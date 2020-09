Itsenäisyyspäivä

”Juhlimme Suomea ja itsenäisyyttämme kaikkien suomalaisten kanssa yhdessä uudenlaisen ohjelman kautta,” tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo tiedotteessa.

Perinteisiä Linnan juhlia ei tänä vuonna järjestetä, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia.

Presidentinlinnassa järjestettävän kutsuvieras­tilaisuuden sijaan suomalaiset kutsutaan ”viettämään itsenäisyyspäivää ruutujen välityksellä”.

”Juhlavastaanotto on aiemmin koonnut Presidentinlinnaan pari tuhatta suomalaista. Mutta myös kodeissa vietetään itsenäisyyspäivää, miljoonat television ääressä. Vaikka tänä vuonna emme kokoonnu perinteisellä tavalla Presidentinlinnaan, ei se suinkaan vähennä juhlan merkitystä,” tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo tiedotteessa.

”Juhlimme Suomea ja itsenäisyyttämme kaikkien suomalaisten kanssa yhdessä uudenlaisen ohjelman kautta.”

Tiedotteessa ei mainita muutoksen syytä, mutta taustalla on hyvin ilmeisesti koronavirustilanne, jonka vuoksi suuria kokoontumisia ja yleisötapahtumia on tänä vuonna rajoitettu.

Ylen itsenäisyyspäivän lähetyksessä nähdään tänä vuonna suomalaista esittävää taidetta ja koosteita aiemmista Linnan juhlista.

”Presidentinlinnan lisäksi lähetyksessä vieraillaan eri puolilla Suomea ja seurataan miten eri tavoin suomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää. Katsojilla on mahdollisuus lähettää oma tervehdyksensä illan lähetykseen”, tiedotteessa kerrotaan.

Ohjelmasta ja järjestelyistä tiedotetaan lisää marraskuun alussa.

Linnan juhlia on vietetty iltajuhlamuotoisina 1920-luvulta alkaen. Kyseessä ei nyt ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun juhlat jäävät perinteisessä muodossaan väliin. Viimeksi vastaanotto peruttiin vuonna 2013, jolloin Presidentinlinna oli peruskorjattavana. Tuolloin juhlia juhlittiin kuitenkin Tampere-talossa Tampereella.

Tätä ennen presidentti Urho Kekkosen kaudella juhlat peruttiin perinteisessä muodossaan kolmesti, kerran Presidentinlinnan korjaustöiden vuoksi, kerran presidentin puolison Sylvi Kekkosen kuoleman seurauksena ja kerran presidentti Kekkosen sairauden takia. Kahdella kerroista juhlavastaanotto pidettiin Finlandia-talossa.

Historian tutkija ja tietokirjailija Laura Kolbe ei pidäkään vastaanoton peruuntumista kovin dramaattisena. Viime kuukausina on jo totuttu erilaisiin virtuaalisiin korvikkeisiin.

”Historiasta löytyy myös erilaisia variaatioita näistä juhlista. Aina ei ole oltu tämän valtavan paletin kanssa liikkeellä”, Kolbe sanoo.

Hän pitää vastaanoton perumista ajan hengen mukaisena ratkaisuna.

”Voisi olla kiusallista kutsuttujakin kohtaan, jos joukossa on riskiryhmäläisiä, jotka eivät halua olla sellaisessa joukossa. Presidentinlinnahan on hyvin täynnä silloin kun siellä on 2 000 ihmistä. Ei siellä ole helppo mitään hygieniaetäisyyksiä pitää. Eli erittäin fiksu ratkaisu minusta. Onhan meillä koettu sota- ja kriisiaikojen juhlien kohdalla, että ei ole vietetty juhlia tai on vietetty hyvin pienimuotoisesti.”

Perinteisen vastaanoton peruuntuminen ei tarkoita, etteikö kotisohvilla voitaisi juhlia kuten ennenkin, Kolbe muistuttaa. Nyt toki ilman perinteistä pukujen tuijottelua.

”Minulle tulee heti mieleen se vuoden 2017 itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien valtava aktiivisuus. Ihmiset, perheet, ystäväpiirit ja sukulaiset järjestivät oikein hauskoja pikkujuhlia. Sitä ei mikään estä. Päinvastoin, nyt on hyvä syy panna vähän parempaa päälle, jalojuomia pöytään ja hyvää seuraa. Nyt se vaan tehdään se tämän ajan hengessä. Tarvitsemme vähän tällaista arjesta kohottavaa juhlintaa.”