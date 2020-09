Ulkoministeri Haavisto on perustus­laki­valio­kunnan kuultavana virka­rikos­epäilyihin liittyen

Valiokunta kuulee nyt Haavistoa ensimmäisen kerran sitten alkuvuoden, jolloin tapauksen käsittely alkoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on keskiviikkona kuultavana eduskunnan perustuslakivaliokunnassa virkarikosepäilyihin liittyen.

Kuulemisen tarkoituksena on antaa Haavistolle mahdollisuus kommentoida käsittelyn aikana kerääntynyttä aineistoa.

”Hänelle on mennyt kaikki se aineisto, joka on tässä matkan varrella kerääntynyt valiokuntaan, asiantuntijalausuntoja ja muita. Hänellä on niistä nyt mahdollisuus lausua”, kertoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd).

Haaviston kuulemisen jälkeen valiokunta kuulee vielä ensi viikolla entistä oikeuskansleria Jaakko Jonkkaa. Jonkka teki väitöskirjansa syytekynnyksestä, ja hän oli mukana kauppa- ja teollisuusministerinä toimineen Kauko Juhantalon (kesk) lahjusoikeudenkäynnissä valtakunnanoikeudessa vuonna 1993. Jos syyte Haaviston tapauksessa nostetaan, se käsitellään samaan tapaan valtakunnanoikeudessa.

Haavistolle varataan mahdollisuus kommentoida myös Jonkan lausuntoa. Valiokunta aloittaa valmistavan keskustelun tapauksesta kuulemisten jälkeen. Ojala-Niemelän mukaan valiokunta yrittää tehdä ratkaisunsa asiassa lokakuun loppuun mennessä.

Keskusrikospoliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Haavisto on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Epäilty rikos on tapahtunut viime syksynä, jolloin ministeri Haavisto päätti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien takia.

Rikosepäilyn keskipisteessä on se, miten suomalaisten avustamisessa al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olisi pitänyt toimia. Myöhemmin Haavisto pyysi Tuomiselta anteeksi ja tarjosi hänelle mahdollisuutta jatkaa tehtävässään.

Perustuslakivaliokunta pyysi helmikuussa valtakunnansyyttäjää selvittämään, onko ulkoministeri Haavisto mahdollisesti syyllistynyt virkarikokseen konsulipäällikön virkajärjestelyissä. Valtakunnansyyttäjä määräsi keskusrikospoliisin suorittamaan asiassa esitutkinnan.

Perustuslakivaliokunta sai esitutkintamateriaalin ennen kesätaukoaan ja aloitti sen käsittelyn syysistuntokauden alussa.

Eduskunta voi päättää nostaa syytteen ministeriä vastaan, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syytteeseen asettaminen edellyttää, että enemmistö eduskunnassa annetuista äänistä kannattaa sitä.

Eduskunta päättää syyttämisestä sen jälkeen kun perustuslakivaliokunta on antanut asiassa mietinnön. Perustuslakivaliokunta arvioi, mikä olisi mahdollisesti rikos, josta ministeri Haavisto pitäisi asettaa syytteeseen.