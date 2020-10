Lastensuojelu

Ohisalo kertoi Twitterissä, että on antanut kiireellisen toimeksiannon, jotta asia korjataan pikaisesti.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on huolestunut tiedoista, joiden mukaan poliisi on ryhtymässä laskuttamaan muun muassa lastensuojelua antamastaan virka-avusta. Hän kertoo Twitterissä, että on antanut kiireellisen toimeksiannon, jotta asia korjataan pikaisesti.

Hän viittaa lastensuojelun kentältä ja kunnista tulleeseen palautteeseen laskutuksesta.

Yle uutisoi tänään, että poliisi alkaa laskuttaa osasta muille viranomaisille tai yksityisille ihmisille antamastaan virka-avusta. Poliisi lähettää laskun esimerkiksi lastensuojeluviranomaisten tai eläinlääkärin tarvitsemasta virka-avusta, mutta mielenterveyspotilaisiin tai ulosottoon liittyvät tehtävät ovat maksuttomia.

Yle kertoo, että poliisin maksuasetus on ollut voimassa jo vuodesta 1994 lähtien, mutta tulovirta annetusta virka-avusta on lähes pyöreä nolla. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan tähän mennessä poliisilaitoksilta on lähetetty vain yksittäisiä laskuja.