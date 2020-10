Äänestys toteutetaan koronaviruksen vuoksi tavallisesta poikkeavalla tavalla.

Eduskunta äänestää tänään perjantaina opposition talous- ja työllisyyspolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä kello 13 alkavassa istunnossaan.

Välikysymys on toinen Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana.

Kysymyksellään oppositio haastaa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan. Sen mukaan syyskuun puolivälissä saavutettu budjettisopu oli epäonnistuminen, hallitusohjelmalta on pudonnut pohja ja hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä.

Välikysymyksen pohjalta käytiin rivakka keskustelu keskiviikon täysistunnossa.

Lue lisää: Sanna Marin ja Petteri Orpo ajautuivat sanaharkkaan: ”Tämä ei ole sopiva tapa eduskunnan keskustelulle ”

Välikysymys on opposition keino mittauttaa hallituksen luottamus. Sen perimmäisenä tarkoituksena on kaataa hallitus. Suomen oloissa, kun hallituksella on enemmistö eduskunnassa, näin ei kuitenkaan lähtökohtaisesti käy. Viimeksi hallitus kaatui välikysymykseen 1958.

Äänestys toteutetaan koronaviruksen vuoksi tavallisesta poikkeavalla tavalla. Äänestyskone on joidenkin sekuntien sijaan auki kymmenen minuuttia, jotta edustajat ehtivät käydä äänestämässä turvavälit säilyttäen.