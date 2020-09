Vastaajista 45 prosenttia sanoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on onnistunut viestinnässään pandemian aikana melko hyvin.

Kunnallisalan kehittämissäätiön Kaksin kyselytutkimuksen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) ja presidentti Sauli Niinistö ovat selviytyneet hyvin viestinnästä koronaviruspandemian aikana.

Kyselyssä tiedusteltiin, ”miten seuraavat tahot ovat onnistuneet tiedonvälityksessä ja viestinnässä, jos asiaa arvioidaan koronaviruksen torjunnan sekä sen taloudellisten ja sosiaalisten seuraamusten kannalta”.

Asteikko, jota kyselyssä käytettiin, oli viisiportainen: erittäin hyvin, melko hyvin, ei hyvin eikä huonosti, melko huonosti ja erittäin huonosti. Lisäksi vastausvaihtoehtona oli ”ei osaa sanoa”.

Vastaajista 42 prosenttia oli sitä mieltä, että pääministeri Marin on onnistunut viestinnässä koronaviruspandemian aikana ”melko hyvin”. 25 prosenttia oli sitä mieltä, että suoritus oli ”erittäin hyvä”.

Vastaajista 10 prosenttia arvioi, että pääministeri Marin on suoriutunut viestinnästä ”melko huonosti”, ja 7 prosenttia piti viestintää ”erittäin huonona”.

Vastaajista 41 prosenttia koki, että presidentti Niinistö on onnistunut viestinnässä ”melko hyvin”. 28 prosenttia oli sitä mieltä, että viestintä on ollut erittäin hyvää.

Vastaajista 2 prosenttia koki, että Niinistön viestintä on ollut erittäin huonoa, ja 5 prosenttia koki sen melko huonoksi.

Kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tutkimusaineisto on koottu yrityksen gallupkanavalla 11.–16. syyskuuta. Haastatteluja tehtiin yrityksen mukaan yhteensä 1 039.

Vastaajat edustavat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on Kantar TNS:n mukaan koko aineistossa suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vastaajista 45 prosenttia sanoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on onnistunut viestinnässään pandemian aikana melko hyvin. 12 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä, että viestintä on ollut melko huonoa.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun viestintä on ollut 37 prosentin mielestä hyvää (6 % erittäin hyvä, 31 % melko hyvä). Huonona sitä on pitänyt 30 prosenttia (16 % melko huono, 14 % erittäin huono).

Sisäministeri Maria Ohisalon viestintä taas on ollut 36 prosentin mielestä hyvää (7 % erittäin hyvä, 29 % melko hyvä). Huonoksi sen arvioi 28 prosenttia vastaajista (15 % melko huono, 13 % erittäin huono).

Kyselyn mukaan media on selvinnyt tiedonvälityksestä pandemian keskellä kohtalaisen onnistuneesti.

Vastaajista 6 prosenttia piti tiedonvälitystä erittäin hyvänä ja 38 prosenttia melko hyvänä. Vastaajista 29 prosentin mukaan uutisointi ei ole ollut hyvää eikä huonoa. Tiedonvälitystä piti erittäin huonosti onnistuneena 6 prosenttia.

Kyselyssä tiedusteltiin myös puoluekantaa. Kyselyn mukaan Sdp:n kannattajat ovat keskimäärin tyytyväisempiä lähes kaikkien tahojen koronavirusviestintään.

Perussuomalaisten kannattajat tuntevat taas vähemmän luottamusta kaikkien toimijoiden viestintää kohtaan. Kokoomuksen kannattajat kehuvat etenkin Sauli Niinistöä.

Keskustan kannattajat kohtelevat maan hallitusta, elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk), elinkeinoelämän edustajia sekä ministeriöiden virkamiehiä keskimääräistä helläkätisemmin. Vihreiden tukijoiden luotto kohdentuu keskivertoa voimakkaammin etenkin omaan ministeriin Maria Ohisaloon, pääministeri Mariniin ja THL:ään.