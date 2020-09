Hallituksen toivotaan antavan tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Eduskunnan lakivaliokunta katsoo, että tyttöjen ja naisten sukuelimien silpominen tulisi säätää selkeämmin rangaistavaksi rikoslaissa. Valiokunta hyväksyi asiaa käsittelevän mietintönsä yksimielisesti keskiviikkona.

Valiokunnan mietintö koski kansalaisaloitetta, jossa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Aloitteessa ehdotetaan silpomisen kieltävää omaa lakia.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttää valtioneuvostolta mahdollisimman ripeitä toimia tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Hallituksen toivotaan antavan tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on jo nykyisin rangaistavaa Suomessa. Tekoa arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Laki kattaa myös ulkomailla tehdyt rikokset.

Lakivaliokunnan mielestä nykytilaa on kuitenkin aiheellista arvioida uudelleen.

”Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on mahdollista selkeyttää säätämällä rikoslakiin tätä koskeva erityinen rangaistussäännös, mutta myös muita rikoslain vaihtoehtoja on perusteltua selvittää”, valiokunta toteaa.

Toistaiseksi Suomessa ei ole annettu tyttöjen sukuelinten silpomisesta yhtään tuomiota.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps) pitää säännösten selkiyttämistä tärkeänä muun muassa siitä syystä, että maahanmuuton myötä kysymys on tullut ajankohtaisemmaksi Suomessa. Lisäksi silpominen eroaa monin tavoin muista pahoinpitelyrikoksista, esimerkiksi siten, että siihen usein sisältyy etukäteissuunnittelua, hän sanoo.

”Tämän on hyvin toisen tyyppinen rikos, minkä vuoksi siinä tarvitaan enemmän pohdiskelua ja enemmän ehkä rangaistusasteikkoakin ja selkeää rangaistavuutta.”

Meri katsoo, että säännösten selkiyttämisellä voi olla myös ennaltaehkäisevä vaikutus.

”Erittäin iloinen olen siitä, että kun tätä tyttöjen asiaa on monesti käsitelty, niin tähän vihdoin tuli valiokunnasta yksimielinen tahtotila”, hän sanoo.

Sukuelinten silpomisesta käydyssä keskustelussa on ollut erimielisyyttä siitä, tarvitaanko käytännön torjumiseksi erillinen laki.

Lakivaliokunta ei sinällään tue kansalaisaloitteessa esitettyä erillislakia, mutta se tukee aloitteen henkeä siitä, että teon rangaistavuutta pitää selkeyttää. Valiokunnan mielestä selkeyttävät säädökset tulee lisätä rikoslakiin.

Erillislain kannattajat ovat yksinkertaistaen sitä mieltä, että silpomisen kieltäminen selkeyttäisi viestiä siitä, että se on rikos. Lisäksi he muistuttavat, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa ei ole silpomisen kieltävää erillistä lakia.

Useat oikeustieteilijät ovat kuitenkin suhtautuneet epäillen ajatukseen erillisestä säädöksestä. Ajatuksena on, että se ei välttämättä toisi lain piiriin mitään sellaista, joka ei jo nyt ole rangaistavaa. Esimerkiksi pitkään silpomisen vastaista työtä tehnyt Ihmisoikeusliitto ei ollut mukana kansalaisaloitteessa.

Järjestön mukaan ongelma Suomessa ei ole niinkään lainsäädäntö, vaan se, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät aina ota tyttöjen sukuelinten silpomista puheeksi. Ihmisoikeusliitto pitää kuitenkin hyvänä, että lakiasia selvitetään perusteellisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että Suomessa asuu 10 000 naista, joiden sukuelimet on silvottu. Yleensä silpominen on tapahtunut ennen Suomeen tuloa. Heidän lisäkseen 650–3 000 Suomessa asuvaa tyttöä voi olla vaarassa joutua silvotuksi. Luvut ovat karkeita arvioita.

Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä valiokunta selvitti myös poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevaa oikeustilaa ja käytäntöä. Valiokunnan mukaan myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita tulisi selvittää ja arvioida tarkemmin. Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.