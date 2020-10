Ruotsissa on paremmat demarit, sanoo oppositio – Miksei Suomessa kevennetä nyt veroja kuten naapurissa?

HS:n haastattelemien ekonomistien mukaan parempi lähtötilanne mahdollistaa Ruotsin veronkevennykset, eikä kotitalouksien verotus ole nyt Suomessa päällimmäinen ongelma.

”Olisipa meilläkin kuten naapurissa”, huokasi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo keskiviikkona eduskunnassa.

Käsittelyssä oli koko opposition yhteinen välikysymys, jossa oppositio syytti hallitusta heikosta työllisyys- ja talouspolitiikasta. Orpo viittasi pitkässä puheenvuorossaan siihen, kuinka hänen mielestään Ruotsissa talousasioita hoidetaan paremmin kuin Suomessa. Naapurissa alennetaan esimerkiksi veroja elvytystoimena.

”Ruotsissa veronalennuksia pidetään hyvänä keinona elvyttää taloutta, lisätä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ja parantaa työn vastaanottamisen kannattavuutta eli lisätä työllisyyttä”, Orpo sanoi.

Orpon lisäksi Ruotsin tuleviin veronkevennyksiin tarttui myös moni muu kokoomusedustaja ja oppositio laajemminkin.

”Ruotsissa on paremmat demarit”, huusi kokoomuksen Arto Satonen väliin.

”Ruotsissa valtaa pitävätkin demarit, keskusta ja vihreät. Ai niin, nehän ovat muuten täysin samat puolueet, jotka pitävät valtaa Suomessakin, mutta siellä hallitus elvyttää keventämällä verotusta”, sivalsi puolestaan Timo Heinonen (kok).

Keskustelun taustana oli Ruotsin hallituksen syyskuussa esittelemä budjetti, joka sisältää noin 10 miljardin euron elvytyskokonaisuuden ensi vuodelle. Budjetin myötä palkkaverotus kevenee, eläkkeiden verotus alenee ja lisäksi esimerkiksi kotitalousvähennys laajenee Ruotsissa. Työnantajamaksut alenevat nuorien työnantajilta. Veromuutoksien summa on vajaat kolme miljardia euroa.

Vastaavaa veroelvytystä ei ole tulossa Suomessa.

Miksei Suomessa toimita kuten naapurissa?

Yksinkertainen vastaus on – ja sen oppositiokin tunnisti keskiviikon keskustelussa – että Ruotsin julkinen talous on kohdannut koronakriisin huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Suomen talous.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousee Ruotsissa paikallisen valtiovarainministeriön ennusteen mukaan tänä vuonna vajaaseen 43 prosenttiin. Suomessa valtiovarainministeriön tuoreimman ennusteen luku on runsaat 71 prosenttia.

Työllisyysaste on niin ikään Ruotsissa useita prosenttiyksikköjä suurempi kuin Suomessa. Paljon puhutussa ikääntyneiden työntekijöiden ryhmässä ero on Eurostatin tilastojen mukaan noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Liikkumavaraa elvyttämiseen on siis naapurissa enemmän.

Heidi Schauman­

”Suuri ero Suomen ja Ruotsin välillä on julkinen velka. Ruotsilla on nyt enemmän tilaa keventää verotusta ilman, että julkinen velka väliaikaisesti nousisi hirveän korkealle. Uskon, että se on todella vahva tekijä Suomessa siinä, että ajatellaan, että ei pienennetä nyt niitä tulovirtoja”, sanoo Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman.

Myös taloustieteen työ­elämäprofessori Vesa Vihriälä korostaa Ruotsin julkisen talouden hyvää kuntoa. Vihriälä on johtanut koronakriisin vaikutuksia ja kasvun edellytyksiä selvittävää työryhmää hallituksen toimeksiannosta.

Ruotsissa on varaa elvyttää laajemmin kuin Suomessa, hän sanoo.

Vesa Vihriälä­

Vihriälä arvioi myös, ettei Suomen talouden ensi­sijainen ongelma ole tällä hetkellä sellainen, että se korjaantuisi veron­alennuksilla. Koti­talouksien ostovoima ei ole toisin sanoen kärsinyt merkittävästi siten, että se heijastuisi huonona kulutuskysyntänä talouteen.

”Se, että kulutus on tökkinyt keväällä, johtui enemmän pelosta kuin siitä, ettei olisi ollut rahaa käytettäväksi.”

Tähän viittasi myös hallituksen vastauksen antanut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) keskiviikkona eduskunnassa.

Vihriälä luettelee, kuinka työttömyys on pysynyt toistaiseksi kohtuullisesti kurissa, työttömyysturvajärjestelmä toimii ja pankeista saa matalakorkoista lainaa. Ihmisten uskallus tehdä investointeja näkyy esimerkiksi siinä, että asuntomarkkinat vetävät edelleen verraten hyvin.

Vihriälän mukaan Suomen ongelmat ovatkin yksityisen kulutuksen sijaan enemminkin investointien tasossa, joka on ollut heikompi kuin Ruotsissa pidemmän aikaan.

”Aivan ensimmäiseksi ei tule mieleen, että kotitalouksien ostovoiman vahvistaminen veronkevennyksillä olisi prioriteettilistan kärkipuolella.”

Vihriälä muistuttaa vielä siitäkin, etteivät veronkevennykset rahoita itse itseänsä. Vaikka ne voivat osaltaan tukea työllisyyttä ja kasvua, on nettotulos lähtökohtaisesti se, että julkisen talouden alijäämä kasvaa.

Hallituksesta on painotettu juuri veronkevennysten hintalappua. Valtiovarainministeri Vanhanen laski viimeksi keskiviikkona eduskunnassa, että ne 6 000 työpaikkaa, jotka kokoomus laskee syntyvän heidän ehdottamallaan ansiotuloverojen alennuksella, maksaisivat noin 180 000 euroa per työpaikka vuodessa.

”Hallitus ei pidä tätä kustannustehokkaana työllistämiskeinona.”

Lue lisää: Jussi Halla-ahon mukaan Suomen taloutta voisi vahvistaa veronkevennyksillä – HS:n haastattelemat professorit tyrmäävät väitteen

Yksi Ruotsiin keskiviikon keskustelussa viitanneista opposition edustajista oli kokoomuksen Juhana Vartiainen. Vartiainen tuntee Ruotsin talouden, sillä hän toiminut tutkimusjohtajana Ruotsin valtiollisessa suhdanneinstituutissa, Konjunkturinstitutetissa.

Juhana Vartiainen (kok)­

Hän muistutti keskustelussa esimerkiksi siitä, kuinka Ruotsissa julkisen talouden tasapainoon päästään ennusteiden valossa jo vuonna 2023. Suomessa hallituksen tavoitteena on nyt vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä.

Vartiainen sanoo, että hänelle Ruotsi-ihannoinnissa on kyse ennemminkin hyvin pitkän aikavälin talouspolitiikan linjasta kuin veronalennuksien vaatimisesta yksittäisenä toimena.

”Tietysti täytyy sanoa ihan rehellisesti, että jos kyse on vaan veronalennuksista, niin eiväthän ne Suomessa tulisi kyseeseen kuin tilapäisesti, koska Suomen julkistalous on katastrofaalisessa kunnossa”, hän sanoo.

Vartiaisesta veronkevennykset olisivat kyllä Suomessa mahdollisia, jos käyttöön otettaisiin muukin Ruotsin paketti, mitä hän kannattaa. Toisin sanoen poistettaisiin ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinta, poistettaisiin yleissitovuus, poistettaisiin vuorotteluvapaa, poistettaisiin työttömyyseläkeputki ja lisättäisiin paikallista sopimista, kuten hän luettelee.

”Silloin meilläkin syntyisi niin vahva työllisyyden kasvu, että silloin saattaisi olla varaa veronalennuksiin.”

Vartiainen alleviivaa sitä, ettei Ruotsissa ole kolmikantaa vaan lähdetään siitä, että hallitus ja eduskunta tekevät päätökset, mikä on tehnyt uudistuksien toteuttamisesta helpompaa.

Ratkaiseva ero Suomen ja Ruotsin välillä on hänestä se, että Ruotsissa on hyvin kauaskantoisesti ja varhain ryhdytty varautumaan väestön ikääntymiseen ja ikärakenteen muutokseen pitämällä huoli siitä, että on riittävästi ihmisiä töissä.

”Nyt kun tällainen kriisi iskee, niin Ruotsin on paljon helpompi käyttää elvytysrahaa, alijäämää ja laskea myös veroja.”