Martti Hetemäki jättää rahaministeriön, ja myös valtiosihteerin viimeinen päivä venyi iltaan – ”Haikeaksi vetää ajatus, että huomenna kaikki on toisin”, kommentoi työtoveri

Valtiosihteeri Martti Hetemäki teki keskiviikkona viimeisen työpäivänsä valtiovarainministeriössä. Valtioneuvoston linnassa valoa näkyi iltaisin usein vain yhdessä – Hetemäen – työhuoneessa. Niin myös viimeisenä iltana.

Valtiosihteeri Martti Hetemäki oli keskiviikkona viimeistä päivää töissä valtiovarainministeriössä.

Hän aloitti torstaina työnsä Helsinki Graduate School of Economicsin työelämäprofessorina. Professuuri sijoittuu puoliksi Helsingin Yliopistoon ja puoliksi Aalto-yliopistoon.

Hetemäen työtoveri, finanssineuvos Martti Salmi ikuisti keskiviikkoiltana kamerallaan monille Senaatintorilla iltakävelyllä käyville tutun näyn:

”Kello on nyt 19.40 ja valtioneuvoston linnan virkamiesten työhuoneista ovat valot sammuneet – kaikista paitsi yhdestä. Martti Hetemäki on istunut Senaatintorin puoleisessa työhuoneessa vuodesta 2003, ensin alivaltiosihteerinä ja sitten valtiosihteerinä/kansliapäällikkönä”, Salmi kirjoitti Facebook-päivityksessään kymmenen minuuttia kuvanoton jälkeen.

”Tiedän että en ole ainut, joka iltaisin torilla liikkuessaan on tullut automaattisesti tarkistaneeksi, palavatko Martin ikkunoissa valot – ja kyllähän ne ovat palaneet, tavattoman säännöllisesti, vuodesta ja kriisistä toiseen.”

”Ja niinhän ne näköjään palavat myös tänä iltana, kun Martti on viimeistä päivää virassaan. Haikeaksi vetää ajatus, että huomenna kaikki on toisin. Vuonna 1982 alkanut, 38 vuoden mittainen työrupeama VM:n ja Suomen valtion palveluksessa on Martti Hetemäeltä päätöksessä ja nyt jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä tuleman pitää”, Salmi jatkoi.

Facebook-päivityksen perään tuli joukko virkamiesten, poliitikkojen, entisten erityisavustajien ja toimittajien Hetemäki-ylistystä.

Joukossa oli erilaisia anekdootteja Hetemäen uutteruudesta, hänen tavastaan kannustaa, siitä, kuinka lojaali ja avulias hän oli esimiehilleen ja siitä, kuinka tärkeää hänen työnsä on ollut Suomelle.

”Vuoden lehtikuva”, kommentoi kuvaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka toimi valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok) erityisavustajana vuosina 2007–2011.

Hetemäki oli tuolloin alivaltiosihteeri.

Hetemäki antoi keskiviikkona julkaistussa valtiovarainministeriön videohaastattelussa neuvon päättäjille, ”jota he kyllä noudattaisivat ilman minunkin ohjetta”:

”Valtion asioissa ei saa tulla suuria virheitä”, hän sanoi.