Lausuntokierros päättyy tänään. Tähänastisista lausunnoista näkyy, että valtion tiukka ohjaus epäilyttää, samoin rahoituksen riittävyys ja uudistuksen aikataulu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen aikataulu epäilyttää monia, jotka ovat jättäneet arvionsa hallituksen kirjoittamista, uudistusta koskevista laeista. Lakien lausuntokierros päättyy perjantaina.

HS kävi läpi lausuntoja siinä vaiheessa, kun osa niistä oli vielä saapumatta. Peruslinjat näkyvät jo tähänastisista.

Maakuntien olisi tarkoitus aloittaa vuoden 2023 alussa, mutta muun muassa Kuntaliitto varoittelee hallitusta liian tiukasta aikataulusta. Liitto korostaa, että myös lausunnoissa tuleva palaute pitää ehtiä ottamaan huomioon.

Enemmistö lausunnonantajista olisi valmis vihdoin etenemään vuosikaupalla jahkaillun uudistuksen kanssa, mutta korjaustarpeita nousee paljon esiin. Lakipakettia pidetään kuitenkin hyvänä perustana.

Vain vähemmistö on sitä mieltä, ettei koko uudistusta tarvittaisi. Vähemmistöön kuuluvien mielestä maakuntia ei tarvittaisi, vaan nykyistä kuntapohjaista järjestelmää viilaamalla päästäisiin parempaan lopputulokseen. Tätä mieltä ovat kaupungeista esimerkiksi Tampere ja Seinäjoki.

Sanna Marinin (sd) hallituksen suunnittelema maakuntien perustaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus alkavat lähestyä sitä vaihetta, että eduskunta pääsee pureskelemaan lakiesityksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoitti lakiesitykset keväällä, esitteli ne alkukesästä ja lähetti arvioitavaksi eri puolille. Sanansa ovat voineet sanoa muun muassa kunnat, sairaanhoitopiirit, etujärjestöt, maakuntien liitot ja muut mahdolliset tahot, joihin uudistus vaikuttaa.

Marinin hallituksen tavoite on, että eduskunta saisi lakiesitykset joulukuussa. Lait tulisivat voimaan ensi vuoden aikana, jolloin maakuntavaalit olisi mahdollista pitää alkuvuodesta 2022. Sotesta vastaavat maakunnat aloittaisivat vuoden 2023 alusta.

HS käy läpi joitakin pääkohtia, jotka nousevat esiin annetuista lausunnoista.

Onnistuuko uudistus aikataulussa?

Osa lausunnonantajista on sitä mieltä, että vuosi 2023 tulee liian pian. Osassa maakuntia vastuu soten järjestämisestä on jo nyt koko maakunnan kokoisilla sote-kuntayhtymillä, ja näissä maakunnissa uudistus on helpompi panna toimeen.

Sen sijaan esimerkiksi Espoo varoittaa, että sen ympärille rakentuvalla Länsi-Uudenmaan maakunnalla ei ole valmiita rakenteita pohjana. Forssan hyvinvointikuntayhtymän mukaan vuoden 2024 alku olisi realistisempi tavoite.

Kunnista sanotaan myös, että pandemiatilanteen takia ei olla normaalioloissa ja terveydenhuolto on pahasti kuormittunut, mikä on vaikea hetki uudistaa.

Ovatko tulevat maakunnat riittävän itsenäisiä?

Valtio aikoo ohjata tulevia maakuntia huomattavasti enemmän kuin nykyisiä kuntia. Muun muassa niin, että sote-maakunnan oikeutta hankkia palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta ja oikeutta käyttää vuokratyövoimaa rajoitetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelee vuosittain kunkin sote-maakunnan kanssa sen tehtävien toteutumisesta ja hyväksyy tai hylkää maakunnan investointisuunnitelman.

Sote-maakuntien rahoitus tulee alkuvaiheessa valtiolta, joka päättää myös rahoituksen perusteista.

Osa hyväksyy sen, että valtion ote kiristyy, koska perimmäisenä tavoitteena on kansalaisten tasa-arvo eri puolilla Suomea ja järkevä rahankäyttö. Osan mielestä tämä tuhoaa tulevien maakuntien itsehallinnon.

”On perusteltua kysyä, onko näin vahvasti ja yksityiskohtaisesti valvotussa mallissa sote-maakunnalla tosiasiallista itsemääräämisoikeutta”, Keski-Pohjanmaan sotesta vastaava kuntayhtymä Soite lausuu. Soite pitää lakikokonaisuutta ”valvontalakina”.

Espoo huomauttaa, että valtio ottaa itselleen merkittävän määrän päätöksiä, jotka nyt kuuluvat kuntademokratian piiriin.

Kuntaliiton mielestä valtion ohjaus on useissa kohti tarpeettoman tiukka ja investointien ohjaus liian raskas. Esityksessä ei Kuntaliiton mielestä ole selkeästi määritelty, mikä määrä omaa palvelutuotantoa maakunnassa pitää olla ja milloin saa käyttää ostopalveluita.

Riittävätkö maakuntien rahat?

Maakuntien ja soten rahoitus tulee jatkossa valtiolta, koska maakuntavero tulee vasta uudistuksen perässä joskus lähivuosina. Rahoitus on tarkoitus ohjata maakuntiin niin, että siinä otettaisiin huomioon erot palvelutarpeessa ja järjestämisen olosuhteissa. Osassa maakuntia väestö on iäkästä ja sairastavaa, kun esimerkiksi Uudellamaalla väestö on nuorempaa ja terveempää.

Alustavat rahoituslaskelmat kertoivat, että osassa tulevia maakuntia soteen ja pelastustoimeen käytetään nyt enemmän rahaa kuin ne jatkossa tulevat saamaan valtiolta.

Hallitus yrittää suunnitella rahoituksen myös niin, että maakunnille tulisi kannustin tehostaa toimintaansa: sote-palveluiden tarpeen arvioitu kasvu otetaan huomioon 80-prosenttisesti. Ei siis kokonaan. Rajoitusta ei sovelleta uudistuksen kahtena ensimmäisenä vuonna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n näkemyksenä on, että ennustettu palvelutarpeen kasvu tulisi huomioida rahoituksessa lähes täysimääräisesti eikä vain 80-prosenttisesti. Muuten palvelut ovat pitkällä aikavälillä vaarassa.

Lopputulos on se, että rahoitus huolettaa maan joka kolkassa.

”Uusi rahoitusmalli ja siihen liittyvä tasausjärjestelmä johtaa merkittävään tulonsiirtoon Uudeltamaalta muualle Suomeen”, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

”Kustannusten kasvun 80 prosentin leikkuri on liikaa maan muuttotappioalueille ja erityisesti Etelä-Savon sote-maakunnalle”, arvioi Etelä-Savon sotesta vastaava Essote.

Miten Suomi pitäisi jakaa maakuntiin?

Lakiehdotuksessa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivät Etelä-Savosta Pohjois-Savoon. Tämä oli koepallo, josta jo etukäteen kerrottiin, että lausuntopalaute ratkaisee paljon.

Rajojen siirto ei saa paljon kannatusta. Savonlinna, joka on huolissaan sairaalastaan, ajaa siirtoa hartiavoimin. Pohjois-Savon kunnat eivät innostu, ja Etelä-Savossa pelätään maakunnan kuihtumista. Siirtyviksi ehdotetuista kunnista Sulkava haluaa pysyä Etelä-Savossa.

Osa maaseutukunnista paheksuu sitä, että hallitus teki Uudenmaan ja Helsingin erillisratkaisun, jossa Uudenmaan jättimaakunnan sijaan tulee neljä sote-maakuntaa ja Helsinki. Paheksujien mielestä tämä poikkeus lisää eriarvoisuutta Suomen sisällä.

THL on huolissaan siitä, että Uudellamaalla ei ratkaisun myötä toteudu sotessa tavoiteltu integraatio eli se, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto nivotaan yhteen.

Esitys sääntelee, miten paljon maakunta voi ostaa palveluita ulkoa. Onko sääntely tehty oikein?

Osassa kuntia ja kuntayhtymiä on käytössä niin sanottu monituottajamalli, jossa käytetään rinnakkain omia julkisia palveluita, kolmannen sektorin eli järjestöjen palveluita ja yksityisten yrittäjien palveluita. Pelkona on, että valtion voimistuva sääntely estää ostopalveluiden järkevän käytön maakunnissa.

”Monituottajuudella on voitu lisätä palvelujen tuottavuutta ja hillitä osaltaan kustannusten kasvua erityisesti vanhus- ja sosiaalipalveluissa. Uudistuksessa tulee turvata monituottajuuden jatkuminen ja palvelusetelin käyttäminen hankintatapana”, toivoo Pyhäjärven kunta.

Forssan hyvinvointikuntayhtymän mielestä yksityisen palvelutuotannon käyttömahdollisuuksia on rajattu liian tiukasti.

”Olisi toivottavaa, että normien lähtökohta olisi pragmaattinen toiminta eivätkä ne edustaisi voimakasta ideologista painotusta kuten Sipilän ja nyt toiseen suuntaan Marinin hallituksen lakiluonnokset”, Forssasta paheksutaan.

Isot ostosopimukset voisivat mennä mitättömiksi. Miten tätä arvioidaan?

Lakiesitys aikoo puuttua isoihin sote-palveluiden ulkoistuksiin, joita on tehty eri puolilla Suomea. Kunnan koko sote tai alueen erikoissairaanhoito on siirretty pitkillä sopimuksilla yksityisille yrityksille. Tämä sitoo tulevien maakuntien mahdollisuutta järjestää alueen palvelut mieleisellään tavalla.

Ratkaisuna on se, että laissa säädettäisiin ostopalvelusopimusten olevan mitättömiä, jos niissä on sovittu tulevan lain säännösten vastaisia asioita eikä niitä voi muuttaa lainmukaisiksi.

Useat lausunnonantajat varoittavat, että tästä voi tulla ongelmia perustuslain omaisuudensuojan takia. Sopimusten mitätöiminen taannehtivasti on poikkeuksellista. Lausunnoissa ehdotetaan paremmaksi menettelyksi sitä, että maakunta voisi irtisanoa sopimukset ja sen jälkeen irtisanomisen voisi riitauttaa erillisessä oikeusprosessissa.

Keskustan lausunnon mukaan laajat ulkoistussopimukset muodostavat erikoistapauksen. Näitä koskeva arviointi on tehtävä perustuslakivaliokunnassa.

”Ratkaisua sopimusten purkamisesta ja siitä seuraavia taloudellisia riskejä ei pidä jättää yksittäisen maakunnan vastuulle vaan niiden perusteet on ratkaistava eduskunnassa”, keskusta sanoo.