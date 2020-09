Puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunan lausunnon pitäisi valmistua lokakuun aikana.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee tiistaina 6. lokakuuta entistä oikeuskansleria, oikeustieteen tohtoria Jaakko Jonkkaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) rikosepäilyistä.

”Kun mietimme, haluaako valiokunta vielä jostakin asiasta selvitystä, siinä pyöriteltiin erilaisia asiantuntijoita. Jonkka sitten nousi yhtenä esille”, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd).

Hänen mukaansa Jonkka arvioi asiaa kokonaisuutena.

”Ei ole mitään yhtä yksittäistä kysymystä, vaan hänelle on mennyt asiakirjanippu, ja hän ottaa siihen kokonaisuutena kantaa.”

Ojala-Niemelän mukaan tapaus etenee aikataulussaan, ja valiokunnan mietinnön pitäisi valmistua lokakuun aikana.

Perustuslakivaliokunta ei ole aikaisemmin ulkoministeri Haaviston asiaa käsitellessään kuullut oikeustieteen tohtori Jonkkaa. Hänen väitöskirjansa aiheena oli syytekynnys.

Keskusrikospoliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Epäilty rikos on tapahtunut viime syksynä, jolloin ministeri Haavisto päätti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien takia.

Rikosepäilyn keskipisteessä on se, miten suomalaisten avustamisessa al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olisi pitänyt toimia. Myöhemmin Haavisto pyysi Tuomiselta anteeksi ja tarjosi hänelle mahdollisuutta jatkaa tehtävässään.

Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Ulkoministeri Haavisto on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Eduskunta voi päättää nostaa syytteen valtioneuvoston jäsentä eli ministeriä vastaan, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syytteeseen asettaminen edellyttää, että enemmistö eduskunnassa annetuista äänistä kannattaa sitä.

Eduskunta päättää syyttämisestä sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta on antanut asiassa mietinnön. Toisin sanoen perustuslakivaliokunta arvioi, mikä olisi mahdollisesti rikos, josta ministeri Haavisto pitäisi asettaa syytteeseen.

Perustuslakivaliokunta on tähän mennessä kuullut ministeri Haaviston virkatoimien lainmukaisuuden arvioinnissa yhdeksään oikeustieteilijää. Valtiosääntöoikeuden tutkijoista se on kuullut emeritusprofessori Mikael Hidéniä, professori Veli-Pekka Viljasta ja professori Tuomas Ojasta.

Hallinto-oikeuden tutkijoista valiokunta on kuullut emeritusprofessoreita Kaarlo Tuoria, Olli Mäenpäätä ja Heikki Kullaa.

Rikosoikeuden tutkijoista perustuslakivaliokunnassa ovat olleet professori Kimmo Nuotio, professori Sakari Melander ja emeritusprofessori Pekka Viljanen.

Perustuslakivaliokunta pyysi helmikuussa valtakunnansyyttäjää selvittämään, onko ulkoministeri Haavisto mahdollisesti syyllistynyt virkarikokseen konsulipäällikön virkajärjestelyissä. Valtakunnansyyttäjä määräsi keskusrikospoliisin suorittamaan asiassa esitutkinnan.