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä, kun eduskunta kokoontuu suulliselle kyselytunnilleen torstaina. HS näyttää kyselytunnin suorana kello 16 alkaen.

Tällä viikolla ajankohtainen ja keskustelua herättävä teema saattaisi olla esimerkiksi koronavirustartuntojen lisääntyminen viime päivinä. Tartuntoja on kahden viime viikon aikana havaittu Suomessa noin kaksinkertainen määrä edeltäviin kahteen viikkoon verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi torstaina muun muassa kiristyksistä maskisuosituksiin.

Myös koronavirukseen liittyvät matkustusrajoitukset saattavat puhuttaa edelleen kansanedustajia. Erityisesti matkailualalla hallituksen hiljattain esittelemää linjausta matkustusrajoituksista on arvosteltu kovaäänisesti. Torstaina hallitus kertoi, että maahantulon rajoitukset otetaan uudestaan käyttöön esimerkiksi Suomen ja Ruotsin, Suomen ja Saksan ja Suomen ja Viron välisessä liikenteessä.

Otsikoissa on viime päivinä ollut näkyvästi myös väkivalta ja kiusaaminen koulussa. Vantaan Kytöpuiston koulussa tapahtui vakava väkivallanteko, jonka jälkeen monet poliitikot ovat ottaneet asiaan kantaa. Tapaus saattaa nousta esiin myös kyselytunnilla.

Ja voi kansanedustajia innostaa myös keskustelu EU-teemoista, kuten komission vastikään keskiviikkona esittelemästä maahanmuuttopaketista.

Uusi esitys sisältää viisi lakiehdotusta, joiden tarkoitus on muun muassa yhdenmukaistaa toimia EU:n ulkorajoilla, nopeuttaa turvapaikanhakuprosessia ja tehostaa palautuksia. Sen tarkoituksena on myös jakaa vastuuta turvapaikkaprosessissa entistä tasaisemmin. Jäsenmaan olisi joko pakko ottaa vastaan turvapaikanhakijoita tai osallistua vastuunkantoon palautusten avulla. Jossain tilanteissa vaihtoehtona on myös esimerkiksi asiantuntija- ja hätäavun tarjoaminen.

Kyselytunti käydään torstaina hieman uudenlaisissa oloissa, sillä eduskunta antoi torstaina maskisuostuksen täysistuntoihin. Eduskunnassa on jo aiemmin nähty maskia käyttävieä edustajia, mutta nyt maskien käyttö siis mitä luultavimmin laajenee. Koronaviruksen leviämistä on jo ennestään pyritty estämään eduskunnassa monin tavoin. Täysistuntoihin saa esimerkiksi osallistua vain 74 kansanedustajaa kerrallaan.