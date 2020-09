Viestintä korona­virus­toimista on sekavaa, eikä siitä pidä syyttää vain poliitikkoja

Koronavirusta taltutetaan nyt hajautetusti viranomaisten päätöksin, mikä on sekoittanut koronavirustoimista tiedottamisen, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka analyysissään.

Milloin ja missä pitäisi käyttää kasvosuojaa? Miksi viranomaiset aina vain suosittelevat eivätkä käske? Milloin pitää olla karanteenissa?

Suomalaisten päässä vilisee koronaviruksesta kysymyksiä, joihin löytyy toki vastaus – jos jaksaa etsiä ja kuunnella.

Ikävä kyllä virus on sen verran vikkelä, että suositus on usein jo muuttunut, kun edellisen määräyksen on sisäistänyt.

Toisin oli keväällä, vaikka toki silloinkin koronaviruksen vastaisia toimia kritisoitiin oikein olan takaa.

Keväällä etenkin pääministeri Sanna Marin (sd) sai paljon kiitosta viestinnästään.

Tiedottamista helpotti se, että valtio otti käyttöönsä ensimmäistä kertaa sodan jälkeen kansalaisten perusoikeuksia rajoittavan valmiuslain. Laki siirsi poliitikoille valtaa, joka on normaalisti viranomaisilla. Viestit tulivat yhdestä luukusta ja määräyksinä.

Valmiuslaki oli kuitenkin vaarallinen muistutus siitä, kuinka helposti poliitikot voivat halutessaan rajoittaa keskeisiä kansalaisoikeuksia, kuten vapaata liikkumista.

Suomi on ollut toisen maailmansodan jälkeen aika lailla lintukoto, jossa on ollut hyvin vähän poliittista väkivaltaa ja terrorismia.

Toisin on esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja Italiassa, joissa on ollut terrori-iskuja vuosikymmeniä.

Osin tämän takia näissä maissa on käytössä lakeja, joilla poliitikot voivat nopeasti rajoittaa kansalaisoikeuksia tai määrätä kovia toimia. Maskisakot tai muut kovat toimet eivät ole kuitenkaan pelastaneet maita koronapandemialta.

Valmiuslaki ei ole enää voimassa. Poliitikkoja ei enää edes näy yhtä usein julkisuudessa.

Tämä ei johdu niinkään viranomaisten selän taakse piiloutumisesta vaan siitä, että poliitikon on usein syytäkin pysytellä viranomaisten takana.

Koronataistelun eturintamassa ovat nyt alueelliset viranomaiset, eivätkä poliitikot saa määrätä, millaisia yksittäisiä päätöksiä viranomaiset tekevät.

Pääministeri ei voi päättää, kuinka suurissa ryhmissä saa kokoontua vaikkapa Kainuussa tai kenet pitää asettaa karanteeniin. Jos ministeri yrittää toimia näin, hän on pian valtakunnanoikeudessa.

Hallitus teki 3. syyskuuta tärkeän periaatepäätöksen, jossa kuvaillaan, miten Suomi etenee koronaviruksen kanssa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole määräys tai laki siitä, miten viranomaisten pitää toimia. Kyse on ohjeesta, johon viranomaiset voivat halutessaan vedota päätöksiä tehdessään.

” Ei voi olla niin, että asiasta kuin asiasta pitää lopulta kysyä THL:n johtajalta Mika Salmiselta.

Tässä periaatepäätöksessä on määritelty karkeasti, miten Suomessa olisi syytä toimia koronatautitilanteen perustasossa, kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa.

Vasta pahimmassa vaihtoehdossa, leviämisvaiheessa, keinovalikoimaan kuuluvat valtakunnalliset rajoitukset, jotka usein vaativat myös poliittisia päätöksiä.

On olemassa kaksi poikkeusta, joissa on tänä syksynä tehty edelleen valtakunnallisia päätöksiä. Toinen koski rajoja ja matkustusta, toinen ravintoloita. Alueellisilla viranomaisilla ei ole oikeutta määrätä alueensa ravintoloiden aukioloajoista, vaan se pitää tehdä valtakunnallisilla säädöksillä.

Koronaviruksen torjunta on laajalti vapaaehtoista. Jos ihmiset eivät välitä hygienianeuvoista, tauti leviää.

Käsien pesua ei kukaan pysty valvomaan. Sen laiminlyönnistä ei tiettävästi sakoteta missään Euroopan maassa.

Uskottava viestintä on siksi koronapandemian nujertamisessa aivan keskeisessä asemassa. Ainakaan yksiselitteistä viestintä ei nyt ole.

Viestinnän vaikeutta ei selitä se, että Suomen perustuslaki suojelee kansalaisia poliitikkojen ja viranomaisten mielivallalta ja että tilanne on poikkeuksellinen.

Se, ettei koronatoimien kokonaisviestintää tunnu hallitsevan juuri kukaan, johtuu julkisen hallinnon tiukasta reviirijaosta.

Niinpä viranomaisten, toimittajien, yritysten tai yksittäisten kansalaisten on ollut erittäin vaikea saada tolkkua esimerkiksi matkustuspäätösten yksityiskohdista.

Ministeriöiden virkamiehet vastaavat oman sektorinsa kysymyksiin. Kukaan ei halua suin surminkaan vastuuta koko viestinnästä. Lopputulos on, että kokonaiskäsitys päätetyistä asioista jää sekavaksi.

Ei voi olla niin, että asiasta kuin asiasta pitää lopulta kysyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajalta Mika Salmiselta.

Virkakunta on hyvin tarkka siitä, ettei se tee virheitä. Tämä on ymmärrettävä ja loistava piirre, sillä kansalainen voi aina vetää virkamiehen oikeuteen.

Tämä johtaa helposti myös jäykkyyteen ja varovaisuuteen etenkin nyt, kun erittäin laajoja ihmisjoukkoja koskevia päätöksiä pitäisi tehdä nopeasti.

” Voi olla, että pian pääministeri kertoo taas viikoittain, miten kansalaisten oikeuksia rajoitetaan.

Eivät alueelliset viranomaiset ole tottuneet lopettamaan lasten harrastuskäyntejä ja kieltämään kokoontumisia tai määräämään kansalaisia sankoin joukoin karanteeniin. Suomessa on varmasti satoja virkamiehiä, joille sopisi mainiosti, että poliitikot tekisivät korona-ajan ikävät päätökset heidän sijastaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä eri alueiden viranomaisten välillä onkin kipinöinyt kerran jos toisenkin. STM:n ja monen ministerinkin mielestä viranomaiset saattavat reagoida liian hitaasti, ja alueellisten viranomaisten mielestä STM antaa epäselviä ohjeita.

Vasta jonkin ajan päästä voidaan arvioida, ovatko viranomaiset toimineet riittävän ripeästi.

Viestintää ei ole auttanut sekään, että ministereistä eniten koronaviruksesta on viestinyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), jonka monipolvisesta puheenparresta on usein vaikea saada tolkkua.

Keinoja hallituksella ja viranomaisilla olisi.

Esimerkiksi torstaisin terveysviranomaiset pitävät koronatilanteesta valtakunnallisen tiedotustilaisuuden, jossa voisi hyvin vetää yhteen, mitä toimia milläkin alueilla on meneillään ja miksi. Jostain syystä näin ei nyt tehdä.

Suomi on koronataistelussa osittain välivaiheessa. Valmisteilla on tartuntatautilain laajennus, joka antaa esimerkiksi paikallisille viranomaisille nykyistä jykevämmät valtuudet tehdä päätöksiä. Laki säädetään, jotta hallituksen ei tarvitsisi turvautua valmiuslakiin.

Lain pitäisi tulla voimaan loppuvuodesta. Voi olla, että jo sitä ennen joudutaan jälleen ottamaan valmiuslaki käyttöön.

Silloin koittaa taas aika, jolloin pääministeri kertoo viikoittain, miten kansalaisten oikeuksia rajoitetaan.