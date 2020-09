Uusi kielto saattaa koskea esimerkiksi myöhäisiä anniskeluaikoja, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

Ravintoloiden on pitänyt olla varovaisia koronaviruksen takia, vaikka kevään ja kesän tiukat rajoitukset ovat purettu.­

Hallituksen on määrä päättää ensi viikon tiistaina, ottaako se nykyistä järeämpiä ravintoloita koskevia rajoituksia käyttöön. Syynä on koronaviruspandemia, joka on levinnyt Suomessa merkittävästi kuluneiden viikkojen aikana.

Koronavirus on tarttunut erityisesti nuoriin, jotka ovat olleet juhlimassa isoissa ryhmissä, joissa hygieniasäännöt ovat unohtuneet illan vanhetessa.

HS:n tietojen mukaan aikakin osa hallituksen jäsenistä haluaisi lyhentää anniskeluaikoja. Monissa Euroopan maissa anniskelua on jo rajoitettu esimerkiksi niin, että alkoholia ei saa enää myydä puolenyön jälkeen. Viro kertoi viikko sitten, että se aikoo kieltää alkoholijuomien anniskelun öisin puolenyön ja aamukymmenen välillä.

Hallituksen aikeista uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Lue lisää: Viro kielsi alkoholin anniskelun öisin ja Husin diagnostiikkajohtaja ehdottaa samaa Suomessa

Myös Suomen hallituksessa on puhuttu anniskeluaikojen rajoittamista, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Tällä hetkellä voimassa on asetus, joka rajoittaa asiakasmääriä ja asettaa erinäisiä hygieniavelvoitteita ravintoloille.

Asetus raukeaa, ellei sitä uusita 30. syyskuuta mennessä. Uusi asetus on jo valmistelussa. Hallituksella on käytössään samat keinot kuin viime keväänä, eli se voi rajoittaa muun muassa aukioloaikoja, anniskeluaikoja ja asiakkaiden enimmäismääriä.

Ravintoloiden aukioloaikojen, alkoholin anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoitukset lopetettiin 13. heinäkuuta.

HS:n hallituslähteiden mukaan hallituksessa ei ole halua tiukennuksiin, jotka radikaalisti heikentävät kaikkien ravintoloiden toimintaedellytyksiä.

Päätökseen vaikuttaa ennen kaikkea se, mikä on ensi viikon tieto koronavirustartuntojen leviämisestä.

Yksi vaihtoehto on, että hallitus vain jatkaa nykyisiä rajoituksia, ja alueviranomaiset tekevät esimerkiksi aukioloajoista alueellisia suosituksia.

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella. Se on voimassa 31. lokakuuta saakka. Asetus puolestaan on voimassa 30. syyskuuta saakka.