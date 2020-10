Metsäteollisuus ilmoitti torstaina sopivansa jatkossa työehdoista ainoastaan paikallisesti.

Suomen yrittäjät -järjestön mielestä Metsäteollisuuden irtautuminen työehtosopimusjärjestelmästä on ”oikea ja rohkea ratkaisu”.

”Se vastaa yrittäjien tavoitteita”, sanoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa. ”Tämä on merkittävä avaus, joka muuttaa Suomen työmarkkinoita.

Työehtosopimuksista on sovittu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisillä sopimuksilla ainakin 1940-luvulta asti. Välillä niitä sorvasivat keskusjärjestöt, kunnes viime vuosina on palattu takaisin alakohtaisiin sopimuksiin.

Suomen yrittäjien Pentikäisen mielestä metsäteollisuuden työnantajajärjestön päätös on askel eteenpäin: ”Tärkeä työelämäuudistus, joka siirtää sopimisen painopistettä oikeaan suuntaan.”

Suomen yrittäjät on jo pidemmän aikaa kampanjoinut sen puolesta, että myös järjestäytymättömissä yrityksissä voitaisiin sopia työehtosopimuksissa määritellyistä joustoista paikallisesti. Tähän asti joustot on varattu järjestäytyneisiin yrityksiin.

”Tämä on kansallisen vaikuttajan rohkea ratkaisu, joka siirtää sopimisen painopisteen sinne, missä työtä tehdään eli yrityksiin ja työpaikoille”, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

EK:n suuren jäsenliiton Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle pitää Metsäteollisuuden ratkaisua historiallisena, mutta ymmärrettävänä.

”Paikalliset ratkaisut ovat nykyaikaa. Sellaista maailmaa ei vain enää ole, jossa valtakunnan tason kabinetissa päätetään yksittäisen yrityksen työehdoista. Metsäteollisuuden ratkaisu varmasti herättää keskustelua siitä, mikä valtakunnallisen työehtosopimusjärjestelmän tulevaisuus on.”

Helle ei ota kantaa siihen, tuleeko Metsäteollisuuden ratkaisu vaikuttamaan myös Teknologiateollisuuden toimintaan. Hän sanoo Teknologiateollisuuden pyrkineen tähän saakka edistämään paikallista sopimista olemassa olevan työehtosopimusjärjestelmän kautta.

”Näitä linjauksiamme emme ole toistaiseksi muuttaneet. Kun kuulemme Metsäteollisuudelta perusteluja heidän ratkaisulleen tarkemmin, uskon, että käymme sitten myös omaa keskustelua.”

Helle lisää, että keskustelua tulisi käydä myös palkansaajapuolen kanssa.

”Toivon, että Metsäteollisuuden ratkaisu käynnistää rakentavaa keskustelua ammattiyhdistysliikkeen kanssa siitä, mitä muutoksia järjestelmä tarvitsee.”

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi, että uutinen ei tullut yllätyksenä.

”Olemme jo vuodesta 2005 miettineet, milloin konsernit esittävät tätä. Yhtiöiden strateginen asema on erilainen. Metsä Group haluaa sitoutua Suomeen, UPM ei halua sitoutua Suomeen. Tällöin neuvotteluasemissa aina joku yritys kärsii.”

Vanhala sanoo, että on mielenkiintoista nähdä, otetaanko esimerkiksi kaikki nykyisen sopimuksen osat esille myös metsäteollisuuden pienissäkin yrityksissä Alan sopimus on syntynyt kymmenien vuosien saatossa. Siinä on lähemmäs 200 sivua.

Hän sanoo, että yrityksissä ei ole työehtojen sopimisesta juuri mitään osaamista. ”Ei edes isoissa yrityksissä ole kunnolla osaamista työehtosopimusten tekemistä.”

Vanhala sanoo, että alan järjestäytymisaste on 97 prosenttia eli liiton asema neuvotteluissa on varsin vahva.

”Varmaankin tulemme neuvottelemaan koordinoidusti. En tiedä kuinka tarkkaan metsäyhtiöt ovat tämän miettineet. Neuvotteleeko jokainen yritys eri aikaan ja eri tavalla?”