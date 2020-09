Linnan juhlat

”Vaikka vieraita olisi vähennetty, turvavälejä on siellä aika mahdoton pitää. Ymmärrän hyvin, että presidentti on tällaisen mielestäni hyvin viisaan päätöksen tehnyt”, sanoo Linnan juhlien vakiovieras, kansanedustaja Maria Guzenina.

Suomen itsenäisyyspäivään olennaisesti kuuluvia Linnan juhlia ei tänä vuonna järjestetä, kertoo tasavallan presidentin kanslia.

Yksi Linnan juhlien konkareista on kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok), joka ei ole pitänyt tarkalleen lukua, montako kertaa on niihin osallistunut. Monta joka tapauksessa – kansanedustajille kutsu tulee aina, ja Kanerva on ollut eduskunnassa vuodesta 1975.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) jutteli parturi-kampaaja Vuokko Mattilan kanssa vuoden 2016 Linnan juhlissa.­

”Olen jonkun kerran ollut poissa, kun olen esimerkiksi ollut Yhdysvalloissa sikäläisessä itsenäisyyspäivätilaisuudessa pitämässä puhetta”, Kanerva sanoo.

”Meidän kotiarvauksemme oli jo muutamia viikkoja sitten keittiön pöydän ääressä, että ei varmastikaan tänä vuonna ole juhlia. Tämä ei tule odottamattomana linjauksena, vaan paremminkin vastuullisena päätöksenä siitä, kuinka tällaisissa olosuhteissa pitää toimia. Kansakunta kyllä pärjää ilman tämänkertaisia juhliakin.”

Kanervan mukaan itsenäisyyspäivää voisi juhlistaa esimerkiksi käymällä sankarihaudoilla. Hänestä on myös hyvä idea, että televisiosta on luvassa suomalaista esittävää taidetta.

Tasavallan presidentin kanslia kutsui tiistaina suomalaisia ”viettämään itsenäisyyspäivää ruutujen välityksellä”.

”Juhlavastaanotto on aiemmin koonnut Presidentinlinnaan pari tuhatta suomalaista. Mutta myös kodeissa vietetään itsenäisyyspäivää, miljoonat television ääressä. Vaikka tänä vuonna emme kokoonnu perinteisellä tavalla Presidentinlinnaan, ei se suinkaan vähennä juhlan merkitystä”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo tiedotteessa.

”Juhlimme Suomea ja itsenäisyyttämme kaikkien suomalaisten kanssa yhdessä uudenlaisen ohjelman kautta.”

Kansanedustaja Maria Guzenina (sd) on myös Linnan vakiovieras. Hän on sijoittunut yleensä hyvin, kun iltapäivälehdet valitsevat juhlien tyylikkäintä pukeutujaa.

Kansanedustaja Maria Guzenina (sd) juhli vuoden 2017 itsenäisyyspäivää punaisessa iltapuvussaan yhdessä vihreiden kansanedustajan Emma Karin kanssa.­

”Tämä ilmoitus oli ennakoitavissa tässä tautitilanteen kiihtymisvaiheessa, kun ei tiedetä kuinka pahaksi tämä kääntyy. Vaikka vieraita olisi vähennetty, turvavälejä on siellä aika mahdoton pitää. Ymmärrän hyvin, että presidentti on tällaisen mielestäni hyvin viisaan päätöksen tehnyt”, Guzenina sanoo.

Guzeninan mielestä jokainen voi nyt juhlistaa Suomen itsenäisyyttä omalla tavallaan. Vastuullisuus menee kaiken edelle, Guzenina sanoo.

”Itse juhla on päivänä valtavan arvokas. On hyvä myös nyt koronakriisin keskellä pysähtyä sen eteen, miten yhtenäinen me olemme kansakuntana.”