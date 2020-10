Tietty tartuntamäärä ei yksinään tarkoita epidemian siirtymistä kiihtymisvaiheeseen, sanoo STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Moni sairaanhoitopiiri arvioi, että koronavirusepidemia on niiden alueella saavuttanut kiihtymisvaiheen, kertoivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) torstaina.

Julkisuudessa on välillä ollut epäselvyyttä siitä, mitä alueita kiihtymisvaihe koskee ja miten se vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen myönsi torstain tiedotustilaisuudessa, että viestintä kansallisista ja alueellisista toimista on voinut tuntua ”viidakolta”.

”En yhtään ihmettele, että joillain alueilla kansalaiset voivat olla hämmästyneitä”, Kumpulainen sanoi.

HS keräsi STM:n ja THL:n tietoja siitä, mistä epidemian eri vaiheissa on kyse ja millaisia suosituksia tai rajoituksia niiden perusteella voitaisiin tehdä.

Mitä vaiheet tarkoittavat?

Epidemian kolme vaihetta määritellään STM:n syyskuussa julkaisemassa toimintasuunnitelmassa.

Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus – eli todettujen tapausten määrä sataatuhatta asukasta kohti – on alhainen. Vain pieni osa niistä on kotoperäisiä eli saatu alueen sisältä.

Kiihtymisvaiheessa koronatartuntojen ilmaantuvuus on viikossa vähintään 6–15 ja kahdessa viikossa vähintään 10–25. Lisäksi yli prosentti koronatestien tuloksista on positiivisia.

Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjuja esiintyy ajoittain, mutta niiden lähteet voidaan pääsääntöisesti jäljittää. Sairaalahoidossa ei tarvita erityistoimia.

Kolmas ja vakavin vaihe on leviämisvaihe, jossa sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. Taudin ilmaantuvuus on viikossa vähintään 12–25 ja kahdessa viikossa vähintään 18–50. Tapausmäärä kasvaa yli kymmenen prosentin päivävauhtia, yli kaksi prosenttia testeistä on positiivisia ja enemmistöä tartunnanlähteistä ei voida jäljittää.

Missä ollaan nyt kiihtymisvaiheessa?

STM:n mukaan Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit totesivat itse viime viikolla olevansa kiihtymisvaiheessa tai sen alussa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti, että tilanne on tämä Jyväskylän osalta.

Viime viikon aikana asukaslukuun suhteutettu tapausmäärä tosin pienentyi Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. STM:stä kuvailtiin torstaina joidenkin alueiden olevan ”rajatapauksia”.

Vakavin tilanne on Husin alueella. Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kommentoi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että alueella täyttyvät jo useimmat leviämisvaiheen kriteerit.

Mediassa epidemian vaiheita on toisinaan arvioitu alueiden tartuntamäärien perusteella. STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki huomauttaa, että ne eivät ole ainoa kriteeri.

”Kyseessä on aina kokonaisarvio. Kriteerit ovat suuntaa antavia, eikä epidemian vaiheiden välillä ole mekaanisen jyrkkää rajaa. Myös alueen koko ja reagointikyky varmasti vaikuttavat niiden tilannearvioihin”, Voipio-Pulkki sanoo.

Kuka määrittelee, missä vaiheessa ollaan?

Joko THL tai alueelliset viranomaiset itse.

”Tässä on tavallaan kaksi prosessia rinnakkain”, kuvailee THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Paikallisesti aluehallintovirastot (avit) ja kunnat voivat päättää toimivaltaansa kuuluvista suosituksista ja rajoituksista oman arvionsa pohjalta. Käytännössä arvion tekee usein alueellinen yhteistyöryhmä, jossa on avien ja kuntien lisäksi sairaanhoitopiirin ja THL:n edustajia.

Valtakunnallisissa päätöksissä hallitus nojaa THL:n arvioihin. Hallitus linjasi tällä viikolla, että ravintoloiden toimintaa aiotaan rajoittaa kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa muita tiukemmin; tässä tapauksessa kiihtymisvaiheen siis määrittelee THL:n lausunto.

”THL antaa tartuntatautilain mukaisena asiantuntija­viranomaisena lausunnon kuultuaan alueellisia yhteistyöryhmiä sekä STM:n tilannekuva- ja mallinnusryhmää”, Voipio-Pulkki kommentoi ravintola-asiaa.

Hallituksen päätöksellä rajoitetaan nyt kahta asiaa: ravintoloiden toimintaa ja Suomeen saapumista ulkomailta. Muita valtakunnallisia päätöksiä ei Voipio-Pulkin tietojen mukaan ole valmisteilla.

Mitä kiihtymisvaiheessa tapahtuu?

Se riippuu avien ja kuntien päätöksistä. STM:n toimintasuunnitelman mukaan kiihtymisvaiheen toimia voivat olla esimerkiksi etätyösuositukset ja kasvomaskisuositusten laajentaminen. Näitä myös alueet ovat tuoneet esiin omissa suunnitelmissaan.

Mahdollisia ovat myös hoitolaitos­vierailujen rajoitukset, etäopetukseen siirtyminen, julkisten tilojen ja toimintayksiköiden sulkeminen sekä yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten rajoittaminen.

Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla THL:n maskisuositus laajenee korkeakouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä kaikkiin julkisiin sisätiloihin ja yleisötilaisuuksiin, joissa lähikontakteja ei aina voi välttää, mukaan lukien kaupat. Alueet voivat ottaa maskisuositukset käyttöön sellaisenaan tai soveltaa niitä, Puumalainen kertoo.

Lisäksi hallitus ilmoitti tiistaina, että kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa ravintoloiden rajoitustoimia tiukennetaan. Alkoholianniskelun on loputtava viimeistään kello 22, ovet on suljettava kello 23 ja sisään saa ottaa korkeintaan puolet normaalisti sallitusta asiakasmäärästä.

Mitä leviämisvaiheessa tapahtuu?

Leviämisvaiheessa alueet ottanevat käyttöön tiukempia ja laajempia rajoituksia aiemmin luetellusta repertuaarista.

THL:n maskisuositus laajenee kaikkiin julkisiin sisätiloihin, yleisötilaisuuksiin, yläkouluihin ja taksissa matkustamiseen.

Jos alueelliset toimet eivät riitä, käyttöön voidaan ottaa valtakunnallisia suosituksia ja rajoituksia. Viimeinen vaihtoehto on ottaa valmiuslaki uudestaan käyttöön.

Kuinka pahassa tilanteessa ryhdyttäisiin laajoihin valtakunnallisiin rajoituksiin?

”Riippuu kokonaisarviosta. Toimintasuunnitelman henki on, että jos useammassa sairaanhoitopiirissä ollaan leviämisvaiheessa, alue näyttää laajenevan eikä kehitystä saada käännettyä, niin kyllähän silloin ollaan lähellä keskustelua valtakunnallisista rajoituksista”, Voipio-Pulkki sanoo.

Hän ei osaa sanoa, millaisista rajoituksista aloitettaisiin.

”Sitä on tässä vaiheessa mahdoton ennakoida. Mutta sinnehän katseet täytyy kääntää, missä on suuri määrä ihmisiä suhteellisen pienessä tilassa ilman mahdollisuutta turvaväleihin.”

Olisiko esimerkiksi jonkin maakunnan sulkeminen taas mahdollinen?

”Mikään rajoitus ei lähtökohtaisesti ole täysin pois suljettu. Mutta kynnys olisi varmasti hyvin korkea.”

Miten oman alueen tilanteesta saa tietoa?

THL:n Puumalainen heitti tiedottamispallon torstaina alueiden suuntaan. Hän sanoi, että sairaanhoitopiirien ja niiden vetämien yhteistyöryhmien tulisi kerätä alueensa kuntia koskevat suositukset ja rajoitukset omille verkkosivuilleen.

”Ei ole oikein realistista, että THL pystyisi pitämään ajantasaisesti yllä kolmensadan kunnan tilannetietoja. On parempi, että sairaanhoitopiirit ja alueelliset yhteistyöryhmät kokoavat tiedot ja THL linkkaa niihin verkkosivuillaan”, Puumalainen lisää HS:lle.

STM:n Voipio-Pulkin mukaan viranomaisten viikoittaiseen tilanneraporttiin on tekeillä liite, johon kerättäisiin tietoja alueellisista suosituksista ja rajoituksista.

”Pyrimme siihen, että jo ensi viikolla raportissa olisi tällainen koosteliite ja sairaanhoitopiirien omia sanallisia arvioita tilanteesta.”